Полиция провела рейд в московском клубе Mono. Ранее это был квир-бар

Полиция Москвы провела рейд в клубе Mono на Покровском бульваре в ночь на 12 апреля, сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости», ссылаясь на слова очевидца.

Полиция пришла в клуб незадолго до 02:00 ночи. Очевидец рассказал, что полицейские потребовали посетителей лечь на пол, людей снимали на видеокамеру.

По словам посетителей, ранее заведение разместило объявление, в котором говорилось, что в клуб будут пускать бесплатно. «Они конкретно акцентировали, что сегодня вход free, хотя никогда такого не было на моей памяти, а я хожу с 2022 года. Я еще удивился, что людей очень мало», — сказал собеседник «Осторожно, новости».

Очевидцы сняли на видео, как омоновцы избивали одного из посетителей возле входа в клуб, видео опубликовала квир-активистка Милана Петрова.

Неназванная трансперсона сообщила Милане Петровой, что 11 апреля ее не пустили в клуб под предлогом того, что «Mono больше не пускает трансгендерных персон».

Московский клуб Mono на Покровке ранее позиционировал себя как ЛГБТК-клуб, там проходили квир-вечеринки с травести-шоу. В ноябре 2024 года полиция уже проводила рейд в Mono и ряде других московских клубов «в рамках борьбы с пропагандой ЛГБТ». Посетители клубов говорили, что полицейские уложили их лицом в пол, а некоторых гостей выборочно досмотрели и задержали.