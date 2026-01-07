Революция в Lego. Теперь там есть умные детали со звуковыми и световыми эффектами Они будут сами делать «пшш-пшш» в бою кораблей из «Звездных войн». Но есть опасения, что это помешает детям фантазировать

Топ-менеджер Lego Group Джулия Голдин на выставке CES в Лас-Вегасе. 5 января 2026 года David Becker / Getty Images for The LEGO Group)

Датский производитель игрушек Lego представил новую технологию Smart Play, которая призвана «оживить» его конструкторы. Главный элемент системы — Smart Brick, или умная деталь. Такие детали оснащены электронными компонентами, которые позволяют им обнаруживать движение и реагировать на него светом или звуком.

Новинка, которую Lego Group назвала одной из важнейших для компании с момента появления минифигурок в 1978 году, была показана на выставке потребительской электроники CES 2026 в Лас-Вегасе. Она поступит в продажу в марте в комплекте с тремя новыми наборами конструкторов Lego по мотивам киносаги «Звездные войны».

Если умную деталь вставить в звездный истребитель X-wing Люка Скайуокера, он будет свистеть при вращении в воздухе. А если другой кубик установить на истребитель TIE Дарта Вейдера, то в воздушном бою с кораблем Альянса повстанцев оба будут издавать звуки, сигнализирующие о попадании лазеров противника, пишет The Guardian.

Во время презентации на CES 2026 представители Lego заявили, что при игре с кораблем Дарта Вейдера иногда звучит Имперский марш, «просто чтобы создать нужную атмосферу». Также умные детали способны воспроизводить «щебетание» дроида R2-D2. А если задуть свечи на торте из Lego с такими блоками, заиграет песня «Happy Birthday to You», убедился корреспондент «Би-би-си».

Том Дональдсон, старший вице-президент Lego Group, заявил, что система Smart Play объединяет творчество и технологии, «делая создание миров и историй еще более увлекательным, и все это без экрана».

И хотя компания Lego рассматривает новую линейку как альтернативу видеоиграм и другому контенту, которые дети потребляют с помощью гаджетов, новинка вызвала неоднозначную реакцию. Комментаторы на Reddit писали, что порадовались бы такому подарку, если бы были детьми, но посетовали, что конструкторы с умными деталями будут ощутимо дороже обычных («Я могу издавать звуки ртом без доплаты и замены батареек»), и выразили опасения, что они помешают детям фантазировать.

«Лучшие игрушки на 90% состоят из ребенка и на 10% из игрушки. Они позволяют использовать фантазию, чтобы придумывать истории и создавать приключения. <…> Как известно любому, кто наблюдал за игрой ребенка со старыми добрыми конструкторами Lego, детские творения из Lego уже двигаются и издают звуки благодаря силе воображения. Но с выпуском умных деталей Lego забирает у детей возможность играть…» — заявил Джош Голин, руководитель американской организации Fairplay, выступающей за ограничение маркетинга, направленного на несовершеннолетних.

Эндрю Манчес из Эдинбургского университета, который возглавляет группу по исследованию взаимодействия детей с технологиями, в разговоре с BBC News согласился с тем, что прелесть конструкторов Lego заключается в свободе творчества, но приветствовал стремление компании совместить физические и цифровые игры. Джулия Голдин, директор по продукту и маркетингу Lego Group, заявила, что компания не считает цифровую среду угрозой. Lego Group уже давно с технологиями, а в ее отчете за 2024 год это направление было названо стратегически важным.