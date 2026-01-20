«Не обязательно быть подлецом, чтобы оказаться в лагере тех, кто поддерживает войну» Кто приближал вторжение России в Украину? В интервью Катерине Гордеевой об этом рассказывает Илья Венявкин

Журналистка Катерина Гордеева выпустила на своем ютьюб-канале интервью историка сталинизма Ильи Венявкина. В 2025 году издательство «Медузы» выпустило его книгу «Храм войны». Она представляет собой «портретную галерею» известных (и не очень) россиян, которые своими идеями и действиями приблизили войну с Украиной. Венявкин рассказал Гордеевой, как родилась эта книга, как она связана с его эмиграцией из России и почему, закончив ее, он собирается поменять профессию.

Купить книгу Ильи Венявкина «Храм войны» можно в нашем «Магазе».

Скажи Гордеевой