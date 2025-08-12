За три года российско-украинской войны оборонные заводы в Европе существенно увеличились в размерах Это обнаружили журналисты Financial Times, изучив спутниковые снимки

Склад продукции на заводе 155-миллиметровых снарядов компании BAE Systems в Великобритании Oli Scarff / AFP / Scanpix / LETA

С начала полномасштабного вторжения России в Украину европейский оборонно-промышленный комплекс стал переходить на принципы военного времени и переживает крупнейший рывок за десятилетия, пишет Financial Times. По данным издания, темпы строительства на оружейных предприятиях сейчас в три раза выше, чем до 2022 года. За последние годы на территории более чем семи миллионов квадратных метров выросли новые цеха, дороги и целые заводы.

Подсчеты журналистов опираются на анализ спутниковых снимков 150 заводов, принадлежащих 37 компаниям. 88 из 150 рассмотренных предприятий участвуют в программе Евросоюза ASAP (Act in Support of Ammunition Production, то есть Закон в поддержку производства боеприпасов; аббревиатура также означает «как можно скорее»), предполагающей инвестиции в оборонную промышленность в размере 500 миллионов евро. Кроме того, многие предприятия получают значительные государственные субсидии. С 2020–2021 годов площади, на которых велись строительные работы на оборонных объектах, выросли с 790 тысяч до 2,8 миллиона квадратных метров. На 20 объектах по всей Европе, получивших финансирование ASAP, заметно значительное расширение, еще на 14 — менее значительное (например, новые парковки). Компании, не получившие поддержки, растут медленнее.

Среди самых масштабных проектов — совместное предприятие немецкой Rheinmetall и венгерской N7 Holding в городе Варпалота в Венгрии. Первый завод там запустили в июле 2024 года, он выпускает боеприпасы для БМП Lynx. В дальнейших планах — производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 120-миллиметровых боеприпасов для танков Leopard 2 и Panther, а также строительство цеха по производству взрывчатки. К 2027 году Rheinmetall рассчитывает увеличить выпуск 155-миллиметровых снарядов с 70 тысяч до 1,1 миллиона в год.

В Германии ракетостроительная компания MBDA за два года реконструировала почти 100 тысяч квадратных метров территории. Здесь будут собирать переносные ракеты Enforcer и, благодаря заказу НАТО на 5,6 миллиарда долларов, — до тысячи зенитных ракет Patriot GEM-T. В Норвегии Kongsberg открыл в 2024-м новый ракетный завод, в Великобритании BAE Systems вкладывает 150 миллионов фунтов стерлингов в свои предприятия по производству боеприпасов, включая расширение мощностей по производству 155-миллиметровых снарядов в Южном Уэльсе. Финские заводы Nammo, получившие десятки миллионов евро, увеличивают выпуск снарядов и пороха.

По словам комиссара ЕС по обороне Андрюса Кубилюса, годовое производство боеприпасов в Европе с 2022 года выросло с 300 тысяч до примерно 2 миллионов штук — благодаря как ASAP, так и аналогичным программам на уровне отдельных государств Евросоюза. Сейчас в Еврокомиссии обсуждают новый оборонный фонд на полтора миллиарда евро, который будет работать по тому же принципу и поможет увеличить производство ракет, ПВО, артиллерии и дронов.

У экспертов, опрошенных FT, наибольшее беспокойство вызывает состояние европейских ракетных вооружений. Предположительно, именно они являются ключом к сдерживанию России. Между тем, европейская оборонная промышленность по-прежнему отстает в производстве ракетных двигателей и взрывчатки для ракет.

