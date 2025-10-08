Украинские модели OnlyFans недоплатили в бюджет страны 385 миллионов гривен Власти Украины считают съемку порно преступлением. Но хотят собирать налоги с тех, кто этим зарабатывает

Украинские модели платформы OnlyFans задолжали государству налоги почти на 385 миллионов гривен (9 миллионов долларов). Причем речь идет только о налогах с доходов за 2020-2022 годы, сообщила Государственная налоговая служба Украины. У нее теперь есть доступ к сведениям об украинских гражданах, которые зарабатывают на OnlyFans, и она намерена взыскать с них налоги. Нюанс в том, что фактически это налогообложение преступной деятельности: модели Onlyfans зарабатывают в основном на контенте «18+», а в Украине создание и распространение порно уголовно наказуемо, за это можно получить штраф или сесть в тюрьму. Звучат предложения декриминализовать порнографию, но к реальным реформам они пока не привели. Тем временем украинские силовики используют порнобизнес как источник откатов. О том, как это происходит, подробно рассказывало украинское издание «Экономическая правда». «Медуза» пересказывает эти материалы.

OnlyFans — это платформа платных подписок, которую используют в первую очередь для монетизации эротического и порноконтента. Ее в 2016 году основал британец Тимоти Стокли вместе с отцом и братом. В 2018 году 75% их бизнеса купил Леонид Радвинский, уроженец Украины, который еще ребенком переехал с семьей в США. Он с молодости занимался бизнесом, связанным с порносайтами. Сейчас состояние Радвинского оценивается в 7,8 миллиарда долларов. В 2024 году OnlyFans выплатил ему больше 700 миллионов долларов в виде дивидендов. Платформа набрала популярность во время пандемии и продолжает активно расти: в 2024-м число создателей контента на ней достигло 1,4 миллиона (+13% за год), а число их подписчиков превысило 377 миллионов (+24% за год).

C 2022 года OnlyFans, как и другие международные интернет-сервисы, платит в Украине НДС в размере 20%. Однако в 2024 году Государственная налоговая служба (ГНС) заинтересовалась моделями OnlyFans, заявив, что они тоже должны платить . ГНС запросила у налоговой службы Великобритании информацию о гражданах Украины, которые получали выплаты от британской компании Fenix International, владеющей OnlyFans.

Юристы, опрошенные «Экономической правдой», отмечали, что такая неизбирательная форма предоставления данных вызывает вопросы. Но так или иначе с сентября 2024 года Украина стала получать от Великобритании сведения об украинцах, которые зарабатывали на OnlyFans. Оказалось, что таких было 5435 человек, и платформа заплатила им 111 миллионов долларов. Причем за трехлетний период объем выплат вырос в 10 раз.

Предполагалось, что ГНС обратила внимание на заработки моделей OnlyFans, чтобы получить дополнительный источник выплат в бюджет в условиях войны. Это понятное намерение, но есть нюанс. В Украине запрещено создание и распространение порнографии. Санкция соответствующей уголовной статьи — от штрафа 17 тысяч гривен (примерно 400 долларов) до семи лет лишения свободы. Уплата налога с заработка на OnlyFans не освобождает от риска уголовной ответственности — более того, она может быть расценена как легализация преступных доходов, за что тоже грозит тюремное заключение, отмечала «Экономическая правда». Издание спрашивало у главы ГНС, как быть с этим казусом, на что он ответил: «Я не специалист по всему. Я выполняю закон».

«Это [уплата налогов с заработка на OnlyFans] сейчас по факту явка с повинной», — возмущался депутат Верховной Рады Ярослав Железняк. В 2023 и 2024 годах он вместе с единомышленниками дважды вносил в Раду законопроекты о декриминализации порно, но они до сих пор так и не продвинулись дальше парламентских комитетов. Источник «Экономической правды» говорил, что у инициативы нет поддержки на высшем уровне: «Президент еще не разобрался, [нужна ли декриминализация]». Против выступали и правоохранительные органы: глава Нацполиции Иван Выговский заявлял, что легальная порнография может помочь России дестабилизировать обстановку в Украине (как именно, он не уточнил) и негативно повлияет на «моральные ценности».

Однако «Экономическая правда», которая в начале 2025 года выпустила большой материал об украинской порноиндустрии, предполагала, что силовики выступают против декриминализации порнографии, потому что это как минимум сильно урежет их возможности брать взятки за «крышевание» порнобизнеса.

«В 2019 году устроила у меня обыск по статье [о порнографии]. <…> Они сразу сказали: если не хочешь уголовное дело, плати около 20 тысяч долларов. <…> Деньги пришлось одолжить у знакомых. После этого они пришли к моей подружке, требовали такую же взятку. Она тоже согласилась, но потом уехала из страны. Я знаю много таких историй. После того, как платится взятка за неоткрытие дела, они ставят девушек на „счетчик“: либо платишь 500-1000 долларов в месяц, либо уезжаешь», — говорила одна из моделей Pornhub.

«После закрытия [уголовного] дела [за взятку в 3800 долларов] мне предложили четыре варианта: вернуться работать на любую вебкам-студию, которая платит „крышу“; платить „крышу“ самостоятельно; уехать за границу или прекратить работать в этой отрасли. Я выбрала второй вариант, и мне начинали озвучивать разные суммы. За первый месяц было 1200 долларов, за второй — 1400, за третий — 1800. После третьей оплаты я решила уехать за границу, поскольку поняла, что это еще не предел», — рассказывала изданию вебкам-модель.

Всего «Экономическая правда» нашла шесть девушек, которые были вынуждены заплатить силовикам за «урегулирование» ситуации с уголовным делом и/или регулярно предоставлять «откаты» за покровительство. Размер «откатов» может быть разным, но в среднем для моделей это около тысячи долларов в месяц. Организованному порнобизнесу — вебкам-студиям и агентствам OnlyFans, которые ведут страницы моделей, — приходится платить больше. Бывший сотрудник одного из агентств OnlyFans заявил, что ежемесячный доход там был 1-2 миллиона долларов, и силовики забирали примерно треть этой суммы.

В среднем в Украине каждый год заводят около тысячи уголовных дел о создании и распространении порно — хотя, как подчеркивала «Экономическая правда», с 2023 года в украинских законах даже нет определения, что именно считается порнографией. Зачастую фигурантами уголовных дел становятся обычные люди, которые размещают собственные откровенные фото и видео на сайтах знакомств или пересылают их кому-то в личной переписке. Однако преследуют и профессиональных порномоделей: когда в прошлом году налоговая служба получила данные об украинских моделях OnlyFans, к некоторым из них пришли с обысками. Причем, по словам юриста Леси Михайленко, обыски были в том числе у тех моделей, которые платили налоги.

Это подтверждает и петиция, размещенная недавно на сайте президента Украины: «Я добросовестный налогоплательщик и модель OnlyFans, произвожу эротический контент. Зв пять лет я отдала государству более 40 миллионов гривен. Однако вместо благодарности государство возбудило против меня уголовное дело, а правоохранители намекали, что за определенную сумму оно может исчезнуть. <…> Пора остановить охоту на людей за деятельность без пострадавших. Я хочу платить налоги и помогать экономике Украины, но мое государство делает из меня преступника», — заявила автор петиции, призвав Владимира Зеленского декриминализовать порно в Украине.