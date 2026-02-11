В Казахстане собираются принять новую Конституцию. Она укрепляет власть президента Токаева А еще ее авторы хотят, чтобы русский язык использовался не «наравне» с казахским, а «наряду» с ним. Угадайте, как отреагировали в России

Артем Геодакян / ТАСС / Profimedia

31 января в Казахстане представили проект новой Конституции. Он стал результатом реформы, которую президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев изначально описывал как парламентскую. В сентябре 2025 года он предложил преобразовать парламент — и предупредил, что для этого потребуется изменить примерно 40 статей Конституции.

Однако в процессе работы оказалось, что поправок нужно гораздо больше; такие масштабные изменения — это шаг, сопоставимый с принятием новой Конституции, объяснял Токаев 20 января 2026 года. На следующий день он создал специальную конституционную комиссию. Она стремительно — якобы всего лишь за 10 дней — написала проект новой редакции основного закона.

Поправки планируется внести в 77 статей, что составляет 84% всего текста Конституции. Среди основных изменений такие:

Вместо двухпалатного парламента в Казахстане появится однопалатный . При этом количество депутатов сократится с нынешних 148 до 145. Квоты, позволяющие не избирать, а назначать и делегировать часть депутатов, будут аннулированы.

Вернется должность вице-президента, которая существовала в Казахстане до 1996 года. Назначать его будет президент по согласованию с Курултаем. Если президент досрочно сложит полномочия, вице-президент станет его преемником и должен будет провести новые выборы за два месяца.

Список высших чиновников, которых будет назначать президент, расширится как минимум в два раза. Если Курултай дважды откажется дать согласие на назначения, президент сможет его распустить.

Будет создан новый консультативный государственный орган — Народный совет. Он будет собираться не реже одного раза в год, получит право вносить законопроекты в Курултай и предлагать проведение референдумов. Предполагается, что членов совета будет назначать президент.

Появятся ограничения свободы слова. Она не должна будет «посягать на честь и достоинство других лиц, здоровье граждан и нравственность общества, нарушать общественный порядок».

Международные договоры, которые ратифицировал Казахстан, потеряют автоматический приоритет над внутренними законами страны.

Брак будет закреплен в статусе союза мужчины и женщины.

В России наибольший резонанс вызвала другая норма — об использовании русского языка. Действующая Конституция Казахстана предусматривает, что в государственных организациях и органах местного самоуправления русский язык используется «наравне» с казахским. В проекте новой Конституции, который был опубликован 31 января, формулировка не изменилась. Но 9 февраля зампредседателя Конституционного суда и член конституционной комиссии Бакыт Нурмуханов анонсировал, что слово «наравне» заменят на «наряду».

По его словам, это решение принято ради «терминологической и семантической единообразности». русского языка в Казахстане не меняется, уточнило российское пропагандистское издание «Sputnik Казахстан», которое одним из первых опубликовало новость о правке. Тем не менее, эта самая новость широко разошлась по федеральным и региональным СМИ в России и вызвала критику со стороны провластных спикеров.

«Между „наравне“ и „наряду“ все-таки большая разница», — подчеркнул депутат Госдумы Константин Затулин. Депутат Виктор Водолацкий заявил, что казахстанские чиновники теперь смогут выбирать, использовать русский язык или нет. Политологи Владимир Евсеев и Дмитрий Солонников выразили мнение, что Казахстан забывает о близости с Россией и пытается выслужиться перед США. Прокремлевский новостной сайт ANNA News пошел еще дальше, сообщив, что новая Конституция Казахстана «пишется в Брюсселе и Вашингтоне». Кремль комментариев на эту тему пока не давал.

По данным переписи населения 2021 года, 2,98 миллиона жителей Казахстана относят себя к русским, из них 2,85 миллиона считают русский родным языком. Среди русских 2,1 миллиона человек указали, что не владеют государственным (то есть казахским) языком. Всего в Казахстане живут около 20 миллионов человек.

До этого норма о русском языке вызвала критику и в самом Казахстане. После публикации проекта новой Конституции и до уточнений о «наравне» и «наряду», некоторые казахстанцы требовали эту норму пересмотреть. «Мы не пытаемся ограничить русский язык. Но в сознании людей фраза „русский язык официально употребляется наравне с казахским“ означает, что эти два языка — одно и то же», — говорил юрист Мейрман Калмаханулы на пресс-конференции 4 февраля.

Если эта критика и повлияла на мнение властей Казахстана о том, как должна быть сформулирована норма о русском языке, они постарались не подавать виду: на людей, которые высказывались против всего проекта Конституции или его отдельных положений, активно давила полиция.

Обсуждение нормы о русском языке — табуированная тема для властей Казахстана, считает журналист из Астаны Александр Константинов. На это может быть несколько причин. Во-первых, боязнь спровоцировать внутренний раскол. Во-вторых, привлекать внимание «патриотов» из России. В-третьих, понимание того, что русский язык не угрожает казахскому — сфера применения последнего и так расширяется естественным образом.

«Демографически и культурно Казахстан сильно поменялся за последний десяток лет. Новое поколение молодых граждан казахский воспринимает именно как первый и нередко единственный язык. Если речь идет об изучении других языков, то учат английский, французский, китайский. Русский присутствует как фон, но в целом фон уходящий», — отмечает спецкор «Новой газеты» в Казахстане Вячеслав Половинко.

По его наблюдению, главной проблемой новой Конституции являются не формулировки о языках и даже не многочисленные нестыковки (которые признают даже авторы проекта), а то, что она укрепляет власть Касым-Жомарта Токаева в преддверии нового транзита.

Сейчас президент Казахстана может избираться только на один семилетний срок. Токаев сам одобрил эту норму после масштабных протестов 2022 года. Его полномочия истекают в 2029-м, и он обещал не держаться за президентское кресло. Но новая Конституция в теории дает ему возможность обойти ограничения — либо через «обнуление» президентских сроков (совсем как Владимир Путин в 2020 году), либо через переход на должность вице-президента (почти как Владимир Путин в 2008 году).

Референдум по конституционной реформе в Казахстане назначен на 15 марта.

Как прошел предыдущий референдум в Казахстане

«Это извращенная форма демократии, которую придумал Токаев» В Казахстане прошел референдум по поправкам к Конституции. Но многие не верят, что они изменят страну к лучшему. Репортаж «Медузы»

Как прошел предыдущий референдум в Казахстане

«Это извращенная форма демократии, которую придумал Токаев» В Казахстане прошел референдум по поправкам к Конституции. Но многие не верят, что они изменят страну к лучшему. Репортаж «Медузы»