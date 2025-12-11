В Забайкалье прошли облавы на дезертиров. Их близких били и пытали В нападениях участвовал бывший военный. Потом его застрелили. Подозреваемый в убийстве заявил, что «спас множество жизней»

В начале ноября в нескольких селах Забайкальского края прошли облавы на «сочинцев». Так называют участников войны, самовольно оставивших часть (СОЧ). Пытаясь найти их, люди в масках избивали и пытали электрошокером их родственников. По свидетельству одного из пострадавших, среди людей в масках был Константин Эктов. В середине ноября его застрелили. Подозреваемый в этом убийстве Владимир Попов записал видео, на котором дал признательные показания. Он заявил, что платил Эктову за то, чтобы тот не отправлял его в Украину и не трогал его близких, но во время очередного рейда Эктов сломал ногу его матери. «Каждый мужчина должен защитить свою семью. Поэтому я с ним так и поступил», — сказал Попов. Издание «Люди Байкала» рассказало историю Константина Эктова: как он попал в группу розыска военных, ушедших в самоволку, как его убили и как местные жители отреагировали на его гибель. «Медуза» публикует этот материал полностью.

Внимание, в тексте есть мат.

«Здесь вату катать не будут, сразу на вилы натянут»

«Вон он, на хуй, лежит. Вот он, сразу. Пиздец», — говорит женский голос на семисекундном видео, которое разошлось по борзинским чатам 11 ноября. Женщина снимает из-за занавески улицу — белый снег, синее небо. Возле обшарпанных гаражей — чье-то тело. Это и есть Константин Эктов. Спустя две недели читинская газета «Вечорка» выпустила номер с рисунком на обложке — те же снег, небо, тело, но слева изображен убийца — бородатый мужчина с ружьем в руках.

В ориентировках сообщалось: около 12 часов дня Эктов вышел из дома на улице Промышленная, во дворе в него выстрелил мужчина (с которым был еще один человек) из гладкоствольного оружия, скорее всего, обреза. Затем нападавшие скрылись на автомобиле Toyota Esquire, который принадлежал погибшему.

В комментариях забайкальцы называли Эктова «тыловой крысой» и писали, что он «унижал наших братьев», а потому «туда ему и дорога». «Здесь вату катать не будут, сразу на вилы натянут», — подчеркнул один из пользователей.

Силовики задержали подозреваемого через три дня, 14 ноября. Но он особо и не скрывался. За несколько часов до задержания мужчина прислал несколько видео в редакцию издания «Чита.ру», эти видео также стали распространяться в региональных пабликах. Их автор сообщил, что его зовут Владимир Попов, он военный, 1994 года рождения, и именно он убил Эктова. Внешность мужчины в роликах совпадает с внешностью мужчины в ориентировках.

В Борзе живет около 30 тысяч человек «Люди Байкала»

Автор видео рассказал, что платил Эктову деньги за то, чтобы тот не отправлял его в Украину и не трогал его семью. Но потом Константин во время рейда пришел к нему домой и сломал ногу — и это все изменило:

«Когда я узнал, что они беспределят в Газимурском Заводе, бьют электрошокером родственников [сбежавших военных], я ему сказал — ты, не надо так, с моей семьей так не поступай, будь любезен. Он пообещал — не будет ничего. И в оконцове он залетел ко мне домой, 80-летнюю бабушку просто взял и ударил. Он просто берет ее и ударяет дверью. Что мне оставалося? Каждый мужчина должен защитить свою семью. Поэтому я с ним так и поступил».

«Чите.ру» автор обращения написал, что не сожалеет об убийстве Эктова и считает, что «спас множество жизней и семей своим поступком».

«Бьют их как собак»

В начале ноября в Газимуро-Заводском районе Забайкалья прошли облавы на «сочинцев» — участников войны, самовольно оставивших часть (СОЧ). Группы розыска побывали в селах Трубачево, Новоширокинское, Ушмун. Несколько семей после этого написали заявления в полицию.

«Я качала правнука в качалке, ему три месяца, внучка Маша чистила картошку. Они дверь настежь открыли, залетели и давай все ворочать, — рассказывает ЛБ жительница Трубачево 68-летняя Любовь Муратова. — Ничего не представились. Петю искали».

