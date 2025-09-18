На жителя подмосковного Реутова завели дело о хранении взрывчатки. Он рассказал, что его пытали, а взрывное устройство ему подбросили

МВД возбудило уголовное дело о хранении взрывчатки (часть 1 статьи 222.1 УК РФ) в отношении 37-летнего жителя подмосковного Реутова, музыканта Владимира Болоболова. Об этом пишут «Осторожно, новости», «Медиазона» и «Важные истории».

Близкие Болоболова рассказали, что мужчина пропал утром 27 августа после посещения кофейни рядом с домом. На следующий день родственники написали заявление о его исчезновении.

Как позже рассказал сам Болоболов родственникам, утром, когда он вышел из кофейни, на него со спины напали несколько мужчин и затолкали в автомобиль. Там ему надели на голову мешок, били электрошокерами, присоединяли к нему провода, пускали по телу ток и душили, требуя признаться в том, «что они сами о нем уже знают». Они не уточняли, что именно хотят услышать.

28 августа Болоболова привезли в его квартиру и провели там обыск. «Важные истории» пишут, что сотрудники управления ФСБ по Москве и области показали ему самодельное взрывное устройства в виде пауэрбанка, которое якобы нашли у него дома. Сам Болоболов утверждает, что до момента обыска никогда не видел этого предмета. Из дома его вывели в наручниках и с мешком на голове.

Через день, 30 августа, Болоболова отпустили без предъявления каких-либо обвинений. На следующий день он пошел в больницу снимать побои, но на выходе из больницы его снова задержали и увезли в полицию. Там на него составили протокол о мелком хулиганстве (часть 2 статьи 20.1 КоАП).

«Медиазона» со ссылкой на адвоката Оскара Черджиева сообщает, что во время правонарушения, указанного в протоколе, Болоболов находился в отделе полиции. О каком правонарушении идет речь, не уточняется. По этому протоколу Болоболову дали 15 суток ареста.

16 сентября он должен был выйти из спецприемника, но адвокату и близким не удалось его найти. Позже стало известно, что его увезли в изолятор в Балашихе, а на 19 сентября назначили заседание по мере пресечения в Реутовском городском суде по делу о хранении взрывчатки. Близкие Владимира в разговоре с «Осторожно, новости» заявили, что во время следственных действий его пытали, «сняли отпечатки пальцев на пауэрбанк и затем его подбросили». Силовики утверждают, что в пауэрбанке находилась взрывчатка, которую Болоболов якобы забрал из тайника в феврале 2023 года.

ФСБ и МВД об уголовном деле против жителя Реутова не сообщали.