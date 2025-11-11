Жители сел в Забайкалье рассказали, что люди в масках пытали родственников и знакомых военных, самовольно ушедших из части Они считают, что это были сотрудники военной полиции

Жители нескольких сел Газимуро-Заводского района Забайкальского края рассказали изданию «Люди Байкала», что люди в масках (предположительно, сотрудники военной полиции) во время поисков дезертиров пытали и избивали их друзей и родственников. Информацию о применении силы к местным жителям журналистам подтвердили главы этих сел.

Как рассказали собеседники издания, 2 ноября неизвестные в масках силой усадили в свою машину 24-летнего жителя села Трубачево. В салоне мужчину избили, потребовав рассказать, где находится его троюродный брат, который не вернулся в военную часть после освобождения из украинского плена.

Мать избитого Ольга Вторушина рассказала, что сына били электрошокером, он несколько раз терял сознание. В итоге мужчину отпустили только после того, как он позвонил брату, которого в итоге эти же люди увезли. Вторушина считает, что его снова отправят на войну, а те, кто его забрал и избил ее сына, — работают в военной полиции.

В тот же день из соседнего села Новоширокинское увезли 25-летнего местного жителя, рассказала журналистам его мать. По ее словам, сын служил по контракту, получил тяжелое ранение в голову и отказался возвращаться на службу. Мать утверждает, что его пытались вернуть на фронт без медицинской комиссии.

Несколько месяцев житель Новоширокинского прятался в селе, пока за ним не приехала группа розыска войсковой части 06705 из Борзи, в которой он служил. Чтобы найти и задержать контрактника, сотрудники группы пытали электрошокером отца военного, а также избили его друга, утверждает женщина.

О пытках жителей Новоширокинского и Трубачево сообщал телеграм-канал «военкоров» местной газеты «Вечорка». По их данным, люди в масках также ходили по улицам села Ушмун, «но там их в дома не впустили».

Канал утверждает, что по селам ездили сотрудники военной полиции, получившие данные дезертиров у местных полицейских. «Но после этих бесчинств наши полицейские подали заявление в Следственный комитет на сотрудников военной полиции, и теперь с военной полицией сотрудничать отказываются», — утверждают «военкоры».

При этом «Люди Байкала» пишут, что военная полиция применяла силу к жителям забайкальских сел и раньше. Так, 19 августа сотрудники полиции задержали 36-летнего жителя села Широкого Газимуро-Заводского района, рассказала его мать Ирина. Ее сын — мобилизованный. Он приехал в отпуск и не вернулся вовремя. Мать утверждает, что мужчина остался помочь жене, которая вскоре должна была родить их третьего ребенка.

По словам Ирины, полицейские пришли в дом друзей мобилизованного, где тот был в гостях, «оглушили его шокером, надели наручники, погрузили в багажник и увезли в Читу». Женщина считает, что это были те же самые люди, которые ездили по селам 2 ноября.

Самого мобилизованного в итоге нашли избитым в военной части поселка Домны. В конце сентября он пропал без вести на войне.

Фото на обложке: Павел Лисицын / РИА Новости / Спутник / Profimedia