Война Тысяча четыреста пятьдесят первый день. Начинается Мюнхенская конференция по безопасности. Она не приблизит мир, пишет Politico

Мир

С начала большой войны России с Украиной Мюнхенская конференция по безопасности была местом важных переговоров о завершении конфликта, но в этом году, вероятно, она станет «ярким напоминанием» о том, насколько переговоры затянулись, пишет Politico.

Конференция пройдет с 13 по 15 февраля в Мюнхене, ее посетят многие мировые лидеры и высокопоставленные чиновники, в том числе госсекретарь США Марко Рубио, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Украины Владимир Зеленский, премьер Великобритании Кир Стармер, генсек НАТО Марк Рютте. Но европейские чиновники в разговорах с Politico заявили, что не ожидают от этой встречи каких-либо конкретных результатов, кроме заявлений о солидарности.

Politico со ссылкой на европейских и американских чиновников пишет, что США ясно дали понять Украине, что не предоставят ей гарантии безопасности до тех пор, пока Киев и Москва не достигнут соглашения о прекращении войны. Так как Россия настаивает на своих требованиях относительно территорий (прежде всего — контроль над всем Донбассом, включая территории, которые российская армия не захватила), а Украина не намерена уступать, «мирный процесс застопорился».

Один из американских чиновников подтвердил, что вопрос территорий — «главный камень преткновения». «Обе стороны [Москва и Киев] довольно жестко настроены, но я думаю, что все чувствуют, что есть путь вперед», — заявил собеседник издания.

Зеленский на Мюнхенской конференции будет призывать к усилению давления на Россию. В разговоре с Politico президент Украины заявил, что на саммите подчеркнет необходимость усиления противовоздушной обороны страны и будет настаивать на увеличении поставок вооружений.

Новые трехсторонние переговоры с участием делегаций США, России и Украины запланированы на следующую неделю. Зеленский говорил, что они пройдут 17-18 февраля в США. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 февраля заявил, что встреча состоится в Женеве. В этот раз российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский (в двух раундах переговоров в Абу-Даби он не участвовал).

Война в фотографиях. Последствия удара по Краматорску

Вечером 12 февраля российские войска нанесли удар по Краматорску в Донецкой области, сообщила Донецкая областная прокуратура. По данным ведомства, в результате прямого попадания по частному дому погибли трое братьев — двоим из них было по 19 лет, третьему — восемь. Ранения получили их 43-летняя мать и 65-летняя бабушка. У женщин диагностировали черепно-мозговые травмы с сотрясением головного мозга, ушибы грудной клетки и позвоночника, а также контузию. Позже стало известно о четвертом погибшем, это мужчина 1962 года рождения.

Местные жители и спасатели ищут под завалами восьмилетнего мальчика Diego Herrera Carcedo / Anadolu /Getty Images

Diego Herrera Carcedo / Anadolu /Getty Images

Diego Herrera Carcedo / Anadolu /Getty Images

Спасатели достают тело погибшего в результате удара по Краматорску Diego Herrera Carcedo / Anadolu /Getty Images

Война глазами читателей «Медузы»

Егор (Пермь). Вокруг меня остались только мертвецы. У нас не взрываются снаряды, не падают беспилотники, не отключают тепло. У нас есть вода и еда. Даже зарплаты на все это хватает. Но люди вокруг уже давно мертвы.

Мы не обсуждаем войну, потому что боимся стукачей. Мы не делимся сокровенным, потому что боимся карательных органов. Мы уже почти не говорим на улицах, потому что вокруг стало слишком много контуженных и z-патриотов. Всеми доступными способами мы пытаемся найти выход из этого мира, но остаться в живых.

Мой приятель-дизайнер укуривается до мармеладных снов. Мой приятель-инженер уже несколько месяцев не выходит из дома — играет в World of Warcraft, даже научился зарабатывать какие-то реальные деньги, прокачивая персонажей для китайцев. Не все справляются. Подруга из Питера сошла с ума на почве послеродовой депрессии. Друг-художник из Москвы покончил с собой, потому что просто не потянул.

Я тоже пытаюсь сбежать. Написал книгу рассказов о том, что вижу каждый день. В России ее побоялись даже читать. В зарубежных издательствах не хотят работать с жителем России. Знакомый адвокат с уверенностью заявляет, что если я займусь самиздатом, то мне дадут минимум восемь лет по трем самым популярным нынче статьям. У нас здесь вообще никто никому не нужен. Самое страшное, что с каждым днем все больше уверенность в том, что никто никому нужен и не будет.

