Из-за блокировок в России перестало работать приложение Be My Eyes. Оно помогает незрячим людям

В России с середины декабря с большими перебоями работает приложение Be My Eyes («Будь моими глазами»), созданное для помощи незрячим людям. Некоторые пользователи предположили, что приложение в России заблокировали. Роскомнадзор утверждает, что это не так.

В Be My Eyes «Медузе» подтвердили, что сложности с доступностью приложения в России действительно есть. «Как и многие компании, мы зависим от поставщиков технических решений, — пояснили в компании. — Мы полагаем, что некоторые из этих поставщиков были заблокированы в России, что отразилось на нашей работе. Мы приносим свои извинения за это, но до тех пор, пока ситуация не изменится, наши услуги могут быть недоступны в России».

Как работает приложение Be My Eyes

Известно, что в некоторых регионах России Be My Eyes не работает совсем, а в некоторых работает без перебоев. То же касается многих других онлайн-сервисов. Популярный сервис видеозвонков FaceTime заблокировали 4 декабря, работа WhatsApp и Telegram «частично ограничена», что на практике означает значительное снижение скорости, так что видеозвонки оказываются невозможны.

Суть Be My Eyes в том, что, когда незрячему нужно решить какую-то задачу, для которой требуется зрение (например, прочесть инструкцию или оценить внешний вид), он через это приложение созванивается по видеосвязи с волонтером, и тот ему помогает. Также в приложение встроена нейросеть, которая генерирует голосовые описания изображений и способна отвечать на вопросы.

По данным на 2022 год, в России около трех тысяч незрячих пользователей Be My Eyes и около 35 тысяч русскоязычных волонтеров.

Фото на обложке: Reshetnikov_art / Shutterstock.com