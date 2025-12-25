Полтора года назад директор НИИ «Волна» (этот институт работает на гособоронзаказ) поджег себя на Красной площади Теперь он рассказал журналистам Reuters, почему это сделал

Сборка танков на «Уралвагонзаводе» Рамиль Ситдиков / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Директор Центрального научного-исследовательского института «Волна» (занимается разработкой и производством средств связи, в том числе используемых экипажами танков) Владимир Арсеньев в интервью агентству Reuters рассказал, почему поджег себя в июле 2024 года на Красной площади. По словам Арсеньева, его институту пришлось резко наращивать производство в сжатые сроки и поставлять продукцию по ценам, установленным Минобороны РФ, что практически привело к банкротству предприятия.

26 июля 2024 года российские СМИ сообщили, что на Красной площади мужчина подошел к Мавзолею, облил себя горючей жидкостью и поджег себя. Огонь потушили очевидцы и находившиеся рядом полицейские. Вскоре стало известно, что это был глава НИИ «Волна» Владимир Арсеньев, которому на тот момент было 74 года. «Московский комсомолец» писал, что в 2023 году Арсеньева обвинили в умышленном срыве поставок «для нужд обороны». В госкорпорацию «Ростех», как сообщала газета, поступила жалоба, в которой говорилось, что руководство НИИ вступило в сговор и сознательно задержало поставки необходимой продукции для нужд в рамках гособоронзаказа. В институте проходила проверка ФСБ, которая не подтвердила обвинение. По информации «МК», Арсеньев подал в суд иск о защите чести и достоинства, который был отклонен.

Владимир Арсеньев ЦНИИ «Волна»

Арсеньев рассказал Reuters, что после начала большой войны России с Украиной его предприятие было завалено заказами. «Волна» оказалась единственной фирмой, производящей модули для устройств, используемых танкистами для связи. До войны «Волна» выпускала не более пяти тысяч таких модулей в год. В сентябре 2022 года предприятие заключило контракт с компанией «Луч» (принадлежит «Ростеху») на поставку 50 тысяч модулей в течение 2023 года.

«Волна» получила авансом около 80% стоимости некоторых контрактов, говорится в документах, которые есть в распоряжении Reuters. Однако к апрелю 2023 года она стала отставать от плана, а среди ее топ-менеджеров начались конфликты. Согласно годовому отчету «Луча», компания не получила необходимые устройства вовремя, в том числе потому, что «Волна» не поставила компоненты в срок. Миноритарный акционер «Волны» Сергей Мосиенко направил письма в «Ростех» и ФСБ, в которых сообщил, что выполнение контрактов находится под угрозой. После этого начались проверки предприятия, однако Арсеньев или кто-либо из его сотрудников не были привлечены к уголовной ответственности. По словам самого директора, проверки различных ведомств нарушили работу над заказами, однако поставки выполнялись в срок.

В сентябре 2023 года Минобороны сообщило Арсеньеву, что почти вдвое сокращает сумму, которую «Луч» должен выплатить «Волне» за модули. Такое решение ведомство объяснило тем, что НИИ автоматизировал часть производственного процесса, снизив издержки. После этого «Луч» стал требовать от предприятия возврата 65 миллионов рублей их выплаченных авансов, пишет Reuters со ссылкой на судебные документы. Это на семь миллионов рублей больше, чем вся выручка «Волны» за 2020 год (с тех пор завод не публиковал финансовую отчетность). «Волна» приостановила производство на шесть недель и оспорила решение в суде. Суд встал на сторону предприятия, отметив, что решение министерства сократить выплаты за модули нанесло ущерб цепочке поставок для российской армии. Однако еще более десятка исков к предприятию остаются нерассмотренными.

За три года российско-украинской войны оборонные заводы в Европе существенно увеличились в размерах Это обнаружили журналисты Financial Times, изучив спутниковые снимки

По словам Арсеньева, спор с государством по поводу цены компонентов оставил «Волну» без средств. Он отрицает, что контракты находились под угрозой, а поданные жалобы на работу предприятия назвал необоснованными. Вскоре счета «Волны» были заморожены за неуплату налогов, зарплаты перестали выплачивать, что привело к искам от сотрудников. По словам Арсеньева, предприятие оказалось близко к банкротству.

«Как так получается, что компания, у которой растут заказы и которая выполняет эти заказы, умирает? Это, вероятно, означает, что есть проблема», — заявил директор. Ранее также сообщалось, что Арсеньев написал заявление в СК, в котором сообщил, что предприятие умышленно банкротят и не дают ему выполнить гособоронзаказ. По версии директора, уничтожением «Волны» занимался майор Минобороны и бывший сотрудник предприятия.

В июле 2024 года Арсеньев вышел на Красную площадь, где поджег себя. Он получил ожоги и провел в больнице несколько недель. Находясь в больнице, он продолжал работать над решением финансовых и юридических проблем компании, но особого успеха не добился. Компания выжила, но объемы заказов резко упали. Самого Арсеньева суд оштрафовал в октябре 2024 года за несанкционированную акцию (сумма штрафа неизвестна). Он продолжает возглавлять «Волну».

В своей публикации Reuters отмечает, что российские оборонные предприятия сталкиваются с давлением из-за требований увеличить производство. Согласно судебным документам, с начала войны России с Украиной как минимум 34 человека столкнулись с уголовными преследованием из-за срыва гособоронзаказа. Среди них — не менее 11 руководителей компаний и два топ-менеджера. Опрошенные агентством эксперты заявляют, что оборонная отрасль в России страдает от неэффективности и коррупции, что приводит к росту затрат, задержкам производства и невыполнению планов. Reuters также напоминает о заявлении, которое сделал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В марте 2023 года на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии он зачитал руководителям предприятий телеграмму Иосифа Сталина от 17 сентября 1941 года. В ней говорилось, что производителей, которые не поставят вовремя военное оборудование, «разгромят как преступников».

После выхода публикации Reuters со своим заявлением выступил «Ростех». Госкорпорация сопроводила его фотографией Сталина и заголовком «Вы ничего не знаете про русских!»

«Да, российская оборонка в разы нарастила производство с начала . Авиация, бронетехника, артиллерия, беспилотники, боеприпасы поставляются армии в больших объемах и даже с опережением графиков. Да, за срыв гособоронзаказа в России введена суровая ответственность — таково требование времени и по-другому быть не может. Вы, господа из Reuters, ошиблись в главном: движущая сила нашей „оборонки“ — не страх. И не деньги, как на Западе. Наш ОПК сейчас — это вообще не про коммерцию и прибыль. Не про капитализацию и рентабельность. Это про решение важнейших государственных задач. Про долг перед страной, если вы не поняли. „Все для фронта, все для Победы!“ — не просто красивый лозунг. Это большая национальная идея. Она помогла победить 80 лет назад. Помогает сейчас. И поможет еще не раз, если потребуется», — заявили в «Ростехе».

Российская экономика в ловушке — она так сильно зависит от войны, что, если та кончится, начнется кризис. Почему так получилось? И можно ли избежать экономического коллапса? Рассуждает Александра Прокопенко (Carnegie Politika)

