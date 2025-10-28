«Верстка» составила картотеку «обнулителей». Это российские военные, которые убивают своих сослуживцев на фронте Сейчас в списке 101 человек

Внимание! В тексте есть мат и описание насилия. Если для вас это неприемлемо, не читайте его.

Что такое «обнуление»

Издание «Верстка» составило картотеку военнослужащих российской армии, которые убивают своих сослуживцев. Такие расправы называют «обнулениями», а людей, которые их организуют и проводят, — «обнулителями».

В картотеку попал 101 военный. Из них 79 «Верстка» называет «идентифицированными» — это значит, что изданию удалось получить как минимум два независимых подтверждения их предполагаемых преступлений. О действиях еще 22 фигурантов картотеки пока собрано недостаточно свидетельств. «Именно поэтому картотека будет активно обновляться», — пишет «Верстка», предлагая читателям делиться информацией.

Почти все из 79 «идентифицированных» военных в картотеке — командиры разного уровня. О большинстве есть детальная информация: имена и фамилии, звания и подразделения, а также фото. «Верстка» подчеркивает, что лишь единицы из этих людей попали под уголовные дела. Источник издания в Главной военной прокуратуре заявил, что ведомство ввело негласный запрет на расследования в отношении офицеров, воюющих в Украине, заявив, что «это может негативно сказаться на военных операциях».

Этот же собеседник передал «Верстке» данные о жалобах, поступивших в Главную военную прокуратуру за первые шесть месяцев 2025 года (их было почти 29 тысяч). Эти сведения стали одним из источников информации для картотеки «обнулителей». Другими источниками были рассказы российских военных и их родственников, с которыми говорила «Верстка», сообщения в тематических чатах, а также материалы .

Источник «Верстки» уточнил, что всего с начала полномасштабной войны России с Украиной Главная военная прокуратура получила больше 12 тысяч жалоб, связанных с расправами над личным составом.

Каким бывает «обнуление»

Расправы в российской армии проводят разными способами. Это может быть и прямое убийство сослуживца, и пытки до смерти, и отправка на заведомо смертельный штурм без оружия и средств защиты.

Пытки

«Провинившихся» российских военных на фронте держат в подвалах и ямах. Человеку в яме не дают есть и пить, а еще бьют по несколько раз в день, рассказал «Верстке» военнослужащий по имени Юрий, служивший в 114-й мотострелковой бригаде. По его словам, некоторые узники умирают прямо в яме, а выживших иногда заставляют убивать друг друга.

Один такой инцидент попал на видео, которое в мае 2025 года распространили украинские проекты для российских военных. В ролике показаны двое голых по пояс мужчин, которым голос за кадром говорит: «[Командир] „Кама“, короче, сказал, кто другого захуярит здесь, тот и выйдет с этой ямы». После этого мужчины начинают драться. Под комментарии человека за кадром («А ты додавливай его, хули») один из них в итоге отбрасывает от себя сослуживца; тот уже не двигается.

«Кама», который упоминается в видео, это командир одного из подразделений 114‑й мотострелковой бригады. Его зовут Айнур Шарифуллин, он отец троих детей из Татарстана с большим опытом военной службы. Кроме пыток, его обвиняют в вымогательстве денег у солдат. В чате о 114‑й бригаде публиковали снимки блиндажа, в котором якобы жил «Кама». С обоями на стенах и двуспальной кроватью он напоминал квартиру, а не полевое укрытие. «Сравните с блиндажами наших обычных ребят. У всех вас есть теплые полы? А у него в блиндаже есть. Не успел душевую поставить, на боевое задание уехал. А под навесом мотоцикл за 700 тысяч стоит. Накипело, девочки, просто», — писала участница чата, которая опубликовала фотографии (позже она их удалила).

Убийства

Очевидцы казней, которые говорили с «Версткой» считают, что «обнуления» проводят либо склонные к садизму командиры, либо те, кто не видит других способов дисциплинировать солдат. Но самым распространенным мотивом собеседники «Верстки» называют деньги.

Так, после вымогательства был убит Андрей Быков, служивший в штурмовой роте 80-го гвардейского танкового полка. Его мать рассказала «Верстке», что он получил выплаты за ранение, и командиры с позывными «Дудка» и «Кемер» начали требовать у него половину суммы. Быков отказался отдать деньги и вместо этого купил себе машину Toyota Camry. Тогда командиры потребовали отдать им автомобиль. Быков снова отказался, после чего его убили. «Как мне сказали, перед смертью на нем места живого не оставили, избили. Он лежит там в лесополосе в Галицыновке, [селе в Донецкой области]. Ребята даже могут показать где. Но от следователей полное бездействие. Я в шоке. Пацан просто лежит с 8 мая. Я ни похоронить не могу, ничего», — сказала Татьяна Быкова.

