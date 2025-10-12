Солдаты присоединились к протестам на Мадагаскаре. Президент страны заявил о попытке захвата власти

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил, что в стране происходит «попытка незаконного и насильственного захвата власти», сообщает Reuters 12 октября.

Глава государства выступил с таким заявлением на следующий день после того, как некоторые военнослужащие корпуса кадрового управления армии Мадагаскара CAPSAT присоединились к протестам, начавшимся в сентябре.

Вдоль дороги, ведущей к казармам CAPSAT на окраине Антананариву, произошла стрельба, ранения получили три человека, рассказал очевидец агентству Reuters. Другие свидетели заявили, что ничто не указывает на то, что столкновения продолжаются.

Военные из элитного подразделения CAPSAT присоединились к протестам после того, как солдат корпуса, по утверждению армейского подразделения, был убит жандармерией 11 октября. В мирном собрании 12 октября участвовали лидеры церкви и оппозиционные политики, в том числе бывший президент Марк Равалумана. Тысячи человек, собравшихся на демонстрацию, почтили память убитого солдата и выступили против действий правительства.

Демонстрации на Мадагаскаре начались 25 сентября. Их вдохновили «протесты поколения Z», которые в сентябре прошли в Непале и Кении. Протесты на Мадагаскаре начались из-за дефицита воды и электричества. Сейчас демонстранты требуют, чтобы президент Мадагаскара Андри Радзуэлина ушел в отставку, извинился за насилие против протестующих и распустил сенат и избирательную комиссию.

По данным Jeune Afrique, президент Мадагаскара покинул Антананариву после протестов, но эта информация не подтверждена.

Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина пришел к власти в результате переворота в 2009 году при помощи солдат CAPSAT, которые сейчас присоединились к протестам.