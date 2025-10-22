Сотрудник с российскими паспортами в центре приема заявлений на российское гражданство в Бердянске Запорожской области, 12 июля 2022 года РИА Новости / Sputnik / Profimedia

В марте 2025 года Владимир Путин подписал указ, который обязывал украинцев на аннексированных территориях до 10 сентября «урегулировать свое правовое положение» — то есть по сути либо получить российский паспорт, либо уехать. С тех пор жизнь оставшихся на оккупированных территориях украинцев существенно осложнилась: без российского паспорта стало невозможно попасть к врачу, отдать ребенка в школу, устроиться на работу, а также получить пенсию или гуманитарную помощь. «Русская служба Би-би-си» рассказывает, как российские власти проводят «принудительную паспортизацию», вынуждая украинцев получать гражданство разными методами — от лишения базовых услуг до прямого шантажа.

Одна из собеседниц «Русской службы Би-би-си», украинка Мария, которая после начала полномасштабной войны в феврале 2022 года уехала в Европу с маленьким сыном, оставила дочь заканчивать учебный год под присмотром бабушки и дедушки. Летом 2023-го она привезла детей в Россию, чтобы те повидались с отцом. Он сказал, что отведет дочь в боулинг — и увез ее в самопровозглашенную ЛНР. С тех пор Мария дочь больше не видела. Бывший муж заблокировал ее во всех соцсетях. Подать на него в суд она не может — для этого нужен российский паспорт. «Это по сути киднеппинг. Он украл ребенка, я ребенка не вижу», — говорит Мария.

Без российского паспорта украинцы на оккупированных территориях не могут сделать почти ничего: устроить детей в школу, подключить мобильную связь, получить пенсию, попасть к врачу. При этом, как рассказывают сами жители оккупированных территорий, «явного насилия» со стороны российских властей нет, но никакие действия с документами без паспорта невозможны.

Сотрудник Росгвардии раздает георгиевские ленточки на улице в Запорожской области, 20 августа 2025 года Alexander Polegenko / TASS / Porimedia

Ольга, жившая в Мелитополе, рассказывает, что когда ей понадобился прием у гинеколога, это пришлось делать подпольно — в регистратуре заявили, что для обращения нужны российские документы. «Но есть очень проукраински настроенные врачи, у которых есть такие же доверенные медсестры, можно попросить, и карточка ведется вне больницы, доктор ее где-то у себя держит, рискует. Если нет таких знакомых — очень сложно», — говорит Ольга.

Иван из Мариуполя живет с ВИЧ-положительным статусом и получает терапию, которую нельзя прерывать. После начала вторжения он выехал в Россию, где доставал таблетки нелегально, но затем вернулся на оккупированные территории из-за болеющей матери. Получить российский паспорт ему пришлось. «Документы взял, потому что мои таблетки вообще никак по-другому не получишь», — говорит Иван, добавляя, что ему «больно и стыдно».

Гуманитарную помощь, которую российские власти в июле и августе 2022 года раздавали просто так, с сентября тоже стало можно получить только по новым паспортам, говорит жительница города Рубежное в Луганской области Виктория.

Очередь за продуктами на улице города Рубежное Луганской области, 12 мая 2022 года Stanislav Krasilnikov / TASS / Profimedia

«Без российского паспорта в Мариуполе невозможно. Без него ни мобильную связь не подключишь, ни на работу не устроишься. Ну, может, каким-то рабочим на стройку можно, а вот в магазин или куда-то еще — нет. Банковский счет, пенсия — только с российским документом», — рассказывает Алексей, оставшийся в городе. Он получил российский паспорт еще в 2022 году, но украинский оставил у себя. «Я как любил Украину, так и буду любить, а российский паспорт взял, чтобы жить», — добавляет он.

Правозащитники знают о случаях, когда в оккупированной части Запорожской области людям отказывали в медицинской помощи из-за отсутствия российского паспорта — например, не выдавали препарат человеку, больному диабетом. По словам директора по адвокации Центра прав человека ZMINA Алены Луневой, сначала Россия создала условия для упрощенного получения паспортов, но, увидев, что очередей за ними не было, начала «действовать принудительно», постепенно ограничивая те сферы жизни, где раньше паспорт был не нужен.

В некоторых случаях паспорта вынуждали получать и другими методами. «Русская служба Би-би-си», ссылаясь на отчет Управления Верховного комиссара ООН по правам человека от весны 2024 года, приводит несколько примеров того, как государственных служащих вынуждали получать российские паспорта.

Баннеры перед президентскими выборами в Мелитополе, 13 марта 2024 года Konstantin Mihalchevskiy / Sputnik / Profimedia

В Запорожской области главврач больницы предупредил инженера, что его могут уволить, если он не получит российский паспорт, а позже администрация больницы пригрозила инженеру, что его могут «отвезти в подвал».

В Херсонской области руководитель больницы сказал медсестре, что она потеряет работу, если не получит российский паспорт. Он добавил, что вынужден еженедельно отчитываться о паспортном статусе всего персонала.

«Если начальник получал [российский паспорт], он принуждал всех остальных, кто под ним остались», — говорит Виктория из Рубежного. Она рассказывает, что знала человека, который стал начальником предприятия после прихода России к власти и обязал сотрудников получить паспорта. «Он первый взял паспорт и заставил всех. Подал заявку в паспортный стол на всех и объявил, что кто хочет остаться работать, идут получать паспорта. Либо увольняйтесь», — говорит она.

В отчете также рассказывается история человека, которого отправили в СИЗО, где его несколько дней пытали сотрудники ФСБ. «Мне сказали: либо я получу российский паспорт, либо меня вернут туда, где меня пытали. Теперь у меня есть российский паспорт», — цитируют отчет журналисты.

Мурал на доме в Невском районе Мариуполя, 29 марта 2025 года Dmitry Yagodkin / TASS / Profimedia

Украина после подписания Путиным указа об «урегулировании правового положения» призывала своих граждан заботиться о собственной безопасности. «Если нужно брать какие-то бумажки — берите, для нас это не меняет вашего статуса. <…> Для украинского государства любые бумажки, которые вам выдают оккупанты, ничтожны и не меняют того факта, что мы рассматриваем вас как граждан Украины, украинцев по сердцу и по документу», — говорил пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий в марте 2025 года.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец подтверждает, что Украина не признает российские паспорта и никакие другие документы — за исключением тех, которые касаются регистрации актов гражданского состояния (рождения, смерти или брака). По его словам, сам факт получения российского паспорта украинские власти не считают преступлением и уголовную ответственность он не повлечет.

Лубинец отмечает, что при этом необходимо отличать случаи вынужденного получения паспорта от ситуаций, когда человек «сознательно и добровольно сотрудничает с оккупационными органами». В таких случаях оценивается, по его словам, не сам факт наличия российского паспорта, а конкретные действия, которые могут квалифицироваться как коллаборационизм.

Читайте также

Российские власти массово изымают жилье, принадлежащее украинцам в Мариуполе Его называют «бесхозяйным». Чтобы вернуть квартиры, владельцам нужно приехать лично, пройдя «фильтрацию»

Читайте также

Российские власти массово изымают жилье, принадлежащее украинцам в Мариуполе Его называют «бесхозяйным». Чтобы вернуть квартиры, владельцам нужно приехать лично, пройдя «фильтрацию»