«Впереди еще 1132 дня». Женя Беркович и Светлана Петрийчук уже 1000 дней в заключении. Им дали срок за спектакль

Режиссерка Женя Беркович и драматург Светлана Петрийчук провели уже тысячу дней в заключении. Их задержали 4 мая 2023 года по абсурдным обвинениям в «оправдании терроризма».

Поводом для уголовного преследования стал спектакль «Финист ясный сокол» — это история россиянок, обманутых и завербованных террористами «Исламского государства». В пьесе Петрийчук, которую Беркович поставила на сцене, документальные тексты соединяются с мотивами из народной сказки. В 2022 году постановка получила премию «Золотая маска».

За этот отчетливо антитеррористический проект Петрийчук приговорили к пяти годам и десяти месяцам колонии общего режима, а Беркович — к пяти годам и семи месяцам колонии общего режима.

У Петрийчук с тех пор вышел сборник пьес «Туареги», у Беркович — сказочная повесть «Питомцы», написанная в СИЗО. «Пьесу „Финист ясный сокол“ переводят на разные языки. Стихи Беркович читают знаменитые актеры и музыканты. Но это такая публичность, которой бы лучше не было», — пишет телеграм-канал «Plot».

«Сегодня ровно 1000 дней, как Света разлучена с семьей. Впереди еще 1132 дня. На свободу она выйдет в марте 2029 года», — говорится в видео, которым поделился 27 января муж Петрийчук Юрий Шехватов.

Если вы хотите написать слова поддержки Жене Беркович и Светлане Петрийчук, вот реквизиты для ФСИН-письма:

Беркович Евгения Борисовна, 1985 год, ИК-3 в Костромской области

Петрийчук Светлана Александровна, 1980 год, ИК-5 в Можайске Московской области

