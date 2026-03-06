Фильм «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Путина снимали в Риге. Власти Латвии считают, что он распространяет «кремлевские нарративы»

Capital Pictures

В начале 2026 года вышел в прокат фильм «Кремлевский волшебник». Это драма французского режиссера Оливье Ассаяса о президенте России Владимире Путине и выдуманном политтехнологе Вадиме Баранове, прототипом которого стал бывший кремлевский идеолог Владислав Сурков. Путина играет Джуд Лоу, Баранова — Пол Дано. Картину снимали в Латвии, и там она получила разгромные отзывы не только от критиков, но и от властей, которые обвинили авторов в продвижении «кремлевских нарративов».

О чем фильм «Кремлевский волшебник» и как его снимали

Фильм охватывает промежуток времени от начала 1990-х до середины 2010-х. Он показывает путь телевизионщика и политтехнолога Вадима Баранова на фоне больших политических событий, от распада СССР до аннексии Крыма.

Помимо Путина и Суркова, в фильме фигурируют Борис Березовский, Михаил Ходорковский и Евгений Пригожин. Некоторые герои выведены под настоящими именами, другие легко узнаваемы. Создатели «Кремлевского волшебника» при этом подчеркивают, что это художественный фильм — вымысел, использующий в качестве материала реальный исторический контекст.

Фильм снят по одноименному роману итальянского писателя Джулиано да Эмполи. Его книга вышла во Франции в апреле 2022 года, вскоре после начала большой российско-украинской войны — и стала бестселлером. Ее взялся экранизировать режиссер Оливье Ассаяс, лауреат Каннского кинофестиваля за фильм «Персональный покупатель». В работе над сценарием участвовал писатель , который, в отличие от да Эмполи и Ассаяса, прекрасно знаком с Россией.

Бюджет проекта составил 23 миллиона евро (это серьезная сумма для европейского авторского кино). В фильме снимались голливудские знаменитости: Путина сыграл Джуд Лоу (который, как и Эммануэль Каррер, публично поддерживал Алексея Навального), Баранова — Пол Дано, его возлюбленную Ксению — Алисия Викандер.

Съемки проходили в Риге. За них отвечала старейшая французская киностудия Gaumont, которая подключила к производству латвийскую продюсерскую компанию Forma Pro Films и местных актеров (так, роль Евгения Пригожина сыграл латвиец Андрис Кейшс).

Что известно о компании Forma Pro Films

Как сообщается на сайте компании, она участвовала в производстве драмы «Ван Гоги» с Алексеем Серебряковым, мини-сериала «Выжить» с Софи Тернер, ужастика «Охота на ведьм» с Микки Рурком и второй части боевика «Тайлер Рейк» с Крисом Хемсвортом. Еще этот продакшен снимал два фильма Кирилла Серебренникова — «Лимонов. Баллада» и «Исчезновение Йозефа Менгеле» — и картину «Хронология воды», которую срежиссировала актриса Кристен Стюарт.

Как фильм приняли в Европе и в России

Мировая премьера «Кремлевского волшебника» состоялась в конце августа 2025 года на Венецианском кинофестивале. Фильм невысоко оценили на Rotten Tomatoes, он получил противоречивые отзывы критиков. Американский Vulture и французская Le Monde называли его «отличным», британские The Guardian и The Independent — «заурядным» и «затянутым».

О нем писали и внутри России. «Коммерсант» отмечал, что «Кремлевский волшебник» критикует Кремль, но «без сильных чувств». Российский Forbes посчитал его комплиментарным по отношению к Путину.

Вне зависимости от мнения профессионального сообщества, у «Кремлевского волшебника» не было шансов попасть в российский прокат, прогнозировал кинокритик «Медузы» Антон Долин. И действительно, создатели даже не пытались показать его в России. «Это фильм на английском языке, снятый в Латвии, с участием американских и латвийских актеров и французской съемочной группы, ориентированный в первую очередь на французскую аудиторию», — говорил сам Оливье Ассаяс.

Режиссер называл свою картину произведением об истоках современной политики, в которой Путин — лишь один из антигероев. Исполнители главных ролей подчеркивали, что не хотели делать своих персонажей одномерными.

«Я не считаю, что всегда нужно искать в героях положительные стороны. Но, безусловно, необходима готовность понять их точку зрения. Если бы мы назвали Баранова злодеем, это было бы слишком большим упрощением», — сказал Дано на премьере фильма.

Как фильм приняли в Латвии

В Латвии считают, что «Кремлевский волшебник» играет на руку российской пропаганде.

«В нем не только чувствуется недостаток понимания политической ситуации в России и ее развития после распада Советского Союза, но и звучат тональности, отражающие кремлевские нарративы, а именно, что отношение и политика Запада, особенно США, виноваты в том, каков сейчас политический климат в России и за ее пределами», — написала кинокритик Кристине Симсоне.

Кинокритик Дарта Цериня возмутилась тем, что авторы в принципе посмели снимать это кино в Латвии: «Французские кинематографисты, похоже, не видят проблемы в том, чтобы снимать фильм о России в стране, которая когда-то была оккупирована, и делать это одновременно с тем, как [российский] режим оккупирует другую страну».

Дело не ограничилось критическими замечаниями в прессе. Глава Национального киноцентра Латвии (агентство при Минкульте, которое управляет всей госполитикой в кино) Дита Риетума заявила, что «Кремлевский волшебник» очеловечивает и мифологизирует Путина, «делает этого персонажа интересным, загадочным, и фактически играет на всех тех моментах, которые благоприятны для российских нарративов».

