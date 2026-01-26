Олег Дерипаска удалил из телеграма посты с критикой войны и Кремля

Бизнесмен Олег Дерипаска удалил из своего телеграм-канала все посты, опубликованные до 1 ноября 2025 года, обратили внимание «Важные истории».

В удаленных постах, как отмечает издание, российский миллиардер критиковал полномасштабное вторжение войск РФ в Украине и политику властей России.

Так, в апреле 2022 года Олег Дерипаска писал, что война — это «безумие», которое «нужно заканчивать уже сейчас».

Дерипаска ведет свой канал с января 2020 года. Судя по данным Tgstat, бизнесмен начал удалять посты несколько лет назад, так, упомянутый пост о войне стерли в августе 2024-го. Когда он провел полную зачистку канала, неясно — некоторые посты удалили в январе 2026-го.

Читайте также

«Я не понимаю, почему бы обеим сторонам не прекратить это. Не вижу, как кто-то может достичь своей заявленной цели» Олег Дерипаска заявил, что войну надо остановить. Краткий пересказ его интервью Financial Times

Читайте также

«Я не понимаю, почему бы обеим сторонам не прекратить это. Не вижу, как кто-то может достичь своей заявленной цели» Олег Дерипаска заявил, что войну надо остановить. Краткий пересказ его интервью Financial Times