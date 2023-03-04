Джо Байдену удалили опухоль на груди

Президенту США Джо Байдену сделали операцию по удалению опухоли кожи на груди, сообщает Белый дом. Операция прошла 16 февраля в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в Вашингтоне.

Как говорится в письме за подписью лечащего врача президента Кевина ОʼКоннора, биопсия подтвердила, что поражение кожи было вызвано базальноклеточной карциномой. Этот тип рака кожи обычно не вызывает метастазы, вся пораженная ткань была успешно удалена, отмечается в заявлении.

Дальнейшее лечение 80-летного президента не требуется, заявил Белый дом. Байден продолжит находиться под наблюдением дерматолога.

Базальноклеточная и плоскоклеточная карцинома являются двумя наиболее распространенными формами рака кожи в США, пишет «Би-би-си» со ссылкой на данные Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC). Базальноклеточная карцинома ежегодно диагностируется у 3,6 миллиона американцев. Она хорошо поддается лечению и наносит минимальный ущерб, если начать лечение на ранней стадии.