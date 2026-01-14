В Москве полиция разогнала участников стихийного концерта на Миусской снежной дюне

Полицейские в Москве разогнали импровизированный концерт на Миусской снежной дюне — огромной горе снега в районе Миусской площади в центре города, сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».

Жители Москвы собрались на проезжей части между Миусской площадью и улицей Александра Невского, куда свозят снег с соседних улиц, вечером 14 января. Они катались с горки, пели песни под гитару и лазали по сугробам, несмотря на снегоуборочные машины.

Но вскоре после начала импровизированного концерта полицейские потребовали, чтобы собравшиеся разошлись. Полицейские объяснили свое требование работой спецтехники. Выступавшие также попросили зрителей спуститься с дюны, люди не стали спорить с полицейскими, пишет «Осторожно, новости». Дюну оцепила полиция, там работает спецтехника.

Одна из участниц сходки рассказала в закрытом чате дюны в телеграме, что полицейские забрали паспорта у нее и еще одного или нескольких человек (из ее сообщения неясно, сколько именно человек) и посадили в служебный автомобиль. Вероятно, их задержали. «Кто-то есть в Тверском отделе? Или нас одних взяли?» — написала она (скриншоты сообщений есть в распоряжении «Медузы»).

