Между Канадой и США восемь лет строили мост. Трамп мешает открыть его Сначала Трамп был не против. Но теперь он требует «уважения и компенсации»

Международный мост Горди Хоу через реку Детройт Jim West / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Дональд Трамп пригрозил заблокировать открытие нового автомобильного моста между США и Канадой через реку Детройт до тех пор, пока Вашингтон не получит «полную компенсацию за все», что дал Канаде. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Мост Горди Хоу (он назван в честь канадского хоккеиста, который отыграл 25 сезонов за команду «Детройт Ред Уингз»), открытие которого хочет заблокировать Трамп, должен соединить Детройт (американский штат Мичиган) и канадский город Виндзор (провинция Онтарио).

Трамп заявил, что Канада «десятилетиями» относилась к США «крайне несправедливо».

Представьте, Канада строит огромный мост между Онтарио и Мичиганом. Она владеет как канадской, так и американской стороной моста и, конечно же, построила его практически без использования американских компонентов. <…> Теперь канадское правительство ожидает, что я, как президент США, РАЗРЕШУ им просто «воспользоваться преимуществами Америки»!

Что получают Соединенные Штаты Америки? Абсолютно НИЧЕГО! <…> Я не позволю этому мосту открыться, пока Соединенные Штаты не получат полную компенсацию за все, что мы им [Канаде] дали, и, что также важно, пока Канада не будет относиться к Соединенным Штатам со справедливостью и уважением, которых мы заслуживаем. Мы начнем переговоры НЕМЕДЛЕННО. Учитывая все, что мы им дали, мы должны владеть, возможно, хотя бы половиной этого актива.

Мост, стоимость которого оценивается в четыре миллиарда долларов, полностью финансируется, строится и обслуживается Канадой, а именно компанией Windsor-Detroit Bridge Authority, принадлежащей властям страны. При этом по соглашению 2012 года мост будет находиться в собственности правительства Канады и американского штата Мичиган. Соглашение также предусматривает, что все железо и сталь, используемые при его строительстве, должны быть произведены либо в США, либо в Канаде, и ни одна страна не должна иметь преимуществ перед другой.

Каким образом Трамп планирует заблокировать открытие моста, непонятно. В своем посте он написал о неких переговорах, но с кем они будут вестись, неясно.

Строительство моста началось в 2018 году. От США разрешение на постройку моста давала администрация Барака Обамы еще в 2013 году. Открытие моста запланировано на 2026 год.

BBC News отмечает, что в свой первый президентский срок, в 2017 году, Трамп поддержал проект строительства моста. Тогда семья Морун — американские владельцы соседнего моста Амбассадор, соединяющего США с Канадой, — обратилась к президенту США с просьбой остановить строительство нового моста. Они утверждали, что это нарушает их исключительное право взимать плату за проезд. В ответ Трамп и тогдашний премьер-министр Канады Джастин Трюдо опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что новый мост должен стать «жизненно важным экономическим звеном» между странами.

Мэр канадского Виндзора Дрю Дилкенс отметил, что в заявлении Трампа есть неточности — в частности, при строительстве моста со стороны США использовалась американская сталь. «Это просто безумие. Я действительно не могу поверить в то, что читаю», — сказал он в комментарии CBC.

В поддержку открытия моста выступила и губернатор Мичигана Гретхен Уитмер (представляет Демократическую партию). «Международный мост имени Горди Хау — это, прежде всего, рабочие места. Он полезен и для мичиганских рабочих, и для автомобильной промышленности Мичигана. Этот проект стал прекрасным примером двухпартийного и международного сотрудничества. Он будет так или иначе открыт, и губернатор с нетерпением ждет возможности присутствовать на церемонии открытия», — заявила пресс-секретарь губернатора Стейси Ларуш.

В посте про мост Трамп перечислил и другие свои претензии к Канаде. В частности, он написал, что возможное торговое соглашение Канады с Китаем даст возможность Пекину «поглотить Канаду заживо». В этом случае, как считает Трамп, Китай отменит все хоккейные матчи в Канаде и «навсегда прекратит розыгрыш Кубка Стэнли». Президент США также заявил, что тарифы, которые Канада взимает с Америки за молочные продукты, «на протяжении многих лет были неприемлемыми, подвергая наших фермеров большому финансовому риску».

Премьер-министр Канады Марк Карни в ходе недавнего визита в Китай называл Пекин «надежным и предсказуемым партнером». На экономическом форуме в Давосе он также призывал европейских лидеров привлекать инвестиции из Китая. После этого Трамп пригрозил ввести пошлины в размере 100% на все канадские товары, если Канада заключит торговое соглашение с Китаем.