24-летний Петр Муратов — внук Любови. Муратова вырастила его одна, родители Петра злоупотребляли спиртным. Петр заключил контракт («выпили с друзьями и подписали, из троих он один остался живой», объясняет бабушка), попал в плен к украинцам, там пробыл девять месяцев. Его обменяли в мае этого года. Муратов проходил реабилитацию на забайкальском курорте «Дарасун», потом вернулся домой. И Петр, и его родные были уверены, что на войну его больше не заберут.

2 ноября в Трубачево приехали неизвестные мужчины на трех иномарках. Петр был тогда не у бабушки. Как описывают очевидцы, приезжие носили камуфляжную форму, некоторые были в масках. Они покрутились по селу, а затем подъехали к дому, где находился троюродный брат Муратова, 24-летний Павел Вторушин. На Павла надели наручники, посадили в один из автомобилей и увезли. Его мать Ольга говорит, что никто из приехавших не показывал документы и не представлялся.

Вторушина рассказывает ЛБ, что она «сначала пешком пошла за этими машинами, чтобы мне отдали сына». Затем села на мотоцикл — на нем приехал другой сын Ольги. «Первая машина остановилась, там говорят: нету его у нас. Я — ко второй, первая посигналила, они давай удирать от нас, Паша успел только крикнуть «Мама, я здесь!»»

Павла отпустили через час, он рассказал матери, что в машине его пытали электрошокером: хотели узнать, где Петр Муратов. Во время пыток Петр сам позвонил Павлу. Так группа розыска узнала местонахождение Муратова. Петра нашли, избили, надели наручники, затолкали в багажник машины и увезли из села. Это видели его родные братья, они рассказали об этом бабушке. Любовь Муратова со вздохом говорит ЛБ, что группы розыска «лютуют» с военными и «бьют их как собак».

Сейчас Муратов уже находится на фронте. 19 ноября Петр опубликовал фотографию оттуда в соцсетях. На вопросы ЛБ он не ответил.

Облавы в Забайкалье

Жители сел в Забайкалье рассказали, что люди в масках пытали родственников и знакомых военных, самовольно ушедших из части Они считают, что это были сотрудники военной полиции

«Не сладкая ложь, а беспощадная правда»

Любовь Муратова говорит ЛБ, что ничего не слышала про убийство в Борзе. Она не обращалась в полицию и не жаловалась на жесткое задержание внука. Но Павел Вторушин написал заявление в МВД и снял побои — на его теле зафиксировали следы от наручников и опухшие суставы пальцев. Через несколько дней после этого к его матери Ольге Вторушиной, как нам рассказали ее односельчане, приехал Николай Беломестнов, заместитель министра Забайкальского края по социальной и демографической политике.

— А почему именно Беломестнова прислали?

— Дело-то резонансное получилось, губернатор [Забайкальского края Александр Осипов] его и направил, — размышляет один из собеседников ЛБ.

Николай Беломестнов — участник «спецоперации», он получил повышение до замминистра как раз благодаря тому, что воевал. В министерстве Беломестнов работает с военными и их семьями. Он уже говорил, что самое важное для него — «дотянуться до каждого ветерана СВО, который вернулся домой, узнать, какие у него проблемы, предложить решения».

Беломестнов, видимо, «дотянулся» и до Вторушиной: после их встречи Ольга перестала отвечать на сообщения ЛБ. Мы позвонили Николаю, чтобы узнать, зачем он приезжал в село и какова реакция властей на то, что происходит. Беломестнов отказался отвечать на наши вопросы и предложил отправить запрос в пресс-службу министерства. Пресс-служба запросила лицензию нашего издания, но «Люди Байкала» не зарегистрированы как СМИ в России.

Константин Эктов VK-группа «Мертвые страницы»

Про пытки в Газимуро-Заводском районе написало только одно забайкальское издание — газета «Вечорка». Но уже через день удалила пост об этом в своих соцсетях. Редакция «Вечорки» поддерживает «спецоперацию», хотя часто критикует власти за плохое отношение к военным. Издание объясняет, что победу России в войне поможет приблизить «не сладкая ложь, а беспощадная правда».

Спустя неделю газета в специальном обращении объяснила причину исчезновения постов: «Представители силовых структур настоятельно попросили журналистов удалить информацию, якобы она играет на руку противнику». В обращении подчеркивалось, что когда главный редактор издания Владимир Кантемир узнал об удаленной заметке, «провинившиеся журналисты были подвергнуты дисциплинарным взысканиям». Саму заметку опубликовали в бумажной версии «Вечорки» от 19 ноября под заголовком «Били и пытали током» (есть в распоряжении ЛБ).

