Бизнесмен Олег Дерипаска удалил все посты в своем телеграм-канале, опубликованные до ноября 2025 года, обратило внимание издание «Важные истории». Судя по данным сервиса TGStat, где сохранились копии удаленных записей, Дерипаска начал чистить свой канал несколько лет назад: часть постов пропала еще в 2023-м. Когда он провел полную зачистку телеграм-канала, неясно, но известно, что некоторые публикации он удалил в середине января 2026-го. В своем канале Дерипаска критиковал власти РФ и большую войну России с Украиной. Публикуем несколько удаленных постов Олега Дерипаски, которые сохранились в TGStat.

О войне

2 апреля 2022 года

Об экономике

25 сентября 2023 года

О бизнесменах

1 октября 2025 года

О силовиках

1 октября 2025 года

Читайте также

«Я не понимаю, почему бы обеим сторонам не прекратить это. Не вижу, как кто-то может достичь своей заявленной цели» Олег Дерипаска заявил, что войну надо остановить. Краткий пересказ его интервью Financial Times

Читайте также

«Я не понимаю, почему бы обеим сторонам не прекратить это. Не вижу, как кто-то может достичь своей заявленной цели» Олег Дерипаска заявил, что войну надо остановить. Краткий пересказ его интервью Financial Times

«Медуза»