В центре Москвы вновь появилась знаменитая Миусская снежная дюна Не знаете, что это такое? Или просто соскучились по ней? Ну что же, посмотрите фотографии!

После обильных снегопадов, вызванных циклоном «Фрэнсис», в Тверском районе Москвы на Миусской площади неподалеку от Белорусского вокзала вновь образовалась огромная гора снега. В народе ее уже давно прозвали Миусской снежной дюной. Впервые гора появилась тут в 2018 году — в особо снежные зимы коммунальные службы специально перекрывают проезжую часть между Миусской площадью и улицей Александра Невского и свозят туда, как в перевалочный пункт, снег с окрестных улиц. Для местных жителей дюна стала чем-то вроде городского мема. Люди приходят сюда, чтобы покататься с горы или просто сфотографироваться на ее фоне. Горе заводили аккаунты в соцсетях, водружали на ней собственную информационную табличку «Знаменитая Миусская снежная дюна», отмечали ее день рождения (так называемый День дюны приходится на 18 февраля). До нынешней зимы горы на Миусской площади не было пять лет — с 2021 года.

Сергей Карпухин / ТАСС / Zuma Press / Scanpix / LETA

Евгений Мессман / ТАСС / Profimedia

Сергей Бобылев / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Евгений Мессман / ТАСС / Profimedia

Евгений Мессман / ТАСС / Profimedia Евгений Мессман / ТАСС / Profimedia

Евгений Мессман / ТАСС / Profimedia

Сергей Карпухин / ТАСС / Zuma Press / Scanpix / LETA

Читайте также

В Шереметьево коллапс из-за снегопада: сотню рейсов отменили или задержали, пассажиры часами не могли получить багаж и спали на полу Вот как это выглядело

Читайте также

В Шереметьево коллапс из-за снегопада: сотню рейсов отменили или задержали, пассажиры часами не могли получить багаж и спали на полу Вот как это выглядело