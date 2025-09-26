Amir Hamja / Bloomberg / Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа продолжает бороться с иммиграцией, как нелегальной, так и вполне законной. На прошлой неделе Белый дом ввел огромный — 100 тысяч долларов — сбор за рабочие визы H-1B. Это основной способ переезда в США для высококвалифицированных иностранцев, чаще всего, технических специальностей (визы H-1B имели глава Tesla и SpaceX Илон Маск, родившийся в ЮАР, и гендиректор Microsoft Сатья Наделла, уроженец Индии). Программу H-1B давно критикуют, заявляя, что бизнес использует ее для массового привлечения дешевой рабочей силы из-за рубежа в ущерб местным сотрудникам. Это небеспочвенное обвинение, но сокращение притока иностранных специалистов грозит замедлить рост американской экономики, считают эксперты.

Что такое программа H-1B и почему она давно не нравится ни демократам, ни республиканцам

На прошлой неделе, 19 сентября, президент США Дональд Трамп изменил визовую программу H-1B, которая позволяет американским компаниям нанимать высококвалифицированных иностранных работников. Трамп своим распоряжением установил сбор в 100 тысяч долларов за подачу заявки на визу H-1B. До этого сборы за участие в этой визовой программе составляли примерно 1500 долларов.

Программа H-1B была создана в 1990 году. Она позволяет приглашать на работу в США иностранцев с высшим образованием и узкоспециализированными навыками — чаще всего речь идет о технических специалистах. Каждый год выдается не больше 85 тысяч новых виз H-1B. Если количество заявок превышает эту квоту (а обычно так и происходит), их отбирают случайным образом.

Отныне, если иностранный специалист прошел лотерею и получил одобрение на визу, его работодатель должен будет заплатить единоразовый сбор в размере 100 тысяч долларов. Без этого визу не дадут. Кроме того, будут пересмотрены правила визовой лотереи, чтобы дать преимущество иностранцам, которых приглашают на более высокооплачиваемые должности.

По замыслу властей США, программа H-1B должна помогать работодателям, которые не могут получить «необходимые деловые умения» от американских специалистов. Но и демократы, и республиканцы критиковали ее, заявляя, что вместо восполнения пробелов в навыках и знаниях бизнес использует визы H-1B для импорта более дешевой рабочей силы в ущерб сотрудникам-американцам. Трамп, который обещал реформировать программу H-1B еще в 2016 году, заявил, что ею особенно часто манипулируют IT-компании:

«Одна компания, разрабатывающая программное обеспечение, получила одобрение на прием более 5000 сотрудников по визе H-1B в 2025 году; примерно в то же время она сократила более 15 000 сотрудников. Другой компании одобрили прием почти 1700 сотрудников по визе H-1B в 2025 году; в июле она объявила об увольнении 2400 американских специалистов. Третья компания сократила примерно 27 000 американцев с 2022 года, за тот же период получив одобрение на прием более 25 000 сотрудников по визе H-1B».

IT-отрасль действительно активнее всего использует программу H-1B — в этом году в топ-10 компаний по количеству одобренных виз попали Amazon (больше 14 тысяч), Microsoft и Meta (по пять тысяч), Apple и Google (по четыре тысячи). Кроме них, в лидерах консалтинговые корпорации и сеть магазинов Walmart. Чаще всего американский бизнес привлекает иностранных специалистов из Индии — на выходцев из этой страны приходится больше 70% виз H-1B; на втором месте работники из Китая, на третьем — из Филиппин.

Новость о 100-тысячном сборе взбудоражила обладателей визы H-1B. Те из них, кто был за границей, пытались спешно вернуться в США

Введение визового сбора вызвало хаос в американской техноиндустрии — отчасти из-за того, как и когда о нем было объявлено.

Министр торговли Говард Лютник, стоя в Овальном кабинете рядом с Дональдом Трампом, дал понять, что сбор будет распространяться не только на будущие, но и на действующие визы H-1B, и что он будет не разовым, а многократным. « . Компания должна решить, достаточно ли ценен человек, чтобы платить правительству 100 тысяч долларов в год? Или следует нанять американца», — заявил Лютник.

Кроме того, Трамп подписал распоряжение о визовом сборе в пятницу, 19 сентября, а вступить в силу оно должно было уже в воскресенье, 21 сентября.

Это произошло неожиданно для крупных компаний, сообщила The Wall Street Journal. Amazon, Google, Microsoft и другие технологические гиганты добивались разъяснений у чиновников и правительственных юристов и одновременно связывались со своими сотрудниками, работающими по визам H-1B, и им не покидать США в ближайшее время или, если они уже за границей, возвращаться как можно скорее.

Кого-то новость о необходимости вернуться застала на похоронах, а кого-то — во время круиза в международных водах. «Они [работодатели и сотрудники] действительно в режиме аврала. <…> Звучит как преувеличение, но это правда. Они пытаются сделать так, чтобы семьи не оказались разъединены», — заявил WSJ рекрутер Нолан Черч.

