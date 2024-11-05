В России 4 ноября прошел День народного единства. Празднование посвятили российско-украинской войне, продолжающейся третий год. В разных городах прошли крестные ходы, участники которых скандировали «Мы — русские! С нами Бог!» и «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Одновременно с этим в российских городах работали пункты отбора на военную службу.