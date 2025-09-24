В Мариинском дворце Петербурга, где проходят заседания законодательного собрания города, 12 сентября состоялась международная встреча участников ультраправых организаций из целого ряда стран мира. Отчет о мероприятии 23 сентября опубликовал основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев, которого называют «православным олигархом». «Бумага» и «Важные истории» обнаружили публикации о встрече в соцсетях нескольких правых организаций.

По словам Малофеева, в «имперской столице государства Российского» прошла учредительная конференция «международной лиги антиглобалистов „Паладины“». Всего в Петербург приехали «более 50 делегатов с трех континентов из 15 правых патриотических организаций», рассказал он. «Разные, но единомысленные в главном. В стремлении защищать христианские ценности. В борьбе за национальную идентичность и суверенитет. И в сопротивлении нашему общему врагу — глобализму», — объяснил бизнесмен.

Помимо Малофеева в мероприятии, судя по опубликованным фото, участвовали философ Александр Дугин, иерей Владислав Малышев, который исповедовал пострадавших при взрыве, в результате которого погиб Z-блогер Владлен Татарский, и депутат петербургского заксобрания от «Единой России» Константин Чебыкин. Председатель заксобрания Александр Бельский подготовил вступительную речь для конференции, но сам он там не присутствовал, сообщило издание «Святая корона» правой венгерской организации «Молодежное движение шестьдесяти четырех округов» (HVIM, оно тоже участвовало во встрече).

Канал «Испанской Фаланги союзов национал-синдикалистского наступления» в Telegram

Участники конференции провели крестный ход в честь перенесения мощей Александра Невского, который прошел в тот же день в Петербурге. Делегаты съезда прошли по Невскому проспекту вместе с представителями митрополии, петербургскими чиновниками, участниками войны с Украиной, а также с членами провластного ультраправого движения «Русская община». Помимо икон участники несли имперские флаги, пишет «Фонтанка».

Сама конференция, по словам Малофеева, началась с христианского поминовения и минуты молчания в честь американского консервативного активиста Чарли Кирка, который после его убийства стал героем российской пропаганды.

«Обсудили ситуацию в мире, проблемы миграции, защиты традиционных ценностей и меры противодействия глобальному Ханаану и Содому. Приняли общий план действий и подписали декларацию о целях и задачах лиги», — рассказал «православный олигарх» о работе конференции. К своему посту о мероприятии он прикрепил фотографию с участниками встречи, которые то ли машут правой рукой, то ли «зигуют».

Канал Константина Малофеева в Telegram

«Святая корона» пишет, что организаторами встречи выступили российская федерация традиционных видов спорта «Двуглавый орел» и студенческие объединения националистов-консерваторов «Братство академистов», которое спонсирует Малофеев. Издание также опубликовало тезисы, о которых договорились участники конференции. Далее приведена цитата из публикации «Короны».

Мы считаем защиту христианской веры и традиционных ценностей важнейшей задачей.

Мы должны бороться с сатанинской, человеконенавистнической, трансгуманистической и ЛГБТК-пропагандой.

Мы организуем массовые публичные акции в наших странах, оказывая давление на наши правительства, чтобы побудить их предпринять дипломатические шаги, выгодные нашему делу.

Венгерская «Святая корона» утверждает, что, помимо нее, в съезде участвовали движения из России, Греции, Германии, Бельгии, Франции, Великобритании, ЮАР, Мексики, Бразилии, Аргентины, Сербии, Италии и Испании. Всего — 19 организаций.

Канал «Испанской Фаланги союзов национал-синдикалистского наступления» в Telegram

«Бумага» и «Важные истории» выяснили, кто участвовал в этом съезде.

Представители ультраправой испанской политической партии «Испанская фаланга союзов национал-синдикалистского наступления» (Falange Española de las JONS). Эта партия разделяет фашистскую идеологию основателя Испанcкой фаланги Антонио Примо де Ривера. Ее сторонники открыто «зигуют» и чтят память бойцов «Голубой дивизии» — испанских солдат, воевавших в составе вермахта и участвовавших в блокаде Ленинграда.

Члены мексиканской UNR (Unión, Nación, Revolución), которую называют одной из главных национал-социалистических организаций Мексики. По данным El País, участники движения — приверженцы «третьего пути». Проект Global project against hate and extremism обвинял UNR в связях с неофашистами и организации концертов неонацистских музыкальных групп. Об участии членов UNR в таких концертах пишет и El País.

По видеосвязи на съезде также выступили французский философ и идеолог правого движения Ален де Бенуа, французско-швейцарский конспиролог и правый философ Ален Сорал и потомок канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка Александр фон Бисмарк, который поддерживает немецких правых.