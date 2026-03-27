Украинцев, приехавших в США при Байдене, при Трампе начали высылать обратно. Для некоторых это отправка прямиком на войну

Kevin Lamarque / Reuters / Scanpix / LETA

После начала большой войны России с Украиной в 2022 году власти США начали принимать украинских беженцев по гуманитарной программе «Uniting for Ukraine» (U4U). Она позволяла американским гражданам и компаниям становиться спонсорами украинских беженцев, которые, в свою очередь, получали право жить и работать в США сроком на два года. По истечении двух лет легальный статус можно было продлить.

В рамках программы U4U в США въехали около 280 тысяч украинцев. Но когда в январе 2025 года Дональд Трамп вернулся в Белый дом и начал ужесточать иммиграционную политику, прием новых заявок по U4U остановили, а продлевать легальный статус по старым заявкам стали выборочно. «На бумаге защита украинцев по-прежнему действует, но сейчас у ICE [Иммиграционной и таможенной полиции США] есть широкие полномочия задерживать кого угодно», — заявила CNN Юлия Бикбова, американо-украинский юрист по иммиграционному и международному праву.

Одним из задержанных оказался 34-летний Женя, который вместе с женой Дариной приехал в США в 2022 году по программе U4U (супруги попросили CNN не указывать их фамилию). Спустя два года и Женя, и Дарина обратились за продлением легального статуса. Дарине его продлили почти сразу, а дело Жени оставалось на рассмотрении больше года — до тех пор, пока в ноябре 2025-го его не задержала ICE. Семейная пара пыталась оспорить депортацию Жени в Украину, опасаясь, что в этом случае его заберут на фронт, несмотря на проблемы со здоровьем. В марте 2026-го Женя согласился добровольно уехать из США. После этого он и Дарина не выходили на связь с журналистом CNN.

26-летний Руслан — другой беженец по программе U4U, который предпочел не называть свою фамилию, — тоже воспользовался возможностью добровольно покинуть США, когда ему предложили это сделать. Таким образом он избежал депортации в Украину, где ему, как и Жене, грозила бы отправка на фронт. Сейчас Руслан в Польше.

Он рассказал, что в США его задержали при проверке на дороге. Документы были в порядке, но его легальное пребывание по U4U просто аннулировали. Министерство внутренней безопасности США, которому подчиняется ICE, заявило CNN, что имеет полномочия так поступать. «Ожидалось, что война закончится и [люди, въехавшие по U4U], вернутся. Программа не была предназначена для получения постоянного вида на жительство или визы. Она должна была позволить украинцам переждать войну», — добавила юрист Юлия Бикбова. Почему программа перестала выполнять эту функцию, хотя война продолжается, никто не объясняет.

«Если они хотели, чтобы люди уехали, они могли бы, например, сказать: „Мы не хотим, чтобы вы здесь оставались, программа U4U закрывается, вот крайний срок для выезда“. Тогда люди уехали бы нормально, вместо того чтобы проходить через все это», — сказала девушка Руслана Катерина. По ее словам, она рада лишь тому, что у них с Русланом нет детей, иначе пережить отъезд было бы еще сложнее.

34-летний Антон Смовж оказался как раз в том положении, которого опасалась Катерина. Он тоже въехал в США по программе U4U и был депортирован в Украину после того, как его обвинили в сексуализированном насилии (обвинения были сняты незадолго до депортации; сам Смовж их категорически отрицает). Вслед за ним вынуждена была уехать и его жена-украинка вместе с их маленьким сыном, который родился в США. «Мой сын — гражданин США, и де-факто его тоже депортировали, потому что моя жена не может работать с маленьким ребенком на руках», — сказал Смовж CNN.

Интервью он давал из Киева. Сразу по прибытии в Украину ему провели краткий медицинский осмотр и отправили в учебный лагерь — готовиться к участию в войне с Россией. Но Смовж дезертировал из армии, и, как пишет CNN, «сейчас старается держаться в тени».

Одним депортационным рейсом с ним летел 28-летний Владимир Дудник — татуировщик из Украины, который въехал в США еще в 2019 году по визе для обмена. Потом он получил студенческую визу, но ее аннулировали. После этого Дудник запросил убежище и получил разрешение жить и работать в США, пока его дело рассматривали. Его несколько раз признавали виновным в нарушении правил дорожного движения и хулиганстве. Сотрудники ICE задержали его перед зданием суда в Питтсбурге, куда он должен был явиться на слушание о езде без водительских прав и страховки.

«Когда я сидел в самолете в Украину, я понимал, что меня ждет. Но надеялся, что, может, мне хотя бы дадут сначала съездить домой. Все произошло даже быстрее, чем я думал. Домой я так и не попал, родителей еще не видел», — сказал Дудник.

После пересечения украинской границы он попал в учебный лагерь, а потом еще несколько недель проходил обучение на оператора беспилотника. Сейчас он воюет на востоке Украины, где сослуживцы дали ему позывной «Америка». По словам Дудника, узнав о его депортации в Украину, семья и друзья предложили ему сбежать — так же, как сделал Смовж. Но Дудник отказался: «Я увидел здесь очень много солдатских могил. Это меня потрясло. В тот момент я сказал себе, что не буду дезертировать, а буду сражаться».

Сколько всего украинцев выслали из США после возвращения Трампа в Белый дом, не сообщается. Дудник и Смовж были отправлены на родину депортационным рейсом 17 ноября 2025 года. Вместе с ними летели еще 43 мужчины и пять женщин — все граждане Украины. Государственная пограничная служба Украины сообщила CNN, что из 45 прилетевших мужчин 24 находились в розыске как уклонисты — и их сразу доставили в призывной пункт.