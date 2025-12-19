«За место под солнцем опять готовы друг с другом стреляться» Алла Пугачева записала новую песню. Она называется «Давай просто жить»

Алла Пугачева выпустила новую песню под названием «Давай просто жить». Как рассказал автор музыки и слов Алексей Малахов, идея песни — в том, что «в этом мире вечной суеты самое важное — не спешить, просто жить». По его словам, он сочинил ее после того, как Пугачева рассказала ему «одну историю». «Иногда песни рождаются не в студии, а между людьми. Из встреч, долгих разговоров, откровений, которые случаются только тогда, когда ты действительно понимаешь, чем живет человек и что у него внутри», — отметил Малахов. Для Пугачевой это уже второй релиз с начала 2025 года — в апреле она выпустила две песни о войне.

Алла Пугачёва — Давай просто жить (Official Audio) Алла Пугачёва

Читайте также

Алла Пугачева дала большое интервью Катерине Гордеевой Вот несколько цитат — о Путине, Михалкове и Шамане, а еще — о браке с Максимом Галкиным и любви к поклонникам. «Ребята, научитесь говорить правду»

Читайте также

Алла Пугачева дала большое интервью Катерине Гордеевой Вот несколько цитат — о Путине, Михалкове и Шамане, а еще — о браке с Максимом Галкиным и любви к поклонникам. «Ребята, научитесь говорить правду»

Фото на обложке: Кирилл Калиников / РИА Новости / Спутник / Profimedia