В редакции не ответили на вопрос «Людей Байкала», кто именно оказывал давление на журналистов.

«Нас выбросили из машины как мешки»

Кроме Трубачева, 2 ноября группы розыска побывали в селе Новоширокинское — между селами 50 км. Искали «сочинца» Алексея Ощепкова (данные изменены, его родные просят не указывать, потому что им «очень страшно»).

Алексей подписал контракт в начале 2024 года, во время срочной службы. Его отправили воевать, в конце года он получил тяжелое ранение в голову. Затем Ощепкова пытались вернуть на фронт без прохождения медицинской комиссии. Алексей сбежал в родное село. Родители Ощепкова говорят ЛБ, что знали, когда в Новоширокинское приезжает группа розыска, и прятали сына — чаще всего, в зимовье на даче.

Утром 2 ноября отец Алексея, 47-летний Владимир, возвращался с дачи, когда к нему подъехали две машины. Вышли пять человек в гражданской одежде. «Сунули в лицо какие-то корочки, я ничего не разобрал, — рассказывает он ЛБ. — Сказали: поговорить надо. Я говорю: давайте здесь на улице поговорим. Ну, они меня в микроавтобус насильно закинули. Там Коля сидел, друг Алексея, он был в синяках».

Владимира несколько раз ударили, «ткнули мордой в переднее сиденье» и надели ему наручники за спину: «Один достал чемоданчик, оттуда прищепки мне на пальцы прицепил и давай электричеством пытать — где Алексей, где Алексей. Я им отвечал, что не знаю, я только с вахты приехал». Собеседник ЛБ говорит, что несколько раз терял сознание, его вытаскивали на улицу, там он приходил в себя, его затаскивали в машину, где продолжали пытать. С другом Алексея Николаем поступали также.

Стенд об истории города в Борзе «Люди Байкала»

«Потом поехали за село, они говорят: ну все, обнулять вас сейчас будем», — вспоминает Владимир.

В этот момент Владимиру позвонил Алексей, он хотел понять, где отец. Владимир пытался намекнуть сыну, что его ищут. Но Алексей сам проговорился, что на даче. «Ну мы развернулись и полетели, они точно знали, куда ехать, — вспоминает Владимир. — Пока туда ехали, я еще пару раз по морде получил».

У дачи приезжие отпустили Владимира и Николая. «Нас выбросили из машины как мешки. Потом стреляли в воздух, чтобы мы убежали», — говорит Ощепков-старший. Его сын пытался скрыться, но его быстро задержали, избили и увезли.

Родители Алексея сразу отправились в полицию писать заявление. Владимир снял побои — за его левым ухом была гематома. «Это беспредел в отношении гражданских. С военными тоже так не обращаются — даже пощечина, и то уже является избиением», — возмущена его жена Ирина. Она говорит, что подала жалобы в Генпрокуратуру, военную прокуратуру, военный следственный отдел, а также в Следком РФ.

Сам Алексей сейчас находится в Чите под следствием и ждет суда. Его родители наняли адвоката. Ирина не хочет, чтобы сына опять отправили на войну. «Мне тяжело как матери. Я с вами разговариваю, мне даже жарко», — говорит она журналисту ЛБ.

Друг Алексея, Николай, подтвердил «Людям Байкала», что его пытали и били электрошокером в машине. Кроме того, в одном из приезжих собеседник ЛБ опознал Константина Эктова — того самого человека, которого убили в Борзе спустя полторы недели, 11 ноября. «Я его фотографию увидел и сразу узнал — по лицу, глазам и стрижке, — говорит ЛБ Николай. — Он участвовал в пытках, как и все остальные».

Николай называет убийцу Эктова «красавчиком».

«Дезертиры иначе не понимали»

В сообщениях об убийстве Константина Эктова его часто называют военным полицейским. Но, как рассказали «Людям Байкала» сразу несколько знакомых Эктова, он служил в оперативно-розыскной группе при воинской части 06705. Часть расположена в городе Борзя. В 2024 году несколько десятков военнослужащих оттуда погибли после удара ВСУ по полигону под Волновахой.

