В Чернигове прошла пресс-конференция освобожденных белорусских политзаключенных Их депортировали из Беларуси без паспортов. Они до последнего не знали, что их вывезут в Украину

Владимир Лабкович, Виктор Бабарико, Мария Колесникова и Александр Федута, Чернигов, 14 декабря 2025 года Evgeniy Maloletka / AP / Scanpix / LETA

В Черниговской областной больнице прошла пресс-конференция освобожденных белорусских политзаключенных. На мероприятии выступили , , и . Из-за опасений, что местонахождение пресс-конференции будет раскрыто и войска РФ могут нанести удар по больнице, организаторы — власти Украины — запретили журналистам вести прямые трансляции из зала. Они попросили СМИ не публиковать изображения и высказывания участников пресс-конференции во время мероприятия и еще час после.

Колесникова поблагодарила за освобождение Трампа, Зеленского и Лукашенко. «Я бы хотела поблагодарить Дональда Трампа и его команду за то, что сейчас происходит, за то, что дело сдвинулось с мертвой точки и есть надежда на позитивные изменения. Хочу поблагодарить президента Зеленского и весь украинский народ за то, что вы нас приняли, что вчера и сегодня мы чувствуем вашу любовь и поддержку. <…> Я говорю спасибо Александру Григорьевичу за то, что он сделал возможным освобождение людей, наше освобождение. И я буду приветствовать все дальнейшие шаги в этом направлении», — сказала Колесникова. Она также рассказала, что во время заключения чувствовала поддержку своей семьи и соратников.

Во время пресс-конференции Колесниковой рассказали об акции солидарности жительниц Беларуси, которые по случаю освобождения активистки выкладывали в соцсети свои фото и видео с красной помадой. Такой макияж Колесникова носила во время протестов в 2020 году — он стал одним из символов протеста. «Красная помада — это классно. Спасибо большое, я не знала ничего об этом знаке солидарности. Я тоже выражаю солидарность — и сегодня я тоже с красной помадой», — сказала бывшая политзаключенная.

Освобожденных политзаключенных вывезли из Беларуси без паспортов, рассказал один из участников конференции, правозащитник центра «Весна» Владимир Лабкович. По его словам, по крайней мере ни у него, ни у других участников мероприятия нет паспортов, им выдали только свидетельство об освобождении — «лист формата А4 с нашей фотографией и записью о том, что мы освобождены и что наши паспорта конфискованы». Лабкович поблагодарил власти Украины за то, что освобожденных белорусских политзаключенных приняли без документов.

Колесникова была удивлена тем, что их вывезли в Украину. Она отметила, что политзаключенные знали о переговорах представителя Трампа и Александра Лукашенко, но не знали, что в процессе участвует Украина. По словам Колесниковой, только в Украине она узнала, что прибыла на территорию страны.

Бабарико рассказал, что в заключении у него случались «неконтролируемые потери сознания». По его словам, это происходило в 2023 году «в рамках условий содержания». «Очнулся — сломано ребро, порвано легкое, двустороннее воспаление легких и 23 рассечения черепа. Комментировать это я бы не стал. Я не знаю, в результате чего это случилось. Потому что это произошло после того, как я потерял сознание. Говорить, что я ударился или меня избивали, не могу», — рассказал он об одном из таких случаев.

Бабарико отметил, что самым тяжелым для него была практически полная изоляция от внешнего мира. Он также заявил, что «очень горд» своим сыном Эдуардом — тоже политзаключенным, который все еще остается в колонии в Беларуси. Эдуард Бабарико был задержан вместе с отцом летом 2020 года, он осужден на 10 лет колонии. Сейчас, по данным отца, Бабарико — младший находится в колонии строгого режима в Орше. «Безусловно, я переживаю, но я очень горд за то, что он достойно выдерживает те испытания, которые есть», — добавил Виктор Бабарико.

При этом политик призвал не забывать о других политзаключенных, которые по-прежнему остаются в Беларуси: «С нашей стороны, и в первую очередь со стороны тех, кто этим занимался, будет большим предательством забыть, что там находятся еще тысячи людей. И я смогу спать спокойно не тогда, когда мой сын будет находиться на свободе, а когда там не будет никого».

В частности, освобожденные вспомнили на пресс-конференции политзаключенного Николая Статкевича, который отказался покидать Беларусь после освобождения летом 2025-го. Он снова находится в местах лишения свободы, сказал Лабкович. Правозащитник считает, что Статкевича могут держать в изоляторе КГБ Беларуси.

Журналисты также спросили у Бабарико, будет ли он продолжать политическую деятельность. «Если я буду нужен Беларуси, я постараюсь сделать что-то [для] Беларуси. <…> За эти сутки я только узнал о том, что на самом деле ничего не остановилось. Все, что началось, — оно живет. И это самое для меня большое счастье».

Колесникова и Бабарико заявили, что не жалеют о своем решении участвовать в политической деятельности в 2020 году. «Этот сложный выбор я сделала очень легко, потому что я была, и остаюсь абсолютно уверена, что я поддержала правильную идею, я поддержала свои ценности, которые выражают Виктор Дмитриевич и Эдуард Бабарико, его сын», — сказала Колесникова. По ее словам, даже после «больших испытаний» и «великих страданий» она считает, что «что в такие переломные моменты если ты можешь — значит, ты должен».

Бабарико добавил: «Момент, когда я понял, что все было сделано правильно, — это когда Маша ».

