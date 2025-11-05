новости
Путин нахваливал российское оружие. В Вологде открыли памятник Ивану Грозному. В Волгограде провели забег в кокошниках Как Россия отметила День народного единства. Фотографии
Источник: Meduza
В России 4 ноября отмечали День народного единства. По всей стране прошли праздничные мероприятия и народные гуляния. В Москве Владимир Путин по традиции возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, а затем отправился нахваливать в Кремле российские крылатую ракету «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон», разработка которых, по его словам, «имеет историческое значение». В Вологде официально открыли памятник Ивану Грозному, установленный по инициативе местного губернатора Георгия Филимонова. В Казани прошел крестный ход, а в Волгограде — массовый забег в народных костюмах. Показываем, как в России отмечали День народного единства.