Летом 2024 года в Европе произошел ряд инцидентов, которые западные спецслужбы сочли диверсиями — взрывы посылок на складах грузовых и курьерских компаний в Великобритании, Германии и Польше, поджог магазина Ikea в Вильнюсе, а также поджог торгового центра в Варшаве. В причастности к этим диверсиям на Западе обвинили Россию, а ключевую роль в их организации сыграл бывший таксист из Краснодара — 42-летний Алексей Колосовский, пишет The New York Times со ссылкой на судебные документы и беседы с сотрудниками служб безопасности пяти европейских стран.

Колосовский по-прежнему живет в Краснодаре. Он не кадровый разведчик или агент, внедренный в иностранное правительство, а скорее, как пишет NYT, «поставщик услуг», тесно сотрудничающий с российской военной разведкой.

По словам двоих собеседников NYT, впервые в поле зрения западных спецслужб Колосовский попал после двух поджогов в мае 2024 года. 8 мая украинский подросток Даниил Бардадим заложил зажигательное устройство с дистанционным таймером в отделе матрасов магазина Ikea в Вильнюсе. Устройство воспламенилось рано утром 9 мая. По словам прокуроров, на которые ссылается NYT, дата была выбрана намеренно. Примерно в это же время в Варшаве загорелся крупный центр оптовой и розничной торговли. Власти Польши обвинили в причастности к поджогу российские спецслужбы и объявили, что решили закрыть консульство России в Кракове.

Агентов для организации этих поджогов вербовал именно Колосовский, который использовал для этого аккаунт в телеграме Warrior («Воин»). Находясь в Краснодаре, он же организовывал доставку детонаторов и оборудования для изготовления бомб в камеры хранения на вокзалах, откуда их забирали завербованные.

Колосовский также причастен к взрывам посылок на складах в Великобритании, Германии и Польше. Из судебных документов и данных европейских служб безопасности следует, что Колосовский координировал вербовку людей, которые помогали контролировать доставку и распределение материалов для изготовления взрывных устройств.

взрывы посылок на складах

Летом 2024 года на складах в Германии и Великобритании взорвались посылки, отправленные из Литвы В причастности к взрывам обвиняют Россию. Диверсию планировалось совершить месяцем раньше, но тогда ее исполнитель заблудился в жилом комплексе в Вильнюсе

взрывы посылок на складах

Летом 2024 года на складах в Германии и Великобритании взорвались посылки, отправленные из Литвы В причастности к взрывам обвиняют Россию. Диверсию планировалось совершить месяцем раньше, но тогда ее исполнитель заблудился в жилом комплексе в Вильнюсе

Публично о Колосовском известно мало. Он, как пишет NYT, «живет скромно и часто в долгах», а в его аккаунтах в соцсетях много фотографий автомобилей — но не премиальных. «Агентство» добавляет, что Колосовский был зарегистрирован как водитель в сервисе такси TaxSee и у него была судимость за мошенничество.

Однако, по данным западных спецслужб, изучивших его биографию, у Колосовского была и совершенно другая скрытая жизнь. Он был связан с угонщиком автомобилей по имени Даниил Олейник. Номер телефона Колосовского связали с сетью телеграм-каналов, участники которых занимались контрабандой, раскрытием персональных данных, вымогательством, а также продажей поддельных документов и оборудования для угона машин. При этом, как отмечает NYT, неясно, был ли сам Колосовский угонщиком.

По данным спецслужб одной из европейских стран, Колосовский был также связан с хакерской группировкой KillNet, которая после начала большой войны России с Украиной сосредоточилась на атаках на сайты украинских и европейских компаний. Утечка, организованная конкурирующей хакерской группой, позволила связать Колосовского с онлайн-псевдонимом @warriorkillnet.

В 2021 году Колосовский был задержан. Причина его задержания неизвестна, но именно тогда, по мнению западных спецслужб, он и был завербован российской разведкой. Мать Колосовского, которая часто выкладывает фотографии семьи в соцсетях, не публиковала снимков сына как минимум с 2021 года. В июле 2022-го на вопрос в комментариях о том, где находится ее сын, она ответила, что он в командировке, пишет NYT.

Такие люди, как Колосовский, — то есть не профессиональные агенты или разведчики — все чаще становятся участниками диверсионной кампании Кремля, отмечает газета. Это связано в том числе с тем, что после начала большой войны в 2022 году из Европы были высланы десятки российских дипломатов. Тогда Владимир Путин, как пишет NYT, обратился к ГРУ.

Одну из ключевых ролей в российской разведке играет генерал Андрей Аверьянов — он возглавлял подразделение 29155 ГРУ, которое, как считается, отвечает за диверсии. После начала большой войны он был назначен заместителем главы ведомства. Это повышение западные разведки расценили как показатель того, насколько важную роль диверсии играют в конфликте Путина с Европой.

По данным сотрудников служб безопасности европейских стран, теперь Аверьянов курирует специальное подразделение ГРУ, причастное к организации терактов и диверсий на территории Украины, стран Евросоюза и других государств. В списке лиц, причастных к российским диверсионным операциям (его изучили журналисты The New York Times и подтвердили несколько западных разведок) более 300 имен, в основном это российские офицеры. Этот список распространили по более чем трем десяткам разведывательных служб, пишет NYT.

У самого Колосовского, как пишет издание, «похоже, возникли проблемы». После взрывов посылок на складах его вызвали в региональное управление ФСБ в Краснодаре, где проверили его электронные устройства. Некоторые источники полагают, что огласка, которую получили его действия, вызвала негативную реакцию в Кремле. Также сообщается, что у Колосовского возникли финансовые трудности — по некоторым данным, он использовал собственные средства для финансирования части операций и, возможно, пытался получить возмещение.

С начала войны в 2022 году Колосовский не выезжал за границу, но, по словам представителей двух европейских стран, недавно он искал в интернете недвижимость в Лондоне. Это может быть признаком того, что он присматривает место для будущей пенсии или ищет путь для побега из России, пишет NYT.

Читайте также

Европейские страны подозревают Россию в причастности к диверсиям на подводных объектах и железных дорогах Но открыто обвинять Кремль в атаках опасаются — в частности, из-за нехватки доказательств

Читайте также

Европейские страны подозревают Россию в причастности к диверсиям на подводных объектах и железных дорогах Но открыто обвинять Кремль в атаках опасаются — в частности, из-за нехватки доказательств