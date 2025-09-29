В Молдове прошли выборы в парламент. Партия президента Майи Санду сохранила большинство, хотя и потеряла несколько мест Пророссийская оппозиция призывает к протестам

Президент Молдовы Майя Санду на избирательном участке в Кишиневе. 28 сентября 2025 года Вадим Денисов / ТАСС / ZUMA Press / Scanpix / LETA

В Молдове 28 сентября прошли выборы в парламент. В ходе предвыборной кампании в республике и за ее пределами активно говорили о российском вмешательстве в выборы и называли голосование «историческим», отмечая, что от их результатов во многом зависит будущее европейской интеграции Молдовы.

Накануне выборов президент Майя Санду обратилась к гражданам с призывом поддержать проевропейские силы, подчеркнув, что Россия вкладывает значительные средства, чтобы привести к власти своих сторонников. Москва тратит «сотни миллионов долларов», пытаясь купить голоса молдавских избирателей.

Bloomberg и «Би-би-си» за неделю до выборов опубликовали статьи о том, как власти России вмешиваются в выборы в Молдове. В них, в частности, шла речь об организации кампании по дезинформации, протестных акциях, а также о планах подкупать избирателей, которые голосуют на избирательных участках за рубежом.

Читайте об этом на «Медузе»

В Молдове скоро выборы. У России есть план, как на них повлиять. Рассказывают Bloomberg и «Би-би-си» «Слушай, ты можешь привезти деньги из Москвы. Мне надо выплатить зарплату своим людям»

Читайте об этом на «Медузе»

В Молдове скоро выборы. У России есть план, как на них повлиять. Рассказывают Bloomberg и «Би-би-си» «Слушай, ты можешь привезти деньги из Москвы. Мне надо выплатить зарплату своим людям»

Особое внимание тому, как проголосуют молдоване, живущие за рубежом, уделяли в связи с тем, что в 2024 году именно их выбор сыграл решающую роль на проходивших одновременно выборах президента Молдовы и референдуме о вступлении страны в Евросоюз.

Всего ЦИК Молдовы организовал за границей 301 участок для голосования, резко уменьшив их количество в непризнанном Приднестровье — лишь 12, что втрое меньше, чем на предыдущих выборах, отмечает DW.

В сентябре из-за ремонта было ограничено автомобильное движение по шести из семи мостов, связывающих Приднестровье с Молдовой. В частности, закрыли один мост, связывающий Рыбницу и Резину. Утром в день выборов его открыли, но вскоре движение вновь было перекрыто — из-за анонимного сигнала о минировании. Взрывные устройства не нашли, и через четыре часа на мост вновь пустили пешеходов и автомобили. Во время выборов в 2024 году этот мост также закрывали из-за анонимного сообщения о бомбе.

На территории России было открыто лишь два участка для голосования граждан Молдовы, что вызвало критику со стороны российского МИДа, указывавшего, что в Италии, например, таких участков 75. Обвинения во вмешательстве в выборы в Молдове власти РФ категорически отвергают.

Что происходит в Приднестровье

«Флаг гагаузский — тех же цветов, что и русский» Репортаж «Медузы» из Гагаузии — региона Молдовы, где поддерживают Путина, с ужасом думают о вступлении в Евросоюз и ждут прихода нового «православного царя»

Что происходит в Приднестровье

«Флаг гагаузский — тех же цветов, что и русский» Репортаж «Медузы» из Гагаузии — региона Молдовы, где поддерживают Путина, с ужасом думают о вступлении в Евросоюз и ждут прихода нового «православного царя»

Выборы в парламент Молдовы проходят по партийным спискам. Избирательный барьер — 5% голосов для партий и 7% для блоков. Всего в выборах участвовали 14 партий и четыре избирательных блока. Оппозиционную партию «Великая Молдова» в день выборов ЦИК отстранил от участия из-за обвинений в подкупе избирателей и незаконном финансировании, а «Сердце Молдовы», входившее в оппозиционный Патриотический блок, сняли за два дня до выборов.

Всего было напечатано 2,77 миллиона бюллетеней для голосования в Молдове и 860 тысяч для избирательных участков за рубежом. В голосовании, по данным ЦИК республики, приняли участие 52% избирателей.

Большинство получила партия президента Майи Санду «Действие и солидарность». По итогам обработки 99,97% протоколов, за нее проголосовали 50,17% избирателей. Ее главный соперник — оппозиционный Патриотический блок бывшего президента Игоря Додона, выступающий за сближение с Россией, — набрал 24,18% голосов.

