В Вологде установили памятник Ивану Грозному. Это инициатива губернатора, который год назад открыл памятник Сталину

В центре Вологды установили памятник Ивану Грозному, сообщает «Коммерсант».

Установку произвели в ночь на 3 ноября. Официально церемония открытия памятника состоится 4 ноября — в День народного единства.

Инициатором установки стал губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. Ранее он называл Грозного «умножителем русских земель», «царем-завоевателем в хорошем смысле» и «символом русского мира».

В декабре 2024 года в Вологде появился памятник Иосифу Сталину. Одним из инициаторов его установки также стал Филимонов. Позже суд по просьбе прокуратуры постановил демонтировать памятник, однако этого так и не было сделано.

Губернатор Вологодской области помимо памятников неоднозначным историческим фигурам известен рядом других громких инициатив. При нем в Вологодской области ввели частичный сухой закон (купить алкоголь в будни можно только два часа в сутки), а также де-факто неофициально запретили аборты даже в частных клиниках.

Филимонов считается одним из наименее популярных губернаторов в стране. Источники «Медузы», близкие к администрации президента, в середине октября сообщали, что в ближайшие месяцы его могут отправить в отставку.

Как работает сухой закон в Вологодской области

