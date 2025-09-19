Жителя Реутова Владимира Болоболова похитили, три дня держали в подвале с мешком на голове и пытали. Потом его арестовали по делу о хранении взрывчатки

Судья Реутовского городского суда Московской области Мария Корниенко на заседании 19 сентября удовлетворила ходатайство следствия и заключила под стражу 37-летнего местного жителя, музыканта Владимира Болоболова, которого обвинили в хранении взрывчатки, сообщает «Медиазона». Сам Болоболов вину не признает, его адвокат заявил, что сотрудники силовых структур подбросили ему взрывное устройство.

Владимир Болоболов оказался в заключении после того, как его похитили в конце августа. Когда он 27 августа выходил из кофейни в центре Реутова, его схватили несколько мужчин, затолкали в автомобиль, где надели на голову мешок, после чего пытали током и душили, требуя, чтобы он признался в том, «что они сами о нем уже знают».

Как рассказал адвокат Оскар Черджиев, представляющий интересы Болоболова, его клиента три дня удерживали в подвале с мешком на голове и пытали. Всего в этом, по словам адвоката, участвовали 10 человек, чьи лица скрывали маски.

Врачи, обследовавшие Болоболова, нашли на его теле десятки телесных повреждений. «Следы от пыток током. Вот здесь на ключицах. Этим занимались так называемые сотрудники ФСБ. Точнее, я не могу утверждать, что это сотрудники ФСБ — они были в масках», — заявил адвокат, выступая в суде.

На следующий день после похищения, 28 августа, в доме Владимира Болоболова провели обыск. Как заявили следователи, в доме нашли самодельную бомбу, сделанную в виде зарядного устройства. Сам Болоболов утверждает, что пауэрбанк ему подбросили. Адвокат Черджиев добавляет, что зарядное устройство специально дали в руки Болоболову, чтобы на устройстве оказались отпечатки его пальцев.

После обыска Болоболова вывели из дома в наручниках и с мешком на голове. Однако 30 августа его отпустили, не став предъявлять никаких обвинений. Болоболов вместе с адвокатом обратился в полицию Реутова 1 сентября, после чего оперативник сам отвез их на медицинское освидетельствование. Когда Болоболов зафиксировал побои в больнице, его задержали.

На Болоболова составили административный протокол о мелком хулиганстве, рассказал адвокат. «В момент совершения выдуманного полицейскими правонарушения Владимир находился в отделе полиции в камере вместе с другими задержанными. Однако, как в полиции, так и в суде, отказались истребовать видеозаписи, это подтверждающие», — сказал адвокат Оскар Черджиев «Медиазоне».

По протоколу о хулиганстве Болоболову дали 15 суток ареста. Он должен был выйти на свободу 16 сентября, но его не выпустили из спецприемника и увезли в изолятор в Балашихе. В следующий раз родственники и друзья увидели его уже в здании Реутовского городского суда.

В ходе судебного заседания следовать сообщил, что уголовное дело по о незаконном хранении взрывчатки возбудили 17 сентября. По версии следствия, Болоболов не позднее февраля 2023 года установил контакт с неизвестным человеком, который сообщил ему координаты тайника, где находится взрывчатка. Позже Болоболов забрал взрывное устройство и хранил его дома. Прокурор сообщил в суде, что в основу дела легли материалы оперативно-разыскной деятельности ФСБ.

Адвокат Черджиев заявил в суде, что причастность Болоболова к совершению преступления не доказана, все обвинения голословны, а материалы следствия сфальсифицированы. «Это полный абсурд, что у него якобы в ящике комода, в открытом состоянии, хранился какой-то фугас. Я прямо утверждаю, что этот предмет был подброшен», — заявил адвокат. Он попросил не отправлять Болоболова в СИЗО.

Сам Болоболов сообщил в суде, что не собирается скрываться. Он отметил, что после похищения у него было три дня с паспортом на руках, когда он мог уехать. «Я скрываться не намерен, так как считаю себя невиновным», — заявил он.

После того, как суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Болоболова, его адвокат заявил, что подаст апелляционную жалобу в Мособлсуд. К этому заседанию его подключат по видеосвязи из СИЗО Ногинска.

После похищения Болоболова в августе появилась версия, что его преследование связано с тем, что он оказал сопротивление полицейским во время рейда в клубе Mono 12 апреля 2025 года. Такую версию высказал один из знакомых Болоболова в беседе с «Вот так», однако позже собеседник издания отказался от своих слов, опасаясь, что это может навредить Болоболову.

Сам Болоболов рассказывал о случившемся в Mono в своем телеграм-канале: «Сходили в клуб, началось „мордой в пол“, возмутился действиями так называемых сотрудников, поспарринговали, прозвали боксером». Полиция во время рейда в клубе избивала посетителей, сообщали очевидцы.