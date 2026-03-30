Силовики разгромили правовые институты. Глобальных возможностей больше нет. Поэтому россиянам надо работать по 12 часов в сутки Так считает Олег Дерипаска. На прошлой неделе он обещал Путину профинансировать войну

Миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Россия находится в глубоком кризисе, и призвал россиян работать «с восьми до восьми, включая субботу», чтобы страна могла из него выйти. Соответствующий пост появился в его телеграм-канале.

По мнению Дерипаски, экономический кризис в России начался уже давно. Его причины — «разгром силовиками правовых институтов», функционирование которых необходимо для привлечения инвестиций, а также жесткая денежно-кредитная политика и курс на «напрасное укрепление рубля».

Теперь кризис, по мнению бизнесмена, становится глубже: происходит «тяжелая трансформация от глобальных возможностей, которые у нас были, к региональным, со всевозможными ограничениями». Войну России с Украиной миллиардер в своем посте прямо не упомянул.

Дерипаска отметил, что ресурсов для преодоления кризиса у России не так много, однако в этом может помочь «национальная особенность»: по его словам, в тяжелые минуты россияне умеют «собраться и работать больше».

И чем быстрее мы сами перейдем на этот новый график — с восьми до восьми, включая субботу, — тем быстрее пройдем эту трансформацию.

Бизнесмен заявил, что еще с 1990-х знает несколько десятков людей, которые «как начали жить по такому графику, так из него и не выходили». Он предположил, что им будет «полегче, чем остальным».

С этого года мир стал другим. Для всех, не только для нашей страны. Это уже не экономический кризис из-за жесткой ДКП (денежно-кредитной политики), банковских ставок и напрасного укрепления рубля макроэкономистами ЦБ. И не только следствие разгрома силовиками правовых институтов, на которых, как на фундаменте, держались инвестиции в российскую экономику — и национальные, и иностранные. Этот кризис глубже. Он вызван тяжелой трансформацией: от глобальных возможностей, которые у нас были, — к региональным, со всевозможными ограничениями. Но этот путь все равно придется пройти и желательно как можно быстрее. Согласен, ресурсов у нас не так много. Если точнее, только один, и связан он с нашей национальной особенностью: в тяжелые минуты мы умеем собраться и работать больше. И чем быстрее мы сами перейдем на этот новый график — с восьми до восьми, включая субботу, — тем быстрее пройдем эту трансформацию. P. S. Хотя я знаю несколько десятков людей, которые, как начали в девяностые жить по такому графику, так из него и не выходили… Ну что ж, им будет полегче, чем остальным.

Олег Дерипаска в своем телеграм-канале (он не имеет официальной галочки верификации) ранее неоднократно публиковал посты с критикой российской власти и войны России с Украиной. В октябре 2025 года он, например, предлагал сократить на 25% штаты силовых ведомств, а оставшихся сотрудников перевести на шестидневку, так как иначе «придется еще раз повышать налоги, чтобы прокормить всю эту ораву». К началу 2026 года все критические посты были удалены.

При этом Дерипаска считается одним из наиболее лояльных власти крупных бизнесменов. По данным Financial Times, когда на закрытой встрече с предпринимателями 27 марта президент РФ Владимир Путин предложил им сделать добровольные пожертвования в бюджет, чтобы профинансировать войну, Дерипаска — наряду с Сулейманом Керимовым — сразу согласился это сделать.

Олег Дерипаска почистил свой телеграм — от постов против войны и Кремля. Почитайте, что он писал «Это безумие нужно заканчивать уже сейчас»