«Кемер» — это Дмитрий Кемеров, командир штурмовой роты из 80-го танкового полка. «Дудка» — Михаил Дудуков, замкомандира роты. По словам источников «Верстки», в роте «Кемера» вымогают деньги «буквально за все» («чтобы закупить снаряжение, чтобы не пойти в штурм, чтобы не сесть в яму»), а сам командир требует передавать ему пин-коды от банковских карт убитых солдат. «Верстка» выяснила, что и Кемеров, и Дудуков до войны были судимы, а Кемеров попал на фронт прямо из колонии, где сидел за мошенничество.

Другой военный, которого обвиняют в пытках и «обнулениях» из-за денег, — это Вячеслав Киселев, командир штурмовой роты в 114‑й мотострелковой бригаде с позывным «Лис». Он тоже бывший заключенный, сидел за изнасилование и грабеж. Бывший боец 114-й бригады Юрий заявил «Верстке», что видел, как «Лис» и его люди «забили нашего снайпера кулаками насмерть за то, что он отказался идти на штурм и отказался им платить».

Смерть

Это еще один распространенный вид «обнуления», обычно применяемый к тем, кто отказывается идти в «мясные штурмы» или выполнять другие заведомо смертельные задачи. «Реально вы не дойдете до этих позиций, потому что вас просто разнесет дронами. Поэтому отказываются», — объяснил мобилизованный по имени Алексей. По его словам, во втором батальоне 7-й мотострелковой бригады людей, которые отказывались участвовать в штурмах, расстреливали в упор, а потом либо топили их тела в реке, либо закапывали в лесу.

«Кемер», по словам двух источников «Верстки», лично застрелил бойца с позывным «Фикса», который не согласился быть живой приманкой для противника, чтобы заставить его начать стрельбу и раскрыть свои позиции. Перед тем, как убить, «Фиксу» избивали и пытали электрошокером, снимая это на видео, которое потом появилось в одном из чатов родственников военных.

Мобилизованный Алексей рассказал, что в одном из батальонов его бригады есть офицер с позывным «Белый», к которому отправляли всех, кто отказался выполнять приказ или чем-то еще вызвал недовольство своего командира. Для таких людей у «Белого» было два снайпера, которые наблюдали, не бегут ли «провинившиеся» назад во время штурма; если кто-то из них отступал, снайперы его убивали. По словам Алексея, в 2023 году снайперы «Белого» убили 20 его сослуживцев, в 2024 — 40. Найти независимое подтверждение этому «Верстке» не удалось.

В 139‑м отдельном штурмовом батальоне «провинившихся» добивают не снайперы, а дроны, свидетельствуют данные, собранные «Версткой». «Были боевые задачи штурмовать [лесозащитные полосы] и стоял приказ: обнулять своих, если они не могут выйти. Тех, кто этого не делал, обнуляли тоже, добивали сбросами. БПЛАшников запугивали, они стояли под дулами автоматов», — сказал бывший военный 139-го батальона. Об убийствах с помощью «сбросов» говорили и двое других бойцов этого батальона, записавших видео с жалобами на командование.

Расправа с помощью дронов — нечасто используемый способ «обнуления». Еще более редко встречается отправка на штурм со взведенной гранатой внутри бронежилета. «Отправляют на позиции. Если упадешь, или в тебя попадают, или любое резкое движение — взрыв. Но это дикая штука, я такое видел только один раз под Часовым Яром», — заявил один из военных.

Как скрывают «обнуления»

Как пишет «Верстка», сослуживцы «обнуленных» чаще всего закапывают их тела в лесу или выбрасывают на поле боя, выпустив по ним автоматную очередь, чтобы представить все как смерть в бою. В документах «обнуленных» чаще всего оформляют как пропавших без вести или самовольно оставивших часть (в этом случае родственники бойца не получают выплаты).

Но в некоторых случаях «обнуление» могут маскировать более изобретательно. Владислав Берляков из 6‑й мотострелковой бригады рассказал «Верстке», что так произошло с его сослуживцем Александром Юрковым с позывным «Одесса». По словам Берлякова, командиры заставили «Одессу» торговать наркотиками, а когда тот однажды не вернул выручку, его забили до смерти. Берлякову, который нашел труп «Одессы» с синяками, ссадинами и рваными ранами, приказали молчать.

«Вечером того же дня на моих глазах, „Одессу“ одели в старый бронежилет и каску, а после этого подложили под него две гранаты и взорвали. Дальше, чтобы скрыть следы избиения, которые можно было бы определить при медицинской экспертизе, его тело оставили на жаре на несколько дней, чтобы оно начало разлагаться. Затем отправили на „большую землю“ с пометкой „пал смертью храбрых“», — заявил Берляков.