Издание также рассказало о пассажирах рейса Air India Мумбаи — Сан-Франциско 20 сентября, среди которых было больше 100 обладателей визы H-1B. Многие из них опасались, что в случае задержки рейса не успеют вернуться в США до дедлайна — 21 сентября. Они создали чат в WhatsApp и связались с командиром экипажа, попросив его ускорить посадку. Еще они договорились, чтобы пассажиры эконом-класса с визами H-1B заранее перешли в переднюю часть салона и поменялись местами с пассажирами бизнес-класса, чтобы как можно быстрее пройти иммиграционный контроль.

Однако в итоге спешка оказалась лишней. Вечером 20 сентября (как выражается WSJ, «пытаясь успокоить нарастающую панику») Белый дом уточнил, что визовый сбор касается лишь тех, кто только будет подаваться на визу H-1B, и никак не влияет на право обладателей такой визы въезжать и выезжать из США. Еще позднее, 21 сентября, Служба гражданства и иммиграции добавила, что визовый сбор будет разовым — его нужно будет платить лишь при подаче на новую визу H-1B, но не при продлении уже существующей.

Такая неразбериха спровоцировала критику в адрес Говарда Лютника. Стивен Бэннон, главный советник Трампа в его первой администрации, заявил в своем подкасте, что министр торговли «предоставил не просто ошибочную, а откровенно ложную информацию». Слова Лютника действительно едва ли были оговоркой — источник WSJ заявил, что он продолжает поддерживать идею ежегодного сбора и обсуждает эту идею с коллегами в администрации Трампа.

Визовый сбор может сыграть на руку некоторым американским программистам. Но в масштабах страны он скорее всем повредит

Amazon и компании-лидеры по количеству виз H-1B пока не комментировали введение визового сбора. Руководитель Netflix Рид Хастингс выразил надежду, что он снизит число заявок на визы и избавит от необходимости проводить лотерею. Главы Nvidia и OpenAI Дженсен Хуанг и Сэм Альтман сдержанно похвалили «оптимизацию» выдачи виз, подчеркнув, что США нужны «самые светлые умы».

Однако другие работодатели утверждают, что размер визового сбора создаст барьер на рынке труда, преодолеть который смогут лишь крупные компании. «Для Amazon и Microsoft это затраты, но они могут решить заплатить. У них есть ресурсы для этого», — сказал WSJ Итан Эванс, бывший вице-президент Amazon, который теперь консультирует основателей стартапов.

У небольших бизнесов таких ресурсов зачастую нет. «Мы никак не можем себе позволить 100 тысяч долларов», — заявила «Би-би-си» Карен Брэди, директор некоммерческой службы психического здоровья Ryther в Сиэтле. По ее словам, у них работают два психотерапевта из Китая по визам H-1B. Они единственные в клинике обладают языковыми и культурными знаниями, чтобы консультировать некоторые семьи.

Ограничения на найм квалифицированных иностранцев зачастую побуждают компании переносить офисы за границу, а не нанимать американских специалистов, отметил в разговоре с «Би-би-си» профессор Колумбийской школы бизнеса Дэн Ванг. «Я бы хотел нанимать сотрудников в США, но при таких ценах не могу», — подтвердил WSJ основатель платформы субаренды Ohana Эзра Гершанок (его стартап насчитывает 11 сотрудников, среди которых шесть из Нью-Йорка). Основатель стартапа для пожилых людей Chapter Коби Блюменфельд-Ганц тоже сказал изданию, что визовый сбор может усилить офшоринг, поскольку компании «будут нанимать тех же людей, но оставлять их в Индии с более низкой зарплатой и без комиссии 100 тысяч долларов».

Часть американцев — например, некоторые программисты — действительно выиграет от визового сбора и связанного с ним сокращения конкуренции: компании будут предлагать им более высокую зарплату, пытаясь закрыть вакансии. Но другие работники и экономика в целом скорее пострадают, считают эксперты. «Визы H-1B стимулируют инновации, предпринимательство и инвестиции в [научные исследования]. Они способствуют повышению производительности во всей экономике США, что создает новые рабочие места и более высокие заработки для местных специалистов всех профессий», — заявил экономист Университета Джорджа Мейсона в штате Вирджиния Майкл Клеменс.

Атакан Бакыскан, экономист по США из немецкого банка Berenberg, назвал визовый сбор примером «политики, направленной против роста», поскольку утечка мозгов будет напрямую влиять на производительность труда. Berenberg уже снизил свой прогноз экономического роста в США с 2% до 1,5%, но Бакыскан считает, что и это оценка может оказаться оптимистичной. «Подрыв доверия к институтам, потеря человеческого капитала, пошлины… и неустойчивая фискальная политика могут повысить риск финансового кризиса в США», — сказал он The Guardian.

Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гойял, комментируя новости о новых визовых мерах властей США, полушутливо заявил, что «они немного побаиваются наших талантов». Но индийским специалистам в Америке не до шуток. «Люди начинают сомневаться, смогут ли они продолжать строить свою жизнь в США, потому что сейчас вокруг царит такая неопределенность», — пожаловался один из них.