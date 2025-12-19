Помните женщину, которая попала на камеру поцелуев, когда обнималась со своим начальником на концерте Coldplay? Ее зовут Кристин Кэбот. И это случайное видео чуть не сломало ей жизнь

Архив Кристин Кэбот

Летом 2025 года по соцсетям разлетелось с концерта группы Coldplay в пригороде Бостона. Так называемая камера поцелуев, которая выхватывает пары в зрительном зале и выводит их на большие экраны, поймала обнимающихся мужчину и женщину. Когда они заметили, что их снимают, мужчина спрятался за ограждение, а женщина закрыла лицо руками и отвернулась. Фронтмен Coldplay Крис Мартин пошутил: «Либо у них роман, либо они просто очень стеснительные». Личности мужчины и женщины быстро раскрыли. Оказалось, что это директор технологической компании Astronomer Энди Байрон и его подчиненная Кристин Кэбот. Она на тот момент была замужем за другим, а он женат на другой. Спустя полгода Кэбот рассказала The New York Times, как то случайное 16-секундное видео с концерта Coldplay изменило ее жизнь.

Как у Кристин и ее босса завязались отношения

53-летняя Кристин Кэбот выросла в штате Мэн. По собственным словам, она работала с 13 лет и всегда отличалась целеустремленностью. Она гордилась тем, что построила успешную карьеру и могла сама обеспечивать себя и двоих детей.

В ноябре 2024 года Кэбот приступила к работе директора по персоналу в IT-компании Astronomer, которая специализируется на управлении потоками данных. Компания быстро росла, штат расширялся, и Кэбот часто общалась с гендиректором Энди Байроном — иногда по несколько раз в день. Весной 2025-го, когда они оба стояли за сэндвичами возле нью-йоркского офиса Astronomer, Кэбот рассказала Байрону, что расстается со своим вторым мужем и что это большой стресс для всей семьи. «Я переживаю то же самое», — якобы ответил он (Байрон отказался от комментариев The New York Times).

По словам Кэбот, это взаимное признание «укрепило нашу связь». Их рабочие отношения стали более доверительными, они делились секретами и обменивались шутками. У Кэбот быстро развились «сильные чувства» к Байрону. С одной стороны, она начала фантазировать, что у них может завязаться роман. С другой, старалась «не увлекаться» этими фантазиями, потому что понимала: если они станут реальностью, она и Байрон не смогут продолжать работать вместе.

Что произошло на концерте Coldplay (и сразу после)

Вскоре после расставания с мужем Эндрю (на тот момент их развод еще не был оформлен официально), Кристин решила сходить на концерт Coldplay вместе с друзьями — и предложила Байрону стать ее спутником. «Я думала: „Я могу влюбиться. Я справлюсь“», — вспоминает Кэбот. По дороге на концерт Кристин узнала, что ее муж Эндрю тоже там будет. Это смутило ее, но не очень сильно. Она успокоила себя тем, что они с Байроном «не были парой».

Концерт проходил 16 июля на стадионе в Фоксборо, пригороде Бостона. У Кэбот и Байрона были места в вип-ложе, с которой открывался отличный вид на сцену. Оба выпили по паре коктейлей с текилой; он танцевал позади нее, а она взяла его руки обвила их вокруг своей талии. По ее словам, в тот вечер они в первый и единственный раз поцеловались.

В ложе было темно и уединенно. Но когда Кэбот поняла, что она в объективе камеры для поцелуев, ей показалось, что кто-то повернул выключатель. Она закрыла лицо руками и отвернулась, Байрон пригнулся. По словам Кэбот, в тот момент у нее в голове было только две мысли. Первая — что это видит ее муж. Вторая — что Байрон ее начальник. «Мне было стыдно и страшно. Я глава отдела кадров, он генеральный директор. Это выглядит так банально и так плохо», — поделилась она.

Кэбот и Байрон сразу ушли с концерта и стали думать, что делать. Они пришли к выводу, что им нужно отправить письмо совету директоров Astronomer, и начали обсуждать, что и как в нем писать. Около четырех часов утра кто-то прислал Кэбот скриншот, по которому она поняла, что их видео с концерта попало в тикток. Около шести утра, когда они с Байроном отправили свое письмо, ролик уже набирал популярность.

Daily Mail

После этого Кристин первым делом поехала к детям, которые были с ее мужем в Бостоне, чтобы самой все им рассказать: «Они, очевидно, знали, кто такой Энди. Я сказала: „Мы с ним очень увлеклись моментом, и это попало в соцсети“». Ее 14-летняя дочь расплакалась.

Затем Кэбот созвонилась с советом директоров Astronomer. Компания решила провести внутреннее расследование. Спустя пару дней Байрон подал в отставку. Кэбот в этот момент была в домике в горах, который сняла на уик-энд. Все выходные она ходила по дому, говорила по телефону и плакала.

Как Кэбот стала объектом для унижений

Видео в TikTok набрало 100 миллионов просмотров всего за несколько дней. В комментариях Кэбот называли шлюхой, разрушительницей семей и охотницей за деньгами. Ее личные данные утекли в интернет, и телефон оказался завален сообщениями. В течение нескольких недель ей звонили по 500-600 раз в день. Папарацци разбили лагерь возле ее дома, а чужие машины проезжали мимо него медленно, «как на параде», вспоминала Кэбот. Она установила в доме камеры наблюдения и какое-то время не выходила на улицу.

Появляться на людях стало непредсказуемо и небезопасно. Однажды, когда они с дочерью пошли в городской бассейн, одна из женщин стала их фотографировать, и дочь со слезами на глазах попросила Кристин уйти. В другой раз, когда она забирала сына, к ним подошли какие-то девушки, которые сказали Кристин, что не понимают, как она может показываться на людях. Кэбот не знала, как правильно поддержать своих детей и защитить их от подобных инцидентов. А они стали неохотно выходить куда-то вместе с ней.

По подсчетам Кэбот, ей угрожали смертью 50 или 60 раз («Не 900, как писали в журнале People»). Ей удавалось пропускать мимо ушей большинство угроз — кроме тех, которые намекали на осведомленность о ее повседневных привычках (например, «Я знаю, что ты закупаешься в Market Basket, и я тебя найду»). Она старалась не говорить об угрозах детям, но однажды они услышали одно из сообщений, которое она включила матери по громкой связи. «Они и так уже были в очень плохом состоянии, а после этого все окончательно пошло под откос. Мои дети боялись, что я умру и что они тоже умрут», — вспоминает Кэбот.

Из Astronomer она уволилась: после расследования ей предлагали вернуться к работе, но она не представляла, как сможет работать руководителем по кадрам после того, как ее «превратили в посмешище», пишет The New York Times.

К концу лета стало легче. Кэбот официально подала на развод с мужем Эндрю, а он подтвердил прессе, что они прервали отношения за несколько недель до концерта Coldplay (Кэбот комментирует это словами «настоящий джентльмен»). Ее дети вернулись в школу, где к ним относятся бережно, и она нашла для них психотерапевтов. С Байроном они поддерживали общение до конца лета, но в сентябре решили, что оно «затруднит возможность двигаться дальше и залечить раны», и свели контакты к минимуму. По информации таблоидов, Байрон сохранил свой брак.

От кого было больше всего критики

В какой-то момент настроение Кэбот настолько улучшилось, что она купила себе футболку с надписью «Да, это я». Но скандал, который другим за полгода подзабылся, для нее продолжается. Например, в конце ноября какая-то женщина на заправке назвала ее «отвратительной».

Вначале Кэбот считала, что она заслужила наказание. Избавиться от этой мысли помог разговор с подругой, которая сказала: «Ты никого не убила. Надеюсь люди, которые пишут комментарии, никогда не ошибались». После этого Кэбот стала задумываться, почему то злополучное видео стало таким вирусным, и какой образ оно ей создало. После долгих колебаний (и консультаций со специалистом по коммуникациям) Кэбот решила поделиться своим взглядом на эту историю.

«Я приняла плохое решение: выпила, танцевала и вела себя неподобающе с начальником. Это не пустяк. Я взяла на себя ответственность и пожертвовала из-за этого карьерой. <…> Я хочу, чтобы мои дети знали: можно ошибаться, можно все испортить, но за это тебе не должны угрожать убийством», — говорит Кэбот.

Еще она хочет опровергнуть предположения о том, что сделала карьеру «через постель», вернуть себе профессиональную репутацию и доверие коллег. Многие из тех, с кем она раньше близко общалась по работе, разорвали с ней все связи. По ее словам, от этого ей гораздо тяжелее, чем от того, что незнакомка может обругать ее на заправке.

Именно женщины стали ее самыми жестокими критиками, признается Кэбот. От них исходили все личные оскорбления, большинство телефонных звонков и онлайн-сообщений. Разочарованием для Кэбот стало и то, что актриса Гвинет Пэлтроу снялась в рекламе Astronomer, которая вышучивала скандал. Как Пэлтроу, создательница бренда для женщин и автор фразы «осознанное расставание» (она использовала ее при разводе с фронтменом Coldplay) могла быть такой бесчувственной к нюансам в личных отношениях других женщин?

«После того, что я увидела в последние месяцы, я с трудом верю, что все сводится к мужчинам, которые нас [женщин] сдерживают. Мне кажется, мы сами себя сдерживаем, когда унижаем и травим друг друга», — говорит Кэбот.