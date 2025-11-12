Военные армии Мали в Бамако, столице страны Francis Kokoroko / Reuters / Scanpix / LETA

Исламисты из группировки «Джамаат нусрат аль-ислам валь-муслимин» (JNIM, «Группа поддержки ислама и мусульман») в Мали похитили и публично убили Мариам Сиссе — популярную тиктокерку, которая выражала поддержку малийской армии в ее борьбе с джихадистами.

Группа вооруженных людей захватила ее в пятницу, 7 ноября, на рынке в деревне Эшель, где она снимала очередной ролик. Вечером следующего дня ее привезли на центральную площадь в городе Тонка на берегу реки Нигер и застрелили на глазах у толпы.

Известно, что прежде Сиссе получала угрозы. Группировка публично не взяла на себя ответственность за убийство, но сомнений в ее причастности к этому преступлению нет. JNIM активна в городе Тонка и его окрестностях. Ближайшая база малийской армии находится в 30 километрах. Военные появились в городе, когда боевики уже убили Сиссе и скрылись.

Мариам Сиссе в своем тиктоке показывала повседневную жизнь Тонки — своего родного провинциального города в северной части Мали, на берегу реки Нигер. В этом регионе уже более десяти лет идет война между правительственными силами и джихадистскими группировками вроде JNIM — местными отделениями «Аль-Каеды» и «Исламского государства».

За прошедшие годы в войну в Мали вмешивались Франция и миротворцы ООН, но никому из них не удалось сдержать наступление боевиков. В 2020 году в результате военного переворота власть в Мали захватила хунта во главе с Ассими Гоитой. Новые власти заявили, что отказываются от западной (прежде всего, французской) помощи и намерены налаживать военное и экономическое сотрудничество с Россией. Некоторое время в войне с джихадистами активно участвовала ЧВК Вагнера. Но в июне 2025 года она заявила, что покидает страну, поскольку «выполнила главную задачу — все региональные столицы вернулись под контроль законной власти».

Уже к сентябрю боевики JNIM контролировали ключевые транспортные маршруты, соединяющие Мали с соседними странами — Кот-дʼИвуаром, Мавританией и Сенегалом. Они стали захватывать и сжигать бензовозы, и страна оказалась парализована: из-за нехватки топлива транспорт почти полностью встал, закрылись учебные заведения, взлетели цены на продукты, в больницах начались перебои с электричеством. Столица Мали Бамако оказалась в осаде. В случае ее падения — уже почти неминуемого — Мали станет первым в мире государством, напрямую захваченным «Аль-Каедой» (JNIM называет себя ее малийским подразделением).

Малийские грузовики на границе с Кот-дʼИвуаром Issouf Sanogo / AFP / Scanpix / LETA

США, Франция, Германия и Италия уже выпустили официальные рекомендации своим гражданам немедленно покинуть Мали, причем по воздуху: перемещаться по дорогам вокруг Бамако опасно.

Только за последнюю неделю в Мали были похищены пятеро индийцев и трое египтян. Во втором случае JNIM потребовала пять миллионов долларов выкупа.

Малийская армия — та самая, которая захватила власть в стране, обещая победить джихадистов при помощи России и в поддержку которой выступала Мариам Сиссе, — с трудом контролирует ситуацию лишь в нескольких крупных городах. Она организует конвои для бензовозов — но боевикам все равно часто удается перехватить поставки топлива.

Численность JNIM оценивается в шесть-семь тысяч человек, так что группировка физически не может постоянно контролировать обширную территорию в северной и центральной части Мали, откуда она фактически изгнала армию. В результате на большей части территории Мали анархия: ни у кого нет достаточных сил, чтобы установить прочную власть.

Малийские женщины по требованию JNIM надели хиджабы Michele Cattani / AFP / Scanpix / LETA

Общее число жертв войны в Мали с 2012 года исчисляется десятками тысяч — точных данных ни у кого нет. Домов лишились около 600 тысяч человек. Численность населения страны приближается к 25 миллионам — и все они живут в состоянии постоянного кризиса и постоянной угрозы гибели.