«Все российские средства полетят в бундестаг» Медведев рассказал, какими будут отношения России с Западом и что случится, если арестуют Путина. Максимально коротко

Украина — это, по-честному, часть России, но мы долгое время жили в разных квартирах. На Западе не верили в решимость России сделать то, что мы сделали, и они просчитались. С некоторыми странами бессмысленно договариваться — они понимают только язык силы. Доброе слово и пистолет приносят больше результатов, чем просто доброе слово. Иногда надо принимать такие решения, как 24 февраля 2022 года. Украина хотела вступить в НАТО и производить . И вы хотите, чтобы мы с этим мирились, особенно когда есть спор по Крыму? У нас худшие в истории отношения с западным миром. Запад хочет разделить Россию на части и с каждой договариваться. Ближайшие десятилетия не будут спокойными. Международный уголовный суд, выдавший ордер на арест Владимира Путина, — международно-правовой импотент. В отдельные придурки говорят, что если Путин приедет, то его арестуют. Это объявление войны России, в таком случае все российские средства полетят в бундестаг.

Это приблизительный пересказ интервью Дмитрия Медведева российским СМИ. Заявления заместителя председателя Совбеза России отредактированы с сохранением общего смысла. На основе публикаций Медведева, РИА Новости (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) и ТАСС (1, 2).

Фото на обложке: Ekaterina Shtukina / Sputnik / AP / Scanpix / LETA