В парламент также прошли умеренно проевропейская партия «Альтернатива» (7,97% голосов), «Наша партия» (6,21%), выступавшая с популистской программой, и партия «Демократия — дома» (5,63%), выступающая за объединение Молдовы с Румынией. Прохождение в парламент «Демократии — дома», чей лидер Василий Костюк построил кампанию на роликах в TikTok с критикой чиновников, DW называет главным сюрпризом выборов.

Результат, показанный партией Санду, обеспечит ей большинство мест в парламенте — по предварительным подсчетам «Русской службы Би-би-си», у «Действия и солидарности» будет 54 из 101 мандата (по подсчетам ТАСС — 55 мандатов). Это меньше, чем по итогам предыдущих выборов, когда «Действие и солидарность» получила 63 мандата, но этот результат по-прежнему позволяет партии президента Молдовы самостоятельно сформировать правительство, не вступая в коалиции.

У Патриотического блока будет, по данным «Би-би-си», 27 мест (по подсчетам ТАСС — 26 мандатов), у «Альтернативы» — восемь, у «Нашей партии» и «Демократии — дома» — по шесть (по данным ТАСС). Окончательное распределение мандатов будет понятно после подведения ЦИК итогов выборов.

В целом, отмечает DW, выборы 2025 года вновь показали, что страна голосует неоднородно. В начале подсчета голосов, когда обрабатывали протоколы из сельской местности, лидировал Патриотический блок. После того, как поступили результаты из городов и с зарубежных избирательных участков, партия Санду вышла вперед.

Как в 2024 году в Молдавии проходили выборы президента и референдум о вступлении в ЕС

В Молдове состоялись президентские выборы и референдум о присоединении к ЕС Действующий президент Майя Санду не смогла одержать победу в первом туре, а также обвинила «преступные группировки» противников евроинтеграции в фальсификациях

Как в 2024 году в Молдавии проходили выборы президента и референдум о вступлении в ЕС

В Молдове состоялись президентские выборы и референдум о присоединении к ЕС Действующий президент Майя Санду не смогла одержать победу в первом туре, а также обвинила «преступные группировки» противников евроинтеграции в фальсификациях

Европейские политики приветствовали победу партии Санду на выборах. Председатель Совета ЕС Антониу Кошта написал в соцсети X, что граждане Молдовы «выбрали демократию, реформы и европейское будущее перед лицом давления и вмешательства России». Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Молдова сделала «четкий выбор: Европа. Демократия. Свобода». «Наша дверь открыта. И мы будем поддерживать тебя на каждому шагу. Будущее принадлежит тебе», — объявила фон дер Ляйен, обращаясь к Молдове. О том, что «народ Молдовы ясно сделал свой выбор, несмотря на попытки внешнего вмешательства», заявил и президент Франции Эммануэль Макрон.

В Кремле от публичных оценок результатов выборов в Молдове пока воздержались. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «оценки нужно уже давать потом — после того, как мы поймем, как сами политические силы [Молдовы] уже обозначат свою позицию по этим выборам». Песков также заявил, что двух избирательных участков на территории РФ «естественно, было недостаточно и не могло, собственно, дать возможность проголосовать всем желающим».

По словам представителя Кремля, с результатами выборов «сначала, наверное, сами молдаване должны разобраться». «Насколько нам известно, некоторые политические силы заявляют о своем несогласии, они говорят о возможных нарушениях на выборах», — заявил Песков.

Лидер Патриотического блока Игорь Додон призвал граждан Молдовы в понедельник, 29 сентября, выйти на протестную акцию у здания парламента. Он анонсировал ее еще до выборов, заявив, что в случае победы будет требовать отставки Майи Санду, а в случае поражения — «отстаивать свои голоса».

В ночь подсчета голосов, пишет DW, к зданию ЦИК пришли несколько десятков человек, перед ними выступил Додон, после чего собравшиеся мирно разошлись. В комментарии журналистам Додон подтвердил планы провести акцию 29 сентября, заявив, что на выборах зафиксирован ряд нарушений, «включая блокирование избирательного права граждан с левобережья Днестра» (цитата по «Интерфаксу»).

«Для нас очевидно, что партия власти проиграла выборы. Оппозиция выиграла, и мы должны вместе защитить победу <…> Это будет мирный, ненасильственный протест», — сказал Додон.

Как Майя Санду выиграла выборы президента в 2020 году

Президентом Молдавии впервые в истории стала женщина — это оппозиционерка Майя Санду Кто это такая? И почему проиграл Игорь Додон, которого поддерживал Путин?

Как Майя Санду выиграла выборы президента в 2020 году

Президентом Молдавии впервые в истории стала женщина — это оппозиционерка Майя Санду Кто это такая? И почему проиграл Игорь Додон, которого поддерживал Путин?