Несмотря на громкий состав авторов и актеров, власти Латвии отказали «Кремлевскому волшебнику» в . Латвийское агентство инвестиций и развития (LIAA) пришло к выводу, что в «нынешнем геополитическом контексте» фильм может служить целям российской пропаганды. Служба государственной безопасности Латвии указала, что «Кремлевский волшебник» не содержит явного осуждения внешней политики России и таким образом оказывает поддержку действиям государства-агрессора.

Поддерживала ли Латвия проекты Forma Pro Films в прошлом

Латвия неоднократно поддерживала проекты Forma Pro Films — местной компании, которая помогала снимать «Кремлевского волшебника».

По информации LTV, «в последние годы» (точный период не называется), LIAA поддержало девять проектов Forma Pro Films на 2,85 миллиона евро. Самую большую сумму — 692 тысячи евро — получил фильм Кирилла Серебренникова «Лимонов. Баллада», который вышел в 2024 году.

В то же время, как сообщили «Медузе» в LIAA, с 2022 года пяти проектам Forma Pro Films было отказало в софинансировании, поскольку эти проекты «не соответствовали всем [необходимым] критериям».

Светлана Пунте, продюсер компании Forma Pro Films, заявила в комментарии «Медузе», что не согласна с утверждением о том, что фильм содержит «кремлевские нарративы»:

Лично я так фильм не воспринимаю. Я вижу в нем изображение того, как элементы внутри российского общества способствовали возникновению авторитарной системы. В фильме есть сложные и критические сцены, показывающие моральную отстраненность и цинизм на самых верхних уровнях власти.

Что происходит с латвийской компанией, которая занималась съемками

В январе во французской Le Monde вышел большой материал о съемках «Кремлевского волшебника», в котором речь идет и о продакшене Forma Pro Films. Газета называла ее компанией выходцев из России, которые якобы «плохо» говорят по-латышски и поэтому остаются «в некоторой степени на периферии локальной киноиндустрии» и не пользуются «особенно хорошей репутацией».

Президентом Forma Pro Films на сайте компании назван Игорь Пронин, а гендиректором — Юлия Зайцева. Судя по странице Пронина в фейсбуке, он родился в России; Зайцева, по данным Регистра предприятий Латвии, гражданка РФ. При этом ни Пронин, ни Зайцева официально не владеют Forma Pro Films. Бенефициаром компании в регистре предприятий указана гражданка Латвии Виктория Зайцева.

Le Monde называла Forma Pro Films «магната в сфере недвижимости» Гилада Регева. Как утверждает французская газета, он якобы имел деловые контакты с совладельцем Петербургского нефтяного терминала Михаилом Скигиным. Отец Михаила Дмитрий Скигин был крупным бизнесменом в Петербурге 1990-х и взаимодействовал с Путиным, тогда — чиновником мэрии.

Автор статьи в Le Monde — Анна Корягина, украинская журналистка и переводчица. Она давно живет во Франции и пишет о киноиндустрии для французских СМИ. В разговоре с украинским изданием «Детектор медиа» Корягина усомнилась в том, что режиссер «Кремлевского волшебника» «работает на кремлевскую пропаганду»:

Нет, они действительно хотели сделать фильм о власти. Они просто столкнулись с реальностью страны, которой «повезло» иметь общую границу с Россией. Они приехали в Латвию, им отказали в государственном финансировании — и, более того, они наткнулись на местную компанию со своеобразным бэкграундом, близким к России.

Светлана Пунте заявила, что Forma Pro Films намерена судиться с Le Monde.

Хотя французская газета считает, что Forma Pro Films находится на «периферии локальной киноиндустрии», в действительности это один из ведущих продакшенов в стране, который участвовал во многих международных проектах и до начала полномасштабного вторжения активно взаимодействовал с российским кино.

Как заявили «Медузе» в самой компании, сейчас большинство ее проектов связаны с США; также Forma Pro Films сотрудничает с режиссерами и продюсерами из РФ, которые не живут в России и не поддерживают войну.

В ответе на запрос «Медузы» Forma Pro Films подчеркнула, что в 2025-м представила в Каннах фильм «Исчезновение Йозефа Менгеле» российского режиссера Кирилла Серебренникова, с 2022 года живущего в Европе. Компания также заявила, что участвует в производстве фильма продюсера Семена Слепакова и короткометражки режиссера Александра Молочникова. И Серебренников, и Слепаков, и Молочников открыто выступали против российского вторжения в Украину.

На фоне дискуссии вокруг «Кремлевского волшебника» замдиректора Национального киноцентра Латвии (до 2022-го курировал программу софинансирования съемок зарубежных фильмов, которую теперь ведет LIAA) Инга Блесе заявила заявила LTV, что к Forma Pro Films у чиновников есть не только идеологические, но и финансовые вопросы. По ее утверждению, некоторые проекты Forma Pro вызывали подозрения в непрозрачности происхождения средств (хотя никаких последствий у этого ).

«Подтверждение источников средств является обязательной частью любой заявки на государственную программу [возмещения расходов], — ответила на это „Медузе“ Светлана Пунте. — Государственные органы, рассматривающие проекты, полностью информированы о структуре и происхождении финансирования».

«Кремлевский волшебник» вышел в латвийский прокат 6 февраля. Публичных данных о том, сколько людей его посмотрело или сколько денег он собрал, пока нет. Международные сборы картины не дотягивают и до четверти ее бюджета, но они будут больше, поскольку впереди полноценный релиз фильма в Северной Америке.

