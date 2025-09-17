Александр Лукашенко на встрече с пропагандистами и провластными экспертами прокомментировал решение политзаключенного Николая Статкевича остаться в Беларуси после освобождения. Его слова приводит издание «Зеркало».

Лукашенко заявил, что 69-летний Статкевич на момент освобождения был «уже на исходе» и, по его мнению, мог «скоро помереть — не дай бог в тюрьме».

«Туда зашел, вроде на нейтральную полосу, перешел к литовцам, ребята спросили: „Ты в Беларусь хочешь? Ты ж в тюрьму…“ [Статкевич ответил]: „Пойду в тюрьму“. Ну хорошо. Забрали его. Не бросить же его. Все-таки наш человек. Гражданин, вернее, наш. Забрали его в Беларусь. Зачем его обижать. Но если он хочет лидером быть по сжиганию автомобилей и домов милиции, то пускай там [в Литве] находится», — заявил Лукашенко.

Он не сказал, где в настоящее время находится Статкевич.

Александр Лукашенко 11 сентября освободил 52 политзаключенных, среди которых был Статкевич. В тот же день их депортировали в Литву. Однако Статкевич отказался покидать Беларусь. Он несколько часов находился в нейтральной зоне белорусско-литовской границы и отказывался уезжать. Вскоре Служба охраны государственной границы Литвы сообщила, что Статкевич покинул нейтральную зону и вернулся в Беларусь.

Издание «Наша Нiва», ссылаясь на «достоверный источник», позже сообщило, что Статкевич находится в колонии города Глубокое в Витебской области. В этой же колонии он отбывал срок, назначенный в декабре 2021 года.

Статкевич находится в оппозиции с 1990-х годов. Он был кандидатом в президенты на выборах 2010 года, а после них получил шесть лет колонии по делу об организации протестов. Он отказался писать прошение о помиловании, но Лукашенко досрочно освободил его в 2015 году. В мае 2020 года, незадолго до президентских выборов в Беларуси, Статкевича задержали в Минске. В декабре 2021 года его приговорили к 14 годам лишения свободы по обвинению в организации «массовых беспорядков».