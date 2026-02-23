Ichikawa City Zoo

Панч — детеныш японской макаки, который родился в июле 2025 года в зоопарке японского города Итигава. Мать , и его забрали сотрудники зоопарка. Они выкормили Панча молоком из бутылочки и подарили ему плюшевого орангутана из IKEA, чтобы он чувствовал себя в большей безопасности.

«Сразу после рождения детеныши японских макак цепляются за тело матери, чтобы развивать мышечную силу. Они чувствуют себя в безопасности, когда держатся за что-то. Но поскольку Панча бросили, ему было не за что ухватиться», — рассказал The Guardian смотритель зоопарка Косукэ Сикано, объясняя, почему Панчу подарили игрушечного орангутана.

Сотрудники зоопарка предположили, что игрушка в виде обезьяны также может помочь Панчу снова встроиться в группу. Его вернули в общий вольер 19 января — и игрушка ему действительно пригодилась. В соцсетях стали расходиться видео, на которых Панч играет с орангутаном, пока другие обезьяны обходят его стороной или отталкивают от себя. Панч охранял своего плюшевого друга от любопытных сородичей и носил его с собой, убегая от сородичей агрессивных.

Одинокая маленькая обезьяна, чей единственный друг — игрушка, растрогала многих людей в интернете. Зоопарк Итигавы столкнулся с небывалым наплывом посетителей и телефонных звонков из-за рубежа (сотрудники зоопарка объясняли, что могут отвечать только на японском). В соцсетях пользователи умоляли смотрителей зоопарка забрать Панча из общего вольера и шутливо угрожали макакам, которые отказывались его принимать.

19 февраля — когда очередное видео, на котором Панч получает выволочку от другой макаки и испуганно бежит к своей игрушке, стало особенно вирусным — зоопарк выпустил заявление. В нем объяснялась, что обезьяна, которая поваляла Панча по земле, вероятно, была мамой другого детеныша, с которым он хотел поиграть и которому это не понравилось. Зоопарк объяснял, что Панч уже сталкивался с такого рода «наказаниями» и что они не расцениваются как серьезная агрессия. Заканчивалось обращение такими словами: «Мы просим вас поддержать его попытки [интегрироваться в группу], а не жалеть его».

Приматолог из Австралийского национального университета Элисон Бихи в разговоре с The Guardian назвала такое поведение взрослой самки обычным для японских макак. Для них характерна строгая иерархия, в которой статус определяется по материнской линии, а семьи более высокого ранга утверждают доминирование над семьями более низкого. Даже будь рядом его мать, Панч все равно сталкивался бы с агрессией, отметила Бихи. Но без матери, добавила она, детеныш рискует не выработать правильных подчинительных реакций, и это может отразиться на его дальнейшем взаимодействии с сородичами.

Хотя вирусный контент о Панче в основном заставляет его жалеть, на самом деле его дела идут неплохо. С первых недель в вольере он не только сталкивался с «наказаниями», но иногда вполне мирно взаимодействовал с другими обезьянами. Некоторые самки обнимали и вычесывали его. В последние дни это как будто происходит чаще. Так, 23 февраля зоопарк сообщил всем интересующимся, что Панч играл с другими детенышами макак, и его «никто не ругал». Возможно, журнал Cosmopolitan был прав, когда написал, что «с обезьянкой Панчем все будет в порядке, и с тобой тоже».