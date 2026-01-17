Война Тысяча четыреста двадцать четвертый день. Делегация Украины прибыла в США, в Киеве почти полностью восстановили теплоснабжение

Киев. 15 января 2026 года Sergei Gapon / AFP / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне.

Мир

Украинская делегация прибыла на переговоры в США

Делегация Украины прибыла в США для нового раунда переговоров о мирном соглашении. «Запланирована встреча со Стивеном Уиткоффом, Джаредом Кушнером и Дэниелом Дрисколлом», — сообщил участвующий в переговорах глава офиса президента Украины Кирилл Буданов. «Украине нужен справедливый мир. Работаем на результат», — добавил он.

В делегацию также входят секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров и руководитель парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия. «Работаем с американскими партнерами над дальнейшим продвижением мирного процесса. Продолжим работу над достижением справедливого и устойчивого мира, а также гарантиями безопасности для Украины и согласованием следующих шагов», — написал Умеров в своем телеграм-канале.

В конце 2025 года президент Украины Владимир Зеленский встречался с президентом США Дональдом Трампом во Флориде, чтобы финализировать мирный план. По итогам встречи Трамп заявил о «значительном продвижении» а Зеленский — о согласовании 20 пунктов плана на 90%. Однако ключевые вопросы территорий и управления Запорожской АЭС остаются нерешенными.

Украина

Мэр Киева заявил, что почти во всех домах в городе восстановлено отопление. Зеленский в этом усомнился

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что коммунальным службам удалось восстановить теплоснабжение почти во всех домах, оставшихся без отопления после российского удара по критической инфраструктуре 9 января. По словам Кличко, по состоянию на утро 17 января, без тепла оставались всего около 50 домов из 6000 тысяч, оставшихся без отопления после российских ударов.

В интервью Reuters, которое было опубликовано 16 января, Кличко назвал энергетический кризис самой сложной проблемой, стоящей перед столицей почти за четыре года большой войны. «Впервые в истории нашего города в такие сильные морозы большая часть города осталась без отопления и с огромной нехваткой электроэнергии», — сказал Кличко. Он также отметил, что Киев сейчас располагает лишь примерно половиной электроэнергии, которая необходима для города. Кличко вновь призвал тех жителей, у которых есть такая возможность, временно уехать из города, чтобы снизить нагрузку на энергосистему. «Эта зима будет трудной, но мы делаем все возможное и невозможное», — сказал Кличко.

Пункты несокрушимости в Киеве, в которых жители могут согреться во время отключения электричества и тепла. 15 января 2026 года Vladyslav Musiienko / AP / Scanpix / LETA

Посетитель греется в кафе в Киеве. 15 января 2026 года Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, 17 января на селекторном совещании, посвященном ситуации с энергоснабжением, поручил отдельно разобраться с домами в Киеве, которые до сих пор остаются без отопления. «К сожалению, есть различия в отчетах с городского и правительственного уровней даже по количеству таких домов», — сказал Зеленский, добавив, что «министерство энергетики, все центральные органы власти должны максимально подключиться, чтобы помочь людям».

Один из домов в Киеве, оставшийся без электричества после российского удара. Жители используют генераторы. 15 января 2026 года Gleb Garanich / Reuters / Scanpix / LETA

Российские войска продолжают наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры. В частности, отметил Зеленский, в результате удара в ночь на 17 января по Киевской области возникли перебои с подачей электричества в Гостомеле, Буче и Ирпене. Энергетическая компания ДТЭК сообщала, что из-за ночной российской атаки без света остались 56 тысяч домохозяйств в Бучанском районе Киевской области. Восстановительные работы ведутся, но «ситуацию осложняет мороз», заявили в ДТЭК.

Морозы на большей части Украины, по прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие дни сохранятся. В Киевской области по ночам ожидается —20.

Война глазами читателей «Медузы»

Владимир (Киев). Я уже скоро пятый год как не пользуюсь русским языком (перешел полностью на украинский с 24 февраля 2022 года), но сделаю исключение, чтобы донести до вас свою точку зрения.

К сожалению, вы публикуете тут слишком много писем людей из Украины «всепропального» характера. И создается впечатление, что в Украине уже все готовы сдаться и подписать любой мирный договор любой ценой. Это не так.

Украинцы устали, но сдаваться в большинстве своем не собираются. Прекращение огня на существующей линии фронта мы бы скрепя сердце приняли. Капитуляцию (вывод наших войск с еще не оккупированных территорий, ограничение численности армии, навязывание нам русского языка как второго государственного, отсутствие реальных гарантий безопасности) — нет.

Упреждая вопрос «почему не в окопе»: пишу из блиндажа, пользуясь старлинком. В рядах ВСУ с 25.02.2022.

Нам тяжело, но сил защищать родину еще достаточно, и сдаваться тут никто не собирается.

Поделитесь вашими мыслями о войне

