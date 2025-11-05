Путин нахваливал российское оружие. В Вологде открыли памятник Ивану Грозному. В Волгограде провели забег в кокошниках Как Россия отметила День народного единства. Фотографии

В России 4 ноября отмечали День народного единства. По всей стране прошли праздничные мероприятия и народные гуляния. В Москве Владимир Путин по традиции возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, а затем отправился нахваливать в Кремле российские крылатую ракету «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон», разработка которых, по его словам, «имеет историческое значение». В Вологде официально открыли памятник Ивану Грозному, установленный по инициативе местного губернатора Георгия Филимонова. В Казани прошел крестный ход, а в Волгограде — массовый забег в народных костюмах. Показываем, как в России отмечали День народного единства.

Поздравления с Днем народного единства на экране в Москва-Сити Михаил Терещенко / ТАСС / ZUMA Press / Scanpix / LETA

В Казани прошел крестный ход. Его приурочили не только ко Дню народного единства, но и к празднику Казанской иконы Божией Матери — одной из самых почитаемых икон РПЦ Максим Богодвид / РИА Новости / Спутник / IMAGO / SNA ? Scanpix / LET

В Чите в честь праздника дали полуденный пушечный залп. Церемония прошла на смотровой площадке у часовни Александра Невского на Титовской сопке Евгений Епанчинцев / ТАСС / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Патриарх Кирилл отслужил праздничную литургию в Успенском соборе Кремля. На службу в числе прочих пришли депутаты Госдумы, чиновники, а также ветераны российско-украинской войны Сергей Власов / пресс-служба РПЦ / AP / Scanpix / LETA

В Вологде официально открыли памятник Ивану Грозному, установленный накануне по инициативе губернатора Георгия Филимонова. Годом ранее глава региона установил памятник Сталину Даниил Зинченко / ТАСС / ZUMA Press / Scanpix / LETA Филимонов ранее называл Грозного «умножителем русских земель» и «символом русского мира». На церемонии он возложил к памятнику цветы Даниил Зинченко / ТАСС / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Активисты Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской роты» на акции на набережной Северного речного вокзала в Москве. По словам организаторов, главная цель флешмоба — «воспитание патриотизма и гражданской ответственности» Юрий Кочетков / РИА Новости / Спутник / IMAGO / SNA / Scanpix / LETA

Власти Волгограда провели праздничный массовый забег в «традиционных русских костюмах». Участники пробежали дистанцию в 1000 метров в косоворотках, кокошниках и сарафанах Дмитрий Рогулин / ТАСС / ZUMA Press / Scanpix / LETA

В московском Манеже 4 ноября в рамках выставки-форума «Православная Русь» открыли проект «Великая Победа. Россия — моя история». Он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне Михаил Терещенко / ТАСС / ZUMA Press / Scanpix / LETA На выставке представлены икона и ковчег с мощами святителя Луки Крымского (Валентина Войно-Ясенецкого), которые доставили из аннексированного Симферополя Кирилл Каллиников / РИА Новости / Спутник / IMAGO / SNA / Scanpix / LETA

Мастер-класс по штыковому бою в московском кинопарке «Москино». Мероприятие проходило в декорациях «Москва 1940-х» Павел Бедняков / AP / Scanpix / LETA

Президент РФ Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади. В церемонии участвовали представители конфессий, а также члены общественных и молодежных провластных организаций. После этого Путин вручил разработчикам крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон» награды. Во время церемонии он около 10 минут нахваливал это оружие Григорий Сысоев / РИА Новости / Спутник / AP / Scanpix / LETA