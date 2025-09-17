Джо Байден зарабатывает намного меньше, чем другие бывшие президенты США. Все потому, что его винят в поражении американских либералов The Wall Street Journal рассказала о его доходах и расходах

Джо Байден с женой Джилл и кошкой Уиллоу Joe Biden / Instagram

У Байдена много расходов

Джо Байден, покинувший Белый дом в январе 2025 года, живет гораздо скромнее других бывших президентов США. Одна из причин — он не пользуется такой популярностью, как Билл Клинтон, Джордж Буш-младший или Барак Обама, пишет The Wall Street Journal.

Байдены с 2018 года выплачивают ипотеку за дом в Рехобот-Бич (курортный город в их родном штате Делавэр) стоимостью 2,7 миллиона долларов. В 2022-м они получили кредит под залог этого дома.

Сыну бывшего президента Хантеру Байдену приходится много тратить на адвокатов. Еще в сентябре 2023 года он подал в суд на протрамповского политического активиста Гаррета Зиглера, который распространял данные с его . Но в марте 2025-го вынужден был отозвать иск, потому что разбирательство обходилось ему слишком дорого. Кроме того, бывшая жена Хантера Байдена в судебном порядке требует с него три миллиона долларов алиментов.

Дочь Джо Байдена Эшли недавно подала на развод с мужем, и бывший президент помогает ей оплачивать услуги адвокатов.

У Байдена, помимо всего прочего, плохое здоровье. Он лечится от рака простаты, который диагностировали в мае 2025 года, а недавно он перенес операцию по поводу рака кожи (как минимум вторую — предыдущая была в 2023 году). В окружении экс-президента говорят, что лечение идет успешно, но сам Байден избегает публичных разговоров об этом.

У Байдена (относительно) немного доходов

Байден получает пенсию в размере примерно 416 тысяч долларов в год, из них около 250 тысяч — как бывший президент, остальное — за годы работы в Сенате.

В качестве аванса за будущие мемуары Байден получил от издательства Hachette около 10 миллионов долларов. Для сравнения, Барак и Мишель Обама в рамках аналогичного контракта получили в общей сложности 60 миллионов.

Бывшая первая леди Джилл Байден ушла с преподавательской работы, где зарабатывала 100 тысяч долларов в год, и возглавила на общественных началах новое подразделение по вопросам женского здоровья в частном некоммерческом Институте Милкена.

Традиционно важнейший источник дохода бывших президентов — платные лекции. За одно выступление обычно платят от 300 до 500 тысяч долларов. Но Байдена приглашают нечасто. В июле его позвали выступить на съезде ассоциации специалистов в области управления перед аудиторией в 20 тысяч человек. Ассоциация пыталась сбить цену до 275 тысяч долларов. Некоторые участники съезда выражали недовольство, что к ним пригласили Байдена. Тем не менее, на съезде бывшего президента встретили стоячей овацией.

Сбор средств на создание президентского центра Байдена в Университете Делавэра тоже идет медленно. Крупные демократические спонсоры не спешат давать на него деньги — все по той же причине: Байден в этой среде непопулярен. Ожидается, что центр будет куда скромнее, чем аналогичный центр Обамы в Чикаго.

Университет Пенсильвании, где Байден в свое время открыл Центр дипломатии и глобального взаимодействия, не проявил желания размещать библиотеку его имени. Центр, однако, продолжит работу — но как сугубо академическая институция.

Непопулярность Байдена среди американских либералов объясняется тем, что многие винят его в поражении демократов на выборах 2024 года. Тогда Байден, несмотря на преклонный возраст и ухудшающееся здоровье, решил баллотироваться на второй президентский срок. Под давлением однопартийцев он в конце концов снялся с выборов за три с небольшим месяца до голосования и поддержал Камалу Харрис, которая была у него вице-президентом. За столь короткий срок кампании Харрис не удалось консолидировать вокруг нее демократический электорат, и она проиграла выборы Дональду Трампу.

Харрис никогда публично не винила Байдена в своем поражении. В своей книге о кампании, которая выйдет в конце сентября, она пишет, что выдвижение Байдена на второй срок было «опрометчивым решением» Демократической партии.

Читайте также

Байден не справлялся с работой президента, а его окружение скрывало это — и ограждало его от неприятной информации Что мы узнали из книги «Первородный грех» журналистов Джейка Тэппера (CNN) и Алекса Томпсона (Axios)

Читайте также

Байден не справлялся с работой президента, а его окружение скрывало это — и ограждало его от неприятной информации Что мы узнали из книги «Первородный грех» журналистов Джейка Тэппера (CNN) и Алекса Томпсона (Axios)

«Медуза»