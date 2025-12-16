Рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) выпустил новый альбом под названием «Национальность: нет». Он появился на стриминговых сервисах, в том числе «VK Музыка», YouTube Music и Spotify, 16 декабря.

В альбом вошли восемь песен. Начинается пластинка с песни «Как мои дела». В ней рэпер заявляет, что «слухи» о нем — это «желтуха», решение выпустить альбом — «спонтанное», а также отмечает, что «копы хотят отпечатки». Песня начинается с таких слов:

Бронзовый загар. Золотой песок.

Серебряный век. Платиновый счет.

Чем же он болел? Столько разных слухов.

Открою секрет — это была желтуха.

Как Мои Дела Oxxxymiron — Topic

В марте вышел новый сезон подкаста «Дочь разбойника» журналистки Насти Красильниковой. В нем три женщины обвинили Оксимирона в и сексуализированном насилии. Все эти эпизоды относятся к концу 2000-х — началу 2010-х годов. Героини подкаста тогда были подростками, а Оксимирону было больше 20 лет. Рэпер никак не комментировал расследование, он больше года ничего не публиковал в соцсетях.

За несколько месяцев до выхода расследования, в ноябре 2024-го, Оксимирон объявил, что откладывает на год свой концертный тур Dolce Vita, который должен был начаться весной 2025 года. Рэпер заявил, что пошел на это «в связи с состоянием моего здоровья». Ожидается, что тур начнется весной 2026 года.

Оксимирон живет за пределами России. Власти РФ объявили его в розыск в связи с уголовным делом о неисполнении обязанностей «иностранного агента». В карточке розыска Оксимирона не упоминается его национальность, в соответствующей графе стоит слово «нет».

Суд в Петербурге в 2022 году оштрафовал Оксимирона на 45 тысяч рублей по обвинению в «дискредитации» армии РФ из-за антивоенной публикации. В 2023 году суд запретил песню Оксимирона «Ойда», усмотрев в ней намек на нарушение территориальной целостности России.

Последний студийный альбом Оксимирона — «Красота и уродство» — вышел в 2021 году.

Слушать ли новый альбом Оксимирона

Многие поклонники Оксимирона после расследования о рэпере задумались, готовы ли они продолжать слушать его музыку Эту дилемму давно изучают ученые. Мы поговорили с исследовательницей культуры отмены Симоной Дрессен

Фото на обложке: A.Savin / Wikimedia Commons