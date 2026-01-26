Олег Дерипаска удалил из телеграма посты с критикой войны и Кремля
Источник: Важные истории
Бизнесмен Олег Дерипаска удалил из своего телеграм-канала все посты, опубликованные до 1 ноября 2025 года, обратили внимание «Важные истории».
В удаленных постах, как отмечает издание, российский миллиардер критиковал полномасштабное вторжение войск РФ в Украине и политику властей России.
Так, в апреле 2022 года Олег Дерипаска писал, что война — это «безумие», которое «нужно заканчивать уже сейчас».
Дерипаска ведет свой канал с января 2020 года. Судя по данным Tgstat, бизнесмен начал удалять посты несколько лет назад, так, упомянутый пост о войне стерли в августе 2024-го. Когда он провел полную зачистку канала, неясно — некоторые посты удалили в январе 2026-го.