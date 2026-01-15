Вчера все опять смеялись над знаменитой Миусской снежной дюной (и мы тоже) А потом все было как обычно: постироничная вечеринка на склоне дюны закончилась полицейским разгоном

Сергей Карпухин / ТАСС / Profimedia

Что такое Миусская снежная дюна и чем она так знаменита

Миусская снежная дюна — это большая куча снега на Миусской площади в Москве. В особенно снежные зимы коммунальщики используют это место как перевалочный пункт для снега, который убрали с близлежащих улиц, но еще не успели вывезти. Впервые гора появилась на Миусской площади в 2018 году, потом снова в 2021-м. В третий раз дюна возродилась в январе 2026 года, после обильных снегопадов, вызванных циклоном «Фрэнсис».

Москвичи воспринимают периодически возникающую кучу снега на Миусской площади как аттракцион и городской мем. Ей не только придумали красивое название — Знаменитая Миусская снежная дюна — но и завели ей фан-аккаунты во «Вконтакте», телеграме и инстаграме (причем даже не один). В ее честь назван коктейль и придуман мерч. У нее есть собственный праздник — День дюны отмечается 18 февраля. В этот день в 2018 году она появилась на свет.

В 2026-м на трехметровой Миусской снежной дюне не только катались с горок (кстати, кататься на ватрушках — опасно), играли в снежки и фотографировались. На ней водрузили табличку «Знаменитая Миусская снежная дюна» (впрочем, уже традиционную) и поставили лавочку. Дюну посещают известные люди, а на «Яндекс-Картах» у нее появилась своя точка. На «Медузе» вышла целая фотогалерея, посвященная дюне!

Кого и почему на Миусской снежной дюне пришла разгонять полиция

История дюны этой зимой оказалась яркой, но короткой. 14 января коммунальщики начали разбирать залежи снега на Миусской площади. При этом на дюне оставались люди. «Здесь гуляют дети, раскопали ямки, норы. Ну и многие москвичи фотографируются, а коммунальные службы, видимо, все-таки пытаются разобрать последствия снегопада», — передавал корреспондент Msk1.ru.

Вечером того же дня на дюне устроили вечеринку. Ее участники принесли с собой колонки, микрофоны и гитары, пели песни и танцевали. На импровизированный концерт, судя по видео с места событий, собрались несколько десятков человек, они пели в том числе песни Земфиры и «Тату». Примерно через полчаса вечеринку прервали полицейские, сославшись на то, что дюну уже убирает спецтехника. Полицейские потребовали от собравшихся разойтись, и те не стали спорить, писал телеграм-канал «Осторожно, новости».

Meduza

В чате в телеграме, куда приглашали вступить в одном из фан-аккаунтов Миусской снежной дюны, появились сообщения о задержаниях. Одна из участниц чата рассказала, что ее и еще одного или нескольких человек (сколько именно, из сообщения было непонятно) посадили в полицейский автомобиль, забрав паспорта. «Кто-то есть в Тверском отделе? Или нас одних взяли?» — она.

Позднее в том же чате появилось видео, на котором девушка рассказала, что ее и ее подругу отпустили из Тверского ОВД, выписав каждой штраф в 500 рублей «за горку». Что именно им вменили в вину, она не уточнила. Также остается неизвестным, сколько всего человек было доставлено в полицию после вечеринки и на скольких из них составили протоколы.

На фоне новостей о вмешательстве полицейских — судя по сообщениям, вооруженных автоматами, — из телеграм-чата, посвященного дюне, пропали некоторые посты. Кроме того, администраторы запретили добавление новых участников в чат, а также на время ограничили возможность писать новые сообщения (позднее эту функцию вернули).

Что происходит с Миусской снежной дюной сейчас

15 января уборка снега на Миусской площади продолжилась. Судя по видео, которые сняло агентство «Москва», дюну уже частично срыли. Возможно, уже сегодня она пропадет совсем.

Телеграм-канал «Героиня Татлера» считает, что «знаменитая Миусская снежная дюна» стала знаменитой настолько, что ей не позволят просто так исчезнуть. «В следующем году сугроб насыплют специально, даже при отсутствии снега в столице, — иронизирует канал. — Еще через год селфи на сугробе станет таким же обязательным, как Щелкунчик в Большом, и придется вводить продажу билетов по паспорту. разобьет на сугробе кафе».