По сути, «разыскники» — это контрактники, которые ищут других контрактников. В рейды они ездят в гражданской одежде. Военная полиция может присоединяться к «группе». Предварительно разыскники связываются с местными участковыми, которые часто знают, где скрываются «сочинцы».

Чем работа военной полиции отличается от работы оперативно-розыскной группы? Если на сбежавшего военного завели уголовное дело, его поиском занимается военная полиция и ее территориальный орган, военная комендатура. Контрактнику грозит реальное лишение свободы. Если же солдат попал в списки самовольно оставивших часть, его чаще всего ищут другие контрактники (в составе так называемых «групп розыска») и возвращают на фронт. Это часто сопровождается превышением полномочий, рассказывают юристы проекта за сознательный отказ от военной службы «Призыв к совести».

Константин не раз рассказывал друзьям, что «выковыривал «сочинцев» из закоулков, из дальних деревень». В личных разговорах он не скрывал, что применял силу к скрывающимся военным. Его друг, магаданец Константин Милочкин, объясняет позицию Эктова так: «дезертиры иначе не понимали».

«Они дрались постоянно, — пересказывает Милочкин беседы с Эктовым. — Вылетает кто-нибудь с палкой из дома — и на группу розыска. А куда деваться, приходилось отвечать, конечно. Не получалось держать себя в рамках».

Эктов говорил Милочкину, что «сочинцы» могли выйти : «Кто-то стрелял из ружья в воздух — вы меня не заберете, типа. К угрозам Костян быстро привык, это специфика работы была. Многие пьяные были, в невменяемом состоянии, пили неделями». В то, что Эктов избивал родных военных, использовал электрошокеры, Милочкин не верит.

Предполагаемый убийца Владимир Попов в признательном видео Скриншот из видео

Еще один знакомый Эктова (анонимно) предполагает, что тот мог сломать ногу женщине, чей сын потом застрелил Константина, «по неосторожности»:

«Я слышал, что мать этого военного несколько раз кидалась на Костика. Ну, что сделаешь с матерью? Он один раз ее отодвинул, другой. Потом на ее сына начали уже наручники надевать, мать опять полезла, Костя повернулся, случайно рукой махнул, а он парень здоровый. А она и отлетела. И когда упала, сломала ногу. Военного потом увезли, а застрелил Костю младший брат этого «сочинца», они оба в бегах были».

Наказания для ушедших в самоволку

В России резко выросло число дел о самоволках. Осужденным дают условные сроки, чтобы отправить их на войну Главное из исследования «Медиазоны»

Эктов, как утверждают его знакомые, называл свою работу в борзинской части «собачьей» и мечтал уволиться. Ему не нравилось, что воинская часть не выделяла на рейды ни машины, ни бензин. Приходилось ездить на личных авто (их у Эктова было три, недоброжелатели считают, что он покупал иномарки на взятки от «сочинцев»). Константин жаловался друзьям, что его самого несколько раз пытались отправить обратно на фронт — особенно когда в Борзю приезжало новое начальство.

«Ему говорили: а какого хрена ты тут находишься? Мы тут вылавливаем этих контрактников, а ты сам, оказывается, такой же, — цитирует рассказы Эктова Милочкин. — А Костян: ну, я же служу, я же никуда не сбежал, я и так воевал».

«Создавал впечатление благородного офицера»

Эктов пошел на «СВО» добровольцем в 2023 году. До этого он работал сантехником в Магадане. «Говорит мне: я подписал контракт. Я ему: ты там перепил, что ли? Может, проспорил кому что-то? — вспоминает Константин Милочкин. — Костян: нет, нет, нет».

Эктов воевал в штурмовой роте, был пулеметчиком. Но через несколько месяцев его «списали». Друзьям Константин объяснял, что у него стали разрушаться мениски коленей — из-за постоянного таскания тяжелого пулемета. Эктов почти не мог ходить. Но контракт у него был бессрочный, поэтому Константина отправили сначала в госпиталь, а потом в Забайкальский край, он был приписан к воинской части 06705 в городе Борзя.

«Мне Костя говорил, что у него осколки в ногах», — вспоминает проводница из Кирова Евгения Багаева. Багаева ехала вместе с Эктовым в одном военном эшелоне в 2023 году. Он вышел в Чите, она поехала дальше, в Уссурийск. Евгения рассказывает, что с Константином она «скажем так, близко познакомилась».

«Говорил мне, что давно не общался с женщинами. Я, говорил, просто с тобой хочу рядом побыть. Хотя бы посидеть с тобой, полежать с тобой, обнять женское тело, — вспоминает Багаева. — Ну, он не наглый был, хотя настойчивый. Шоколадки дарил. Вы можете подумать, что я продалась за шоколадку. Нет, там и близко этого не было. Просто симпатия образовалась.

Константин Эктов на фронте

VK-группа «Мертвые страницы»

Багаева говорит, что «не жалеет ни о чем», хотя и была расстроена, что продолжение романа не получилось. «Костя вышел в Чите и почти сразу перестал мне писать. В черный список меня добавил почему-то. Как концы в воду».

Несмотря на это, Евгения все равно считает, что Эктов «создавал впечатление такого благородного офицера»: «А вот что у него криминальное прошлое — это совсем не чувствовалось».

«Неприятный человек»

Уроженец Магадана Константин Эктов провел в местах лишения свободы не менее восьми лет. В 2007 году 16-летнего Константина приговорили к трем годам воспитательной колонии за 10 эпизодов грабежа: он отбирал мобильники у других подростков. Через год после освобождения Эктов получил два с половиной года исправительной колонии, опять за грабежи. Отсидел девять месяцев.

В 2016 году его осудили на шесть лет за ряд разнообразных преступлений: Константин угнал автомобиль, украл мобильный телефон, разбил ветровое стекло машины, с хозяином которой конфликтовал, ездил пьяным на дорогах. Эктов обманул сожительницу своего погибшего друга — он предложил помощь в продаже их машины, а деньги забрал себе.

«Ничего хорошего об этом хрене сказать не могу», — говорит ЛБ хозяин магаданской автомастерской Дмитрий Савкин. Дмитрий купил у Константина автомобиль, который потом пришлось возвращать настоящей владелице. В результате Савкин потерял и деньги, и машину.

Жительница Магадана Яна Голомидова в переписке с ЛБ называет Эктова «неприятным человеком». Константин, который был знаком с Яной, украл у нее айфон. Узнав о смерти Эктова, Яна пишет: «Так нельзя говорить, но и хорошо, больше вреда никому не причинит».

Константин Милочкин (слева) и Константин Эктов Архива К. Милочкина

Все тело Константина было в татуировках. Эктов начал набивать их с молодости. Он рассказывал своему другу Милочкину, что из-за татуировок в его розыскной работе постоянно были «казусы»:

«Вот он приезжает к участковому, говорит — здравствуйте, как мне найти такого-то, я старший оперативно-розыскной группы. А участковый на него смотрит и отвечает: какой ты оперативник, ты весь синий, ты зэк, в зеркало на себя посмотри. Ну, Костян ему: это все в прошлом, сейчас мир поменялся, теперь я по другую сторону забора, теперь я сам полицейский».

Эктов рассказывал Милочкину, что в розыскных группах он был «не единственный с судимостями».

Оба Константина познакомились в колонии, где Милочкин отбывал срок за сбыт наркотиков. Ранее Милочкина судили за убийство и разбой.

«Вечно кому-то был должен денег»

Предполагаемый подозреваемый в убийстве Эктова — военнослужащий Владимир Попов — судя по всему, тоже был в местах лишения свободы. Информацию о человеке с такими данными можно найти на сайте Борзинского городского суда. В 2023 году Попова приговорили к семи с половиной годам колонии за разбой, вымогательство и похищение человека. Владимир вместе с четырьмя сообщниками напал на предпринимателя, который собирался увезти крупную денежную сумму в банк (преступление не удалось довести до конца, потому что один из преступников не успел вырвать сумку с деньгами, а у второго заклинил пистолет).

В конце 2022 года эта же банда похитила 19-летнего участника «СВО». Парня отвезли в район городского кладбища, там его били и вымогали деньги. «Изначально с потерпевшего требовали 1 млн. рублей, после 800, 600, 300 тысяч рублей, а в итоге он отдал подсудимым 8000 рублей, которые были переведены его мамой», — сообщается в приговоре Борзинского городского суда. Попов пошел на сделку со следствием и дал подробные показания на соучастников.

Чем занимался Попов до разбоя и вымогательства, информации практически нет. Он уроженец Борзи, холостой. Попов был военнообязанный, но до «СВО» не служил и перебивался случайными заработками. Несколько его знакомых анонимно рассказывают ЛБ, что он испытывал материальные трудности и «вечно кому-то был должен денег». Свой дом в Борзе Владимир называл «фазендой». Именно там с сообщниками он планировал преступления.

