США уничтожили контрацептивы на 10 миллионов долларов, закупленные для бедных стран ООН была готова приобрести их, но американские власти не нашли «подходящих покупателей»

Склад в Бельгии, где хранились средства контрацепции, предназначенные для поставок в бедные страны Luc Claessen / Belga / ZUMA Press / Scanpix / LETA

Власти США уничтожили противозачаточные таблетки, внутриматочные спирали и гормональные имплантаты общей стоимостью 9,7 миллиона долларов, закупленные для женщин в странах с низким уровнем дохода, сообщила 11 сентября газета The New York Times, ссылаясь на представителя Агентства США по международному развитию (USAID).

«Президент Трамп привержен защите жизни нерожденных детей во всем мире. Администрация больше не будет поставлять противозачаточные средства, вызывающие аборты, под видом иностранной помощи», — говорится в заявлении USAID, которое получила газета. The New York Times отметила, что утверждение о том, что противозачаточные средства вызывают аборты, не соответствует действительности.

После того, как США сократили большую часть своей иностранной помощи, средства контрацепции несколько месяцев пролежали на складе в Бельгии, поскольку Госдеп заявил, что контрацепция «не спасает жизни», а США больше не намерены финансировать закупку противозачаточных средств для бедных стран.

Нынешнее законодательство США запрещает USAID закупать средства, приводящие к прерыванию беременности. Но, как пишет NYT, ни один из медицинских товаров, хранившихся на складе в Бельгии, не был таким средством. Они не дают наступить беременности, предотвращая овуляцию или оплодотворение.

Секс-работница из Кении, которая бесплатно получала средства контрацепции по программе USAID Michel Lunanga / Getty Images

Семь различных организаций были готовы взять на себя часть или все средства контрацепции и покрыть расходы на их хранение, транспортировку и распределение. Несколько международных организаций, например, Фонд Гейтса, предлагали купить или принять средства в дар, пишет NYT, ссылаясь на внутренние документы Госдепартамента. Сотрудники USAID предлагали Госдепу продать медицинские товары Фонду ООН в области народонаселения, что позволило бы вернуть семь миллионов долларов потраченных средств.

Однако администрация Трампа решила уничтожить все средства контрацепции, потратив на это примерно 167 тысяч долларов. Как пишет NYT, власти США пошли на это, поскольку не нашли «подходящих покупателей», а также чтобы не нарушать требование не поддерживать организации, участвующие в «принудительных репродуктивных практиках». Где и когда уничтожили средства контрацепции, неизвестно. Ранее предполагалось, что их сожгут во Франции.

