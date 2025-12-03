Следователи в России сначала ведут политические дела (по репрессивным статьям), а потом становятся адвокатами. Как так? Рассказываем о нескольких из них

Наиболее громкие политические дела в России нередко ведут одни и те же следователи (например, если дело возбуждено в Главном управлении Следственного комитета или передано туда), и их имена со временем становятся хорошо известны в кругу активистов и правозащитников. А как потом эти следователи продолжают карьеру? Ответ — некоторые становятся адвокатами. Кто-то уходит из СК, потому что достигает пенсии по выслуге лет (для этого необходимо 20 лет работы), кто-то — по идеологическим соображениям (но таких единицы). «Медуза» рассказывает об этих людях.

Рустам Габдулин. «Болотное дело» и «дело ФБК»

32-летний Рустам Габдулин в июле 2012 года возглавил следственную группу по , а уже в августе указом Владимира Путина был назначен старшим следователем по особо важным делам при председателе Следственного комитета. Чуть позже он также возглавил следственную группу по отдельному делу о «массовых беспорядках» в отношении оппозиционеров Сергея Удальцова и Леонида Развозжаева.

Другим известным делом, которое вел Габдулин, стало дело об отмывании денег, возбужденное в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) в 2019 году. В офис ФБК и домой к сотрудникам фонда пришли с обысками; позже с обысками также начали приходить к сотрудникам штабов Алексея Навального по всей стране. Кроме того, и им, и самому Навальному (а также всей его семье) заблокировали банковские счета, записав на них миллионные долги. Дело об отмывании впоследствии было объединено с другими обвинениями против Навального, по которым он в итоге получил 19 лет колонии особого режима.

В январе 2022 года Габдулин объявил, что собирается стать адвокатом. Комментируя это решение, он сказал «Коммерсанту», что «болотное дело» политическим не считает, и отметил, что расследование полностью соответствовало «букве закона». Еще в одном комментарии Габдулин заявил, что дело об отмывании денег против ФБК у него «забрали», и он не знает, что с ним стало. Такое решение, по его словам, приняло руководство. Изданию «Адвокатская улица» бывший следователь рассказывал, что смог добиться освобождения из СИЗО шести человек, арестованных по «московскому делу» — оно было возбуждено в 2019 году после протестов из-за недопуска независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму.

Сейчас бывший следователь возглавляет коллегию адвокатов под названием «„Габдулин и Партнеры“ — Ювелирная адвокатура». В апреле 2022 года он рассказывал, что участвует в деле Марата Тамбиева — бывшего начальника следственного отдела СК по Тверскому району Москвы, который спустя два года получил 16 лет колонии за взятку в семь миллиардов рублей.

В этой же коллегии работают адвокатами еще как минимум двое бывших следователей, участвовавших в политических делах против ФБК — Вячеслав Люфт и Алексей Вардугин.

Вячеслав Люфт. «Дело ФБК» и «московское дело»

Люфт был членом группы предварительного следствия по делу об отмывании денег, возбужденному против ФБК. Кроме того, в том же 2019 году он (вместе с Габдулиным) участвовал в «московском деле». Его фигурантами стали более 30 человек, которых обвиняли в «массовых беспорядках». Многие из них получили реальные сроки.

В адвокаты Люфт ушел в 2022 году. Специализируется он, как следует из его профиля на сайте коллегии Габдулина, на гражданском, налоговом и наследственном праве. «Обладает успешным опытом прекращения уголовного преследования в отношении своих клиентов», — говорится в описании.

Алексей Вардугин. «Дело ФБК» и обыск у Собчак

На сайте «Ювелирной адвокатуры» Вардугина описывают как «опытного юриста с 20-летним стажем». Адвокатом, как следует из этого описания, он стал в 2021 году. Он специализируется на уголовном праве и адвокатских расследованиях

До этого, как и Габдулин, он занимался «болотным делом». В частности, в июне 2012 года Вардугин проводил обыск в квартире Ксении Собчак, которая не была ни подозреваемой, ни обвиняемой по этому делу. В ходе обыска у Собчак были изъяты загранпаспорт и около 1,5 миллиона евро. Деньги положили на лицевые счета СК; адвокаты пытались оспорить изъятие денег, но суд в этом отказал.

Павел Василенко. Дела о «фейках»

Следователь по особо важным делам Павел Василенко вел дело журналиста Дмитрия Колезева о распространении «фейков» про российскую армию. Поводом для его возбуждения стали посты об убийствах мирных жителей города Буча в Киевской области. По этому делу Колезева в августе 2024 года заочно приговорили к семи с половиной годам лишения свободы.

Василенко сейчас работает адвокатом и практикует в Москве. В описании на одном из сайтов адвокатов он указывает, что 20 лет работы помогли ему «изучить правоохранительную систему изнутри», и обещает «квалифицированную юридическую помощь на всех стадиях производства по уголовному делу». «Про участие в политических репрессиях в своей автобиографии Павел Юрьевич почему-то предпочел умолчать», — отмечает Колезев.

Павел Ясман. Дело художника Петра Павленского

Одним из немногих следователей, ушедших в адвокаты по идеологическим соображениям, стал Павел Ясман. В 2015 году его назначили следователем по делу художника-акциониста Петра Павленского, которого обвиняли в вандализме из-за акции «Свобода», устроенной им в Петербурге — он поджег автомобильные покрышки на Малом Конюшенном мосту.

Издание Furfur рассказывало, что Ясман был руководителем межрайонного следственного отдела в Воронежской области, а затем перевелся в Петербург, где ему и поручили дело Павленского — оно стало для него первым на новой работе. Сам художник в ходе следствия написал пьесу в трех действиях, в которой пересказал свои диалоги с Ясманом — они в том числе много говорили об искусстве. «Павленский, разумеется, показался мне очень интересным собеседником», — сказал позже Ясман.

В рамках дела Ясман попросил направить Павленского на психолого-психиатрическую экспертизу, и когда суд отказался удовлетворить ходатайство, уволился из Следственного комитета. После этого Ясман попытался войти в дело Павленского уже в качестве адвоката, чтобы защищать его — но суд отказал ему в этом. Сам бывший следователь объяснял мотивы своего увольнения так: «Просто понял, что защищать людей от обвинений как-то порядочнее, честнее, чем выступать на стороне обвинения. Свою роль сыграла и ситуация с Павленским, но не то чтобы она была решающей». Павленского приговорили к одному году и четырем месяцам ограничения свободы и освободили от наказания за истечением срока давности.

Фото на обложке: AntonSAN / Shutterstock