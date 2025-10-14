На Мадагаскаре свергли президента. Он бежал из страны. Власть перешла в руки военных Это итог трех недель массовых протестов

Протестующие в столице Мадагаскара, городе Антананариву. 14 октября 2025 года Siphiwe Sibeko / Reuters / Scanpix / LETA

На Мадагаскаре после почти трех недель массовых протестов сменилась власть. Президент Андри Радзуэлин бежал из страны, а военные объявили, что берут на себя руководство страной.

«Мы взяли власть», — объявил днем 14 октября глава элитного военного подразделения CAPSAT полковник Майкл Рандрианирина. Он заявил, что военные приостанавливают работу большинства институтов государственной власти, в том числе сената, конституционного суда и избиркома.

Национальное собрание (нижняя палата парламента) при этом пока продолжит работу. За несколько минут до того, как военные объявили о захвате власти, национальное собрание проголосовало за импичмент президента Андри Радзуэлина. Легитимность этого решения была сомнительной — накануне Радзуэлин, формально все еще находившийся в должности президента, своим декретом распустил парламент. Депутаты, в свою очередь, это решение проигнорировали.

Сам Радзуэлин в понедельник покинул страну, объяснив это опасениями за собственную жизнь. В обращении к нации он заявил, что находится «в безопасности» и подчеркнул, что «не позволит уничтожить Мадагаскар». Где именно он сейчас находится, неясно. По данным агентства Reuters, Радзуэлина вывезли из страны на французском военном самолете с согласия президента Франции Эммануэля Макрона.

Франция — бывшая метрополия Мадагаскара, остров получил независимость в 1960 году. Макрон, комментируя события в Мадагаскаре, заявил о необходимости сохранять конституционный порядок и подчеркнул, что «хотя Франция понимает недовольство молодежи», военные не должны пытаться использовать его в своих целях. При этом в Париже подчеркивали, что непосредственно вмешиваться в ситуацию не намерены.

Протесты в Мадагаскаре начались 25 сентября. Первоначально демонстранты высказывали недовольство хронической нехваткой электроэнергии и воды, однако вскоре их требования сменились на политические — отставку правительства и президента.

Через несколько дней после начала протестов Радзуэлин отправил правительство в отставку и заявил, что готов пойти на диалог с протестующими, а также пообещал, что добровольно покинет свой пост, если в столице страны Антананариву в течение месяца не прекратятся отключения электроэнергии. Протесты это не остановило. Попытки их силового подавления, по данным ООН, привели к гибели 22 человек, власти подтверждали смерть 12 протестующих.

Ситуация с протестами кардинально изменилась в выходные, когда к демонстрантам присоединилось элитное подразделение CAPSAT. Спецназовцы объявили о том, что впредь отказываются выполнять приказы правительства и призвали жандармерию и другие армейские подразделения сделать то же самое. CAPSAT — одно из наиболее влиятельных силовых подразделений в Мадагаскаре. Сам Андри Радзуэлин в 2008 году пришел к власти в результате переворота, опираясь на поддержку CAPSAT.

Мадагаскар — одна из беднейших стран мира, уровень жизни там ниже даже чем в большинстве стран материковой Африки. Средний доход жителей составляет около 600 долларов в год, а за чертой бедности (Всемирный банк определяет ее как 2,15 доллара на человека в день) живет около трех четвертей населения.

Как отмечают многие международные СМИ, протесты в Мадагаскаре были вдохновлены аналогичными недавними акциями в Непале, Марокко и Индонезии, в которых также в основном участвовала молодежь (эти протесты получили общее название «демонстрации поколения Z». В Непале, где протесты начались из-за блокировки социальных сетей, демострантам удалось добиться отставки премьер-министра и создания временного правительства.

Читайте также

Власти Непала попытались запретить соцсети. Жители страны ответили массовыми протестами и беспорядками Погибли больше 20 человек. Подожжен парламент. Премьер-министр подал в отставку

Читайте также

Власти Непала попытались запретить соцсети. Жители страны ответили массовыми протестами и беспорядками Погибли больше 20 человек. Подожжен парламент. Премьер-министр подал в отставку