В начале 2026 года российскую экономику в полной мере настигли последствия войны с Украиной и западных санкций, пишет Михаил Зыгарь. Бюджетные доходы стали сокращаться, производство снижается, внешняя торговля сжимается (Россия вынуждена продавать нефть Индии по 22 доллара за баррель — это примерно треть рыночной цены). Кредитование — и, соответственно, развитие бизнеса — практически остановилось.

До недавнего времени, пишет Зыгарь, Путин игнорировал все сигналы об ухудшении экономического положения России. Но в феврале 2026 года он стал обращать на них внимание — и задумываться о выходе из конфликта. По сведениям Зыгаря, обсуждалась замена главного переговорщика с США по «украинскому вопросу» — вместо главы РФПИ Кирилла Дмитриева им должен был стать глава «Роснефти» Игорь Сечин, давний приближенный Путина. Более того, как пишет Зыгарь, появлялись слухи о смене правительства.

По утверждению источников «Медузы», никаких планов по заключению мира с Украиной у Кремля нет. В частности, политический блок администрации президента РФ готовится к выборам в Госдуму, которые должны пройти в сентябре, исходя из идеи, что война будет продолжаться с прежней интенсивностью. 24 марта на заседании Российской ассоциации политконсультантов Борис Рапопорт, заместитель главы кремлевского управления по социальному мониторингу, представил основные тезисы думской кампании «Единой России». Один из них звучал так: «Убедительная победа „Единой России“ на выборах приближает победу на фронте».

Ничего этого не произошло из-за нападения США и Израиля на Иран. Последовала блокада Ираном Ормузского пролива, рост цен на нефть — и даже временное смягчение санкций против российской нефти ради стабилизации мирового рынка. Обострились разногласия между США и многими их союзниками, которые, несмотря на прямые призывы президента США Дональда Трампа, не захотели участвовать ни в войне с Ираном, ни в защите судоходства в Ормузском проливе. Российско-украинская война отошла на второй план в политической и медийной повестке. Есть предположение, что теперь Украина будет получать меньше оружия от стран Запада.

Кроме того, отмечает Зыгарь, в Кремле ждут, что Республиканская партия проиграет осенние выборы в конгресс — в том числе из-за непопулярной войны с Ираном. Это ослабит Трампа — и подтвердит представление Владимира Путина о том, что американский президент — фигура преходящая, так что всегда можно просто дождаться, когда он сменится, и начать договариваться заново.

Впрочем, продолжает Зыгарь, люди, близкие к российскому руководству, понимают, что все это, скорее всего, лишь временное облегчение. Они с заметной нервозностью ждут выборов в Госдуму в сентябре, пишет журналист. Власти запрещают телеграм и пытаются изолировать Россию от интернета. По мнению Зыгаря, вскоре Путину придется выбирать: либо согласиться хоть в каком-то виде на деэскалацию в Украине, либо еще больше усилить давление на российское общество, вплоть до новой мобилизации. На его решение повлияют и действия США в отношении Ирана, заключает журналист.

В подготовке материала участвовал Андрей Перцев