Синтезом яда эпибатидин, которым убили Алексея Навального, занимались сотрудники «Сигнала». Это научный центр, причастный к отравлению политика «Новичком» Главное из расследования «Агентства»

Ученые научного центра «Сигнал», который, как ранее установили расследователи, был причастен к отравлению Алексея Навального «Новичком» в 2020 году, занимались синтезом яда эпибатидин. Именно этим ядом Навального, по заключению нескольких европейских лабораторий, убили в колонии в 2024-м.

«Агентство» обнаружило, что в 2015 году в журнале «Известия Академии Наук. Серия Химическая» была опубликована статья об «удобном и более быстром одностадийном методе синтеза аналогов эпибатидина». Авторами статьи значились сотрудники ООО «Лаборатория высоких технологий».

Однако «Агентство» выяснило, что шестеро из семи соавторов — штатные сотрудники научного центра «Сигнал». Это химики Игорь Бабкин, Сергей Галан, Георгий Назаров и Алексей Аксенов, Ольга Юдина и Алексей Ламанов. Седьмой соавтор — полковник Михаил Гуцалюк, начальник отдела организации научной работы и подготовки научно-педагогических кадров в Военной академии радиационной, химической и биологической защиты.

Сразу же после того, как стало известно, что Навального в колонии отравили эпибатидином, журналисты обнаружили статью о способе получения этого вещества, опубликованную в 2013 году. Среди авторов статьи были сотрудники .

Российский химик, пожелавший сохранить анонимность, в комментарии The Insider ранее предположил, что эпибатидин синтезировали именно в «Сигнале», отметив, что этим направлением занимались именно сотрудники научного центра — Галан и Бабкин. «Я почти уверен, что это делал центр „Сигнал“, просто, видимо, на тот момент у „Сигнала“ либо еще не было базы для доклинических испытаний, либо не хватало рабочих рук, вот и отдали в ГосНИИОХТ», — сказал он.

И научный центр «Сигнал», и ГосНИИОХТ ранее фигурировали в расследованиях, связанных с покушением на Навального в 2020 году, когда политика отравили «Новичком». В частности, в июле—августе 2020 года, когда на Навального было совершено покушение, генерал Владимир Кондратьев, возглавлявший тогда ГосНИИОХТ, регулярно созванивался с директором «Сигнала» Артуром Жировым, создавшим «Новичок», который использовали при отравлении.

«Агентство» также обратило внимание на то, что Бабкин — соавтор патента 27-го научного центра Минобороны на «Способ получения метил4-[(3,4-дихлорфенил)ацетил]-3-[(1-пирролидинил)метил]-1-пиперазинкарбоксилата». Это вещество относится к тому же классу, что и карфентанил и ремифентанил — токсины, которые российские спецслужбы использовали при штурме театрального центра на Дубровке в 2002 году. Тогда, по официальным данным, погибли 130 заложников, захваченных террористами. Большинство — вследствие применения газа при штурме.

Галан и Назаров, пишет издание, — эксперты в области наноинкапсуляции. Это технология упаковывания наночастиц вещества в оболочку из другого вещества, которая, как предполагается, использовалась при производстве «Новичка».

Еще один соавтор — Алексей Аксенов — в других своих научных работах описывает извлечение разных веществ из растений, в том числе произрастающих в экзотических местах. Эпибатидин первоначально был извлечен из кожи южноамериканской лягушки-древолаза, затем его смогли синтезировать.