Скорее всего, на войну Попов попал уже из колонии. В какой момент он ушел в СОЧ, неизвестно. Но в одном из своих признательных видео Владимир рассказывает, что на фронте его и других заставляли садиться на мотоциклы и ехать на украинских пулеметчиков без поддержки артиллерии. Попов называет это решение командиров «дебилизмом».

Слева — Петр Муратов с бабушкой Любовью. Справа — Владимир, пострадавший от пыток в селе Новоширокинское. Соцсети; Личный архив пострадавшего / «Люди Байкала»

Один из контрактников воинской части 06705 анонимно сообщил ЛБ, что Попов заплатил Константину Эктову 950 тысяч рублей, чтобы тот не отправлял его опять в Украину. Откуда у Владимира были деньги (при условии, что он был в бегах), неизвестно.

Другой военнослужащий этой же части рассказывает «Людям Байкала», что в Борзе «все знают расценки, что сколько стоит»: «Шесть тысяч рублей я переводил Косте Эктову на водку. 10 тысяч рублей он с меня взял, чтобы в Чите мне разрешили не в части жить, а на квартире. А 40 тысяч я занес, чтобы меня в отпуск отпустили. Не хотели отпускать. Ну, и там дальше суммы все больше и больше».

Собеседник ЛБ не вернулся из отпуска в борзинскую часть и считается «сочинцем». Он одобряет убийство Эктова: «Грохнули оборотня».

«А если эти люди вернутся?»

После смерти Константина Эктова прошел почти месяц. Новая информация о его убийстве больше не появляется. 18 ноября Борзинский гарнизонный военный суд в своем телеграм-канале сообщил, что арестовал подозреваемого в убийстве на два месяца. Но через несколько часов уже удалил пост. На сайте суда информация о заседании отсутствует.

Обложка газеты «Вечорка» об убийстве Эктова

Константин Милочкин говорит ЛБ, что сестра Эктова Екатерина, с которой он знаком, несколько дней не могла дозвониться из Магадана до борзинской воинской части 06705 и сослуживцев брата. «Там либо трубки не берут, либо просто не хотят ничего рассказывать. Запугали, что ли, — предполагает Милочкин. — Странное у них командование. Обычно, когда застрелили подчиненного, поднимается кипиш. А тут просто тишина. Пытаются замять ситуацию».

Екатерина Эктова в переписке с ЛБ сообщила, что занималась документами на перевозку тела брата из Забайкалья в Магадан и что «их делали долго». На остальные вопросы она не ответила.

Жители Газимуро-Заводского района говорят ЛБ, что после убийства Эктова группы розыска у них не появлялись. Пострадавшие от пыток предполагают — «потому что боятся». «Их тут ребята ждут, а они все не едут», — смеется Николай из села Новоширокинское. Один из самых популярных комментариев в забайкальских пабликах по поводу убийства Эктова: «Не он первый, не он последний».

Но разыскивать «сочинцев» никто не прекратил. 23 ноября в Чите розыскники ворвались в дом к 32-летней Марине Смольковой — искали ее одноклассника и друга Павла Ермолаева, который ушел в «СОЧ» больше года назад. В квартире, кроме Марины, были ее муж и их семеро детей в возрасте от 6 месяцев до 13 лет. Один из группы, говорят Смольковы, на входе в квартиру достал пистолет, перезарядил его и направил на супруга Марины. Другой зашел в квартиру и стал проверять комнаты. Никто не показал документы, все были в гражданской одежде.

«Люди Байкала»

«Мне было так страшно, — вспоминает 13-летний сын Марины Павел. — Я начал убирать с прохода братьев и сестер, боялся за них очень сильно. Боялся, что начнут стрелять куда угодно. И сейчас боюсь — а если эти люди вернутся? Я не знаю, что делать».

Смольковы сначала хотели написать заявление в полицию, но потом передумали. «Я предложила мужу сделать все через журналистов, — размышляет Марина. — Чтобы все увидели, какие люди нас окружают».

Собеседница ЛБ говорит: ей, как и сыну, тоже страшно, но она не хочет бояться.

P. S. 2 декабря Константина Эктова похоронили в Магадане. В некрологе его назвали «героем, погибшим на СВО».

