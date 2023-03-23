«Хочу, чтобы вы меня услышали и запомнили слова генералиссимуса». Медведев зачитал директорам военных заводов телеграмму Сталина

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии зачитал руководителям предприятий телеграмму Иосифа Сталина от 17 сентября 1941 года. Видео с заседания опубликовано в телеграм-канале Медведева.

Медведев заявил, что «не может не обратить внимания» собравшихся на то, как оценивалась «такая работа» в «сходной ситуации» во время Великой Отечественной войны.

«Прошу вас честно и в срок выполнять заказы по поставке корпусов для танков на Челябинском тракторном заводе. Сейчас я прошу и надеюсь, что вы выполните долг перед Родиной. Через несколько дней, если вы окажетесь нарушителями своего долга перед Родиной, начну вас громить как преступников, пренебрегающих честью и интересами своей Родины. Нельзя терпеть, чтобы наши войска страдали на фронте от недостатка танков, а вы в далеком тылу прохлаждались и бездельничали», — зачитал телеграмму Медведев.

По мнению зампредседателя Совбеза, эта телеграмма — доказательство того, что «идеальным не бывает никакое производство, никакая организация». Он подчеркнул, что «обязательства складываются не из исполнения годовых обязательств в условиях специальной военной операции, а из исполнения декадных обязательств и восполнения того, чего не было сделано, в том числе в прошлом году».

«Коллеги, хочу, чтобы вы меня услышали и запомнили слова генералиссимуса. Как вы понимаете, результаты такого обращения были весьма впечатляющими», — заключил Медведев.

В интервью российским СМИ Медведев анонсировал, что планирует «взбодрить» руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса телеграммами Иосифа Сталина военного времени. «Они достойны того, чтобы о них сказать», — говорил он.

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