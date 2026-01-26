новости
Олег Дерипаска почистил свой телеграм — от постов против войны и Кремля. Почитайте, что он писал «Это безумие нужно заканчивать уже сейчас»
Источник: Meduza
Бизнесмен Олег Дерипаска удалил все посты в своем телеграм-канале, опубликованные до ноября 2025 года, обратило внимание издание «Важные истории». Судя по данным сервиса TGStat, где сохранились копии удаленных записей, Дерипаска начал чистить свой канал несколько лет назад: часть постов пропала еще в 2023-м. Когда он провел полную зачистку телеграм-канала, неясно, но известно, что некоторые публикации он удалил в середине января 2026-го. В своем канале Дерипаска критиковал власти РФ и большую войну России с Украиной. Публикуем несколько удаленных постов Олега Дерипаски, которые сохранились в TGStat.
О войне
2 апреля 2022 года
Об экономике
25 сентября 2023 года
О бизнесменах
1 октября 2025 года
О силовиках
1 октября 